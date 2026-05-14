Juan ’Pegajoso’ Díaz vs Malcolm Wellmaker: día, hora y dónde ver debut del peruano en la UFC Vegas 117.

El ascenso de Juan ‘Pegajoso’ Díaz a la élite de las artes marciales mixtas representa el resultado de años de dedicación y constancia. El peleador peruano, que ganó notoriedad en la región por su estilo agresivo y versátil, dio el salto definitivo a la UFC tras una actuación memorable en el Dana White’s Contender Series. Aquella noche, Díaz dejó una impresión imborrable al conseguir un espectacular TKO con un codazo giratorio, maniobra que no solo le dio la victoria inmediata, sino que convenció al propio presidente de la organización de ofrecerle un contrato directo para pelear en el UFC Apex.

Ahora, Díaz se prepara para su debut oficial en las 135 libras (peso gallo) del octágono más prestigioso del mundo. Su rival será Malcolm Wellmaker, un contendiente estadounidense que buscará redimirse tras su última derrota por decisión unánime frente a Ethyn Ewing. La pelea está programada para este sábado 16 de mayo en Las Vegas y promete ser uno de los duelos más atractivos de la jornada de la cartelera principal.

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El enfrentamiento entre Díaz y Wellmaker es más que un simple debut: es la puesta en escena de dos prospectos con estilos complementarios y hambre de figurar en la división. Mientras el peruano llega con el impulso de su racha ganadora y la confianza de haber impresionado a los altos mandos de la UFC, Wellmaker afronta el reto con la necesidad de dejar atrás la derrota y demostrar que pertenece al máximo nivel.

Juan ’Pegajoso’ Díaz conversó con las redes oficiales de la UFC y comentó acerca de cómo encara su debut y envió un mensaje a su oponente. Crédito: UFC en español.

Cuando el referí marque el inicio del combate, Juan ‘Pegajoso’ Díaz buscará consolidar el poderío latinoamericano en la UFC, iniciando una trayectoria que podría convertirlo en uno de los nombres de referencia para el deporte nacional e internacional.

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Día y hora del Juan ’Pegajoso’ Díaz vs Malcolm Wellmaker por UFC Vegas 117

La esperada pelea entre el peruano Juan ‘Pegajoso’ Díaz y el estadounidense Malcolm Wellmaker está programada para este sábado 16 de mayo, alrededor de las 20:00 horas de Perú, en el reconocido UFC Apex de Las Vegas. Este combate marcará un nuevo desafío internacional para Díaz, quien buscará consolidar su proyección en la escena de las artes marciales mixtas frente a un rival de gran potencial en una de las principales vitrinas del deporte de contacto mundial.

¿Dónde ver la UFC Fight Night 117 en Perú?

La transmisión de la UFC en territorio peruano se encuentra centralizada principalmente en la plataforma de streaming Paramount+, la cual posee los derechos exclusivos para emitir la cartelera completa de cada evento. Los aficionados pueden acceder a todas las veladas, incluyendo las primeras preliminares, las preliminares y el esperado ‘main card’ sin costos adicionales por el sistema de pago por evento.

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Juan Díaz debuta en la UFC. Crédito: UFC en español.

En cuanto a los costos, el servicio ofrece planes accesibles que se adaptan a las necesidades del usuario local. Actualmente, la suscripción mensual estándar tiene un precio aproximado de S/ 21.50, aunque también existe la posibilidad de contratar el plan anual por un monto cercano a los S/ 192.90, lo que representa un ahorro significativo a largo plazo.

Cartelera completa de la UFC Las Vegas 117

Cartelera principal del UFC Vegas 117 (desde las 19:00 horas de Perú)

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Arnold Allen vs Melquizael Costa (peso pluma)

Dooho Choi vs Daniel Santos (peso pluma)

Malcolm Wellmaker vs Juan Diaz (peso gallo)

Modestas Bukauskas vs Rodolfo Bellato (peso semipesado)

Timmy Cuamba vs Benardo Sopaj (peso gallo)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 117 (desde las 16:00 horas de Perú)

Jeremiah Wells vs Nicolas Dalby (peso welter)

Tuco Tokkos vs Ivan Ersman (peso semipesado)

Trey Ogden vs Thomas Gantt (peso ligero)

Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti (peso gallo)

Cody Brundage vs Andre Petroski (peso medio)

Alice Ardelean vs Polyana Viana (peso paja)

Dani Bárez vs Luis Gurule (peso mosca)

Shauna Bannom vs Nicolle Caliari (peso paja)

Cartelera de la UFC Fight Night Las Vegas 117. Crédito: Team MMA.