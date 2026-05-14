Perú Deportes

Universitario sorprende con el regreso de la central Sarah Evaristo para suplir a Mara Leão en Liga Peruana de Vóley 2026/27

La deportista brasileña dejó buenas sensaciones durante su paso por el club de Odriozola en el curso 2024/25. Tras su paso por el Brasília Vôlei de la primera división de su país, vuelve al conjunto ’crema’

Guardar
Google icon
Sarah Evaristo es la primera incorporación de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Sarah Evaristo es la primera incorporación de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Universitario de Deportes ha dado el primer golpe en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al anunciar la incorporación de Sarah Evaristo como su primer refuerzo para la próxima temporada. La noticia sorprendió a la afición crema, ya que se produce pocas horas después de la salida de Mara Leão, la central brasileña que fue distinguida como la mejor en su posición en la última campaña y pieza clave en el histórico podio alcanzado por el equipo de Breña.

El regreso de Sarah Evaristo a Universitario supone un movimiento estratégico para suplir la vacante dejada por Leão y mantener la solidez en la primera línea del sexteto dirigido por Francisco ‘Paco’ Hervás. Evaristo conoce bien la casa ’crema’: en la temporada 2024/25 defendió los colores de Universitario y se consolidó como una de las centrales más confiables del torneo. Su rendimiento durante ese ciclo le permitió ganarse el cariño de la hinchada y, aunque optó por regresar a Brasil para sumarse al Brasília Vôlei en la exigente Superliga, su vínculo con el club de Odriozola nunca se rompió del todo.

PUBLICIDAD

El anuncio oficial llegó a través de un creativo video difundido en las redes sociales de Universitario. La pieza audiovisual inicia con un recorrido visual desde las tribunas hasta el gramado del Estadio Monumental, donde la cámara revela a Sarah Evaristo, quien mira a la cámara y declara: “Vamos pumas ¡Y dale U!”. El club acompañó la publicación con la frase “Todos vuelven al lugar donde fueron felices”, en clara alusión al emotivo retorno de la central brasileña.

Sarah Evaristo regresa a Universitario tras un paso la Superliga brasileña. Crédito: X Universitario.
Sarah Evaristo regresa a Universitario tras un paso la Superliga brasileña. Crédito: X Universitario.

La dirección deportiva de Universitario apuesta por la experiencia y el conocimiento de Evaristo para sostener el proyecto que llevó al club al podio de la Liga Peruana de Vóley por primera vez en su historia. La llegada de la central fortalece la base del equipo y genera expectativas positivas entre los aficionados, que ven en la brasileña la pieza ideal para reemplazar a Mara Leão y mantener al equipo entre los protagonistas del certamen nacional. El mercado recién comienza, pero Universitario ha dejado claro que no quiere perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Movimientos en Universitario

El mercado de pases de Universitario avanza con decisiones estratégicas para consolidar el proyecto deportivo que llevó al club a lograr la histórica medalla de bronce en la Liga Peruana de Vóley. En esta etapa de definiciones, la directiva ha asegurado la continuidad de piezas clave de la última temporada.

La renovación de Catherine Flood, una de las figuras extranjeras más destacadas del plantel, se da en el marco de la ratificación de Francisco ‘Paco’ Hervás como entrenador principal. La continuidad de Maluh Oliveira, otra de las referentes en la última campaña, también refuerza la apuesta por la estabilidad y el crecimiento del grupo.

Video de bienvenida que presenta a Sarah Evaristo como nueva integrante del equipo femenino ’las pumas’ del Club Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario vóley.

En cuanto a las bajas, el club confirmó las salidas de Zaira Manzo, emblemática armadora que anunció su retiro tras una extensa trayectoria, y de Coraima Gómez, quien buscará nuevos desafíos profesionales fuera de Breña. A este listado se suma la partida de la central brasileña Mara Leao, reconocida como la mejor en su posición en la última temporada y figura fundamental en el histórico podio obtenido por Universitario.

En las últimas horas, el club ha sorprendido al anunciar la incorporación de su primera jugadora para la próxima temporada: Sarah Evaristo es el primer refuerzo confirmado de Universitario. Respecto a demás posibles contrataciones, fuentes cercanas a la institución indican que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero están en el radar de Universitario para reforzar el plantel, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

Temas Relacionados

Sarah EvaristoMara LeãoUniversitario vóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

¿Matías Succar disputará el Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura en Liga 1 2026 pese a su condición de cedido?

El delantero peruano, de 27 años, es un puntual importante en la planificación del técnico Horacio Melgarejo. Entrando de recambio ofrece soluciones en ataque por su fuerza y resistencia

¿Matías Succar disputará el Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura en Liga 1 2026 pese a su condición de cedido?

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

Melgarejo conoce de cerca la metodología de Cúper, de quien tiene un alto concepto. “Le va a dar un toque de calidad al fútbol peruano”, sostuvo

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

IPD anuncia que la cancha del Estadio Nacional está casi lista: esto fue lo que causó su deterioro

Tras semanas de intensos trabajos y bajo la supervisión de la Contraloría, el principal campo deportivo del país presenta una recuperación ejemplar para recibir en breve partidos oficiales y grandes eventos deportivos

IPD anuncia que la cancha del Estadio Nacional está casi lista: esto fue lo que causó su deterioro

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

El histórico exfutbolista de la institución del Rímac y la selección nacional expuso que tanto Felipe Vizeu como Irven Ávila no cumplen con la habitual cuota de dianas a la que estaba habituada la afición del ’cervecero’

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona

El ariete peruano de 29 años viene firmando el mejor registro goleador de su carrera. El notable rendimiento en la Ligat Ha’Al ha despertado el interés de clubes de mayor relevancia

Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide al JNE pronunciar resultados para iniciar debates de segunda vuelta y afirma dialogar con “diferentes políticos”

Keiko Fujimori pide al JNE pronunciar resultados para iniciar debates de segunda vuelta y afirma dialogar con “diferentes políticos”

José Balcázar reabre la puerta a posible indulto de Pedro Castillo: “Depende que presente su solicitud”

Tercer “candidato” de la segunda vuelta: promueven voto viciado para anular elecciones y frenar a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

Renovación Popular guarda silencio sobre su alcalde Rubén Cano, aliado de López Aliaga e implicado en mafia de cupos en Gamarra

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez baila en fiesta con Patricia Benavides tras archivarle investigación por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Hija de Pamela López denuncia el bullying que sufren los hijos de Christian Cueva: “Los niños sabían todo porque los padres hablan”

Diego Chávarri reveló que pensó besar a Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’ si Thalía Bentín lo dejaba

Milett Figueroa se quiebra y confiesa que Marcelo Tinelli le habría sido infiel: “No me gustan las mentiras ni las traiciones”

La dura confesión de Pablo Heredia sobre Shirley Arica tras su ruptura en 'La Granja VIP': "Siento que hasta es calculadora"

DEPORTES

¿Matías Succar disputará el Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura en Liga 1 2026 pese a su condición de cedido?

¿Matías Succar disputará el Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura en Liga 1 2026 pese a su condición de cedido?

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona

Ecuador mantiene en secreto la prelista para el Mundial 2026: cuándo se conocerá la nómina definitiva de convocados