Sociedad

Accidente fatal en Villa Luro: una mujer murió tras chocar contra un árbol

La víctima de 30 años falleció en el acto. El auto quedó en el medio de una plazoleta

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Una mujer falleció tras un choque y vuelco (TN)
Una mujer falleció tras un choque y vuelco (TN)

Una mujer murió en un accidente de tránsito en el barrio porteño de Villa Luro cerca de las 4.30 de la madrugada. El auto involucrado terminó en el centro de una plazoleta tras chocar violentamente contra un árbol.

El hecho ocurrió en la intersección de Gaona y Juan B. Justo. Según las primeras informaciones, el auto -un Nissan Tiida color plateado- no divisó las señales de tránsito que indicaban el giro hacia Juan B. Justo y continuó su marcha sin doblar.

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El impacto dejó el vehículo frente a un árbol con la parte trasera sobre las escalinatas del lugar. La mujer, de unos 30 años, murió en el acto, ya que el golpe principal se produjo del lado del volante. En la zona no había marcas de frenada y un árbol de menor tamaño quedó partido a la mitad.

Personal de la Policía de la Ciudad y peritos viales trabajaban en el sector, aguardando la llegada del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para constatar el deceso. El operativo no incluyó cortes en la zona dado que las tareas de peritaje se realizaban sobre el espacio verde.

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El vehículo quedó en el centro de una plazoleta (C5N)
El vehículo quedó en el centro de una plazoleta (C5N)

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