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Arnold Castillo sobre intento de golpe de su padre, Pedro Castillo: “Me quedé shockeado, pero era lo que el pueblo pedía”

En su primera entrevista desde México, el hijo del expresidente calificó a Dina Boluarte como “usurpadora”, a Keiko Fujimori como “la corrupción” y a Vladimir Cerrón como “desleal”. También relató el impacto que tuvo la detención de su padre en su hermana menor

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Retrato estilo acuarela de un joven con cabello oscuro y polo claro, mirando al frente. Detrás se observa un paisaje urbano borroso y follaje de árbol.
Arnold Castillo relató que se sorprendió tras enterarse por un compañero del cierre del Congreso ordenado por su padre, Pedro Castillo

Arnold Castillo, el hijo mayor del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), relató este miércoles cómo vivió el día en que su padre decidió cerrar el Congreso de manera extemporánea horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.

En su primera entrevista desde que obtuvo asilo en México, concedida al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, actual abogado del expresidente, el estudiante de Informática y tiktoker de 20 años recordó que aquel 7 de diciembre de 2022 esperaba la publicación de sus notas.

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“Y un compañero, me escribe: ‘Oye, viejo, tu papá hizo tal cosa’, Entonces, yo me quedé shockeado de cierta forma. Prendo la televisión,y sí, mi papá hizo lo que el pueblo le pedía. Poco tiempo después, como unos cinco o seis minutos, alguien nos avisa de que teníamos que recoger nuestras cosas y ya salir de Palacio de Gobierno”, contó en el programa digital ‘Mejor con Domingo’.

Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo comenzó aquel día con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.

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Tras la destitución decidida por el Congreso con 101 votos, Pedro Castillo fue detenido por su escolta y trasladado al penal de Barbadillo, donde permanece desde entonces
Tras la destitución decidida por el Congreso con 101 votos, Pedro Castillo fue detenido por su escolta y trasladado al penal de Barbadillo, donde permanece desde entonces

Inmediatamente después, el Parlamento lo destituyó con 101 votos a favor de 130 posibles, fue detenido por su propia escolta y trasladado a la Prefectura de Lima, desde donde abordó un helicóptero hacia el penal de Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

“Esa fue la última vez que lo vi (...) hasta el sol de hoy. Van a ser cuatro años”, expresó Arnold, quien también habló del impacto que vivió su hermana menor, Alondra, por la forma en que arrestaron al exmandatario.

“Deseo que mi papá salga pronto, poder verlo, abrazarlo, que abrace a mi hermana”, manifestó en otro tramo de la entrevista al resaltar que su padre “llevó la representación” de la gente del campo, que confió “ciegamente” en él en busca de un “cambio”.

El joven tiktoker subrayó que, pese a las “muchas más trabas” durante la gestión, su padre “tuvo el deseo de hacer algo” sin recibir apoyo de la oposición, situación que derivó en la intentona por la que fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión.

Calificó a Dina Boluarte como “usurpadora”, a Keiko Fujimori como “símbolo de la corrupción” y a Vladimir Cerrón como “desleal”
Calificó a Dina Boluarte como “usurpadora”, a Keiko Fujimori como “símbolo de la corrupción” y a Vladimir Cerrón como “desleal”

Seguidamente, criticó a la extitular del Congreso, María del Carmen Alva, a quien calificó de “racista” tras un incidente en el que le negó un saludo oficial en las afueras del Parlamento. “Hubo bastante discriminación, no solo de las personas que mencioné, sino también de muchas otras que estaban igual”, agregó.

Consultado sobre Dina Boluarte, sucesora de Castillo, Arnold usó el mismo término que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le lanzó en una rueda de prensa: “Usurpadora”.

Llamó “(símbolo de) la corrupción” a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien, de acuerdo con el escrutinio oficial, se apresta a disputar la segunda vuelta con Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por el Perú (JPP), partidario de indultar a Castillo.

Finalmente, calificó de “desleal” al prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, el partido con el que su padre ganó la presidencia en 2021.

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