Perú

JNJ inicia evaluación de postulantes para elegir al nuevo jefe ONPE tras cuestionamientos electorales

El proceso para designar al nuevo director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza con filtros estrictos y una lista diversa de candidatos. La decisión final se conocerá en julio, luego de una serie de pruebas y revisiones

Guardar
Google icon
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) puso en marcha el concurso público para seleccionar al próximo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en una coyuntura marcada por los recientes cuestionamientos a la gestión electoral y la salida de Piero Corvetto.

El proceso arrancó con la inscripción de 21 postulantes, quienes buscan asumir la dirección de la entidad responsable de organizar los comicios a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Según el cronograma oficial, los candidatos tenían hasta el 8 de mayo para presentar su documentación. Aquellos con observaciones disponen de los días 13 y 14 para subsanar requisitos y mantenerse en carrera.

El listado provisional está conformado principalmente por abogados con posgrados en derecho constitucional, penal económico y gestión pública, pero también incluye ingenieros industriales, de sistemas, electrónicos, estadísticos, economistas y un educador.

PUBLICIDAD

Entre los nombres destacados figuran postulantes con experiencia previa en concursos para la jefatura de la ONPE, como David César Espinoza Acosta, Teresa Giovanna Durand Silva, José Alfredo Pérez Duharte e Yvan Mao Vera Velarde.

También aparecen perfiles que han postulado a liderar el Reniec, como Augusto Ernesto Bernuy Alva, Carlos Martín Loyola Escajadillo y Jorge Félix Balarezo Rengifo. El proceso prevé la publicación de la lista definitiva de candidatos aptos para el 18 de mayo.

El jefe a cargo de las organizaciones de las elecciones generales en Perú que dimitió tras las irregularidades registradas durante el proceso, Piero Corvetto, ratificó en una rueda de prensa su intención de colaborar con las investigaciones abiertas en su contra, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno
El jefe a cargo de las organizaciones de las elecciones generales en Perú que dimitió tras las irregularidades registradas durante el proceso, Piero Corvetto, ratificó en una rueda de prensa su intención de colaborar con las investigaciones abiertas en su contra, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Fernando Gimeno

Proceso selectivo

El concurso público establecido por la JNJ consta de varias etapas eliminatorias que buscan garantizar la idoneidad del futuro jefe de la ONPE.

Tras la inscripción y el periodo de subsanación de observaciones, los postulantes serán sometidos a una evaluación de conocimientos, revisión curricular, sustentación de plan de trabajo, pruebas de confianza y una entrevista personal. Cada fase tiene carácter eliminatorio y está diseñada para filtrar a los candidatos de acuerdo con criterios técnicos y éticos.

El cronograma oficial detalla que la votación final de la JNJ está prevista para el 2 de julio, mientras que la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se realizará el 3 de julio.

Este proceso se desarrolla en medio de expectativas por la necesidad de fortalecer la transparencia y la eficiencia en la gestión de los procesos electorales, luego de los inconvenientes logísticos observados en las últimas elecciones generales.

De acuerdo a RPP, entre los 21 aspirantes figuran profesionales como:

  • David César Espinoza Acosta, ingeniero industrial, con estudios de maestría en Administración.
  • Teresa Giovanna Durand Silva, abogada, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Gobernabilidad y Gestión Pública.
  • Augusto Ernesto Bernuy Alva, ingeniero de sistemas, con estudios de maestría en Administración y Dirección de Empresas, y doctorados vinculados a gobierno, políticas públicas y sociedad de la información.
  • Manuel Isidro Vásquez Flores, abogado con maestría en Derecho Penal Económico.
  • Amparo Ortega Campana, ingeniera de sistemas, con maestría en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas y doctorado en Administración.
  • Eric Franklin Paz Meléndez, abogado con maestría en Derecho en Ciencias Penales.
  • Ernesto Antonio Aranda Vergara, ingeniero electrónico y magíster en Gestión Pública.
  • Willy Ramírez Chavarry, abogado con estudios de maestría en Administración y doctorados en Administración de Negocios y Derecho.
  • José Francisco Gálvez Montero, abogado, con estudios de doctorado en Geografía e Historia.
  • José Alfredo Pérez Duharte, abogado, con estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública.
  • Arturo Luigi Ferrari Carrasco, abogado, con maestría en Antropología Visual.
  • Eber Humberto Cabañas López, abogado, con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad.
  • Hialmer Saturnino Ordinola Calle, ingeniero industrial y magíster en Gestión Pública.
  • Carlos Martín Loyola Escajadillo, ingeniero industrial, con maestría en Administración y doctorado en Gobierno y Política Pública.
  • Jorge Félix Balarezo Rengifo, abogado, con estudios de maestría en Derecho Empresarial y Gobernabilidad.
  • Daniel Alberto Juárez Fernández, abogado con maestría en Derecho Empresarial.
  • Raúl Edmundo Caro Tumba, economista, con maestría en Administración.
  • Yvan Mao Vera Velarde, abogado, con estudios de posgrado.
  • José Luis Contreras Zapata, ingeniero en Estadística e Informática, con maestría en Gerencia Empresarial y doctorado en Ciencias Económicas y Financieras.
  • Boris Apagüeño Aspajo, economista, con maestría en Gestión Pública y doctorado en Ciencias Empresariales.
  • Marco William Ydrogo Bustamante, educador, con estudios de maestría en Auditoría y Gestión Pública, además de doctorado en Educación.

Temas Relacionados

JNJONPEElecciones 2026peru-noticiasPiero Corvettoperu-politica

Más Noticias

Rectora de San Marcos, Jerí Ramón, denuncia penalmente a estudiantes por daños en el campus y Consejo Universitario crea comisión de diálogo

Los estudiantes rechazan el debate legislativo previsto en el Congreso, al considerar que favorecería la continuidad de la actual rectora de San Marcos en el cargo

Rectora de San Marcos, Jerí Ramón, denuncia penalmente a estudiantes por daños en el campus y Consejo Universitario crea comisión de diálogo

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

La exvoleibolista había afirmado que el club de La Victoria pactó con la excentral de la San Martín su fichaje en la previa de la final nacional. Además, señaló que la institución ’blanquiazul’ ofreció un inmueble en el contrato

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

Resultados ONPE al 99.969% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

La primera vuelta peruana llega a su tramo final con una disputa histórica: poco más de 20 mil votos separan al segundo del tercero con más del 99% escrutado. Fujimori ya hace campaña, Sánchez consolida su ventaja y López Aliaga denuncia un fraude que las autoridades electorales

Resultados ONPE al 99.969% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

La modelo peruana apareció en ‘Amor y Fuego’ y no pudo contener las lágrimas al admitir que aún tiene sentimientos por el famoso presentador argentino tras el fin de su relación

Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas

La reina del reggaetón anunció su esperado concierto en Perú como parte del Pride Tour 2026. Conoce cuándo, dónde y cómo asistir a este evento imperdible en Lima.

Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.969% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

Resultados ONPE al 99.969% EN VIVO: Roberto Sánchez supera a López Aliaga y ya se define el segundo lugar

El hijo tiktoker de Pedro Castillo llama corrupta a Keiko Fujimori, “usurpadora” a Dina Boluarte y “desleal” a Vladimir Cerrón

Arnold Castillo sobre intento de golpe de su padre, Pedro Castillo: “Me quedé shockeado, pero era lo que el pueblo pedía”

Keiko Fujimori pide al JNE pronunciar resultados para iniciar debates de segunda vuelta y afirma dialogar con “diferentes políticos”

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

Milett Figueroa admite seguir enamorada de Marcelo Tinelli: “Soy un ser humano, estas lágrimas no son de despecho”

Ivy Queen, ‘La Caballota’ regresa a Lima con su Pride Tour 2026: fecha, lugar y venta de entradas

Milett Figueroa advierte a Mimi Alvarado: “Le voy a poner un bozal legal a esa payasa” tras insultos a su madre Doña Martha

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada: “Estoy enamorado”

Ivana Yturbe deja un mensaje honesto sobre su salud y calma a sus seguidores: "Todo está controlado"

DEPORTES

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

Deportivo Municipal queda descalificado de la Liga 3: deberá disputar la nueva edición de la Copa Perú

Juan ’Pegajoso’ Díaz vs Malcolm Wellmaker: día, hora y dónde ver debut del peruano en la UFC Vegas 117

Diego Elías vs Mostafa Asal: día, hora y canal TV del partido por semifinales del PSA World Championships 2026

Universitario sorprende con el regreso de la central Sarah Evaristo para suplir a Mara Leão en Liga Peruana de Vóley 2026/27