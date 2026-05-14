Universitario sorprende con el regreso de la central Sarah Evaristo para suplir a Mara Leão en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sarah Evaristo es la primera incorporación de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Universitario de Deportes ha dado el primer golpe en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al anunciar la incorporación de Sarah Evaristo como su primer refuerzo para la próxima temporada. La noticia sorprendió a la afición crema, ya que se produce pocas horas después de la salida de Mara Leão, la central brasileña que fue distinguida como la mejor en su posición en la última campaña y pieza clave en el histórico podio alcanzado por el equipo de Breña.

El regreso de Sarah Evaristo a Universitario supone un movimiento estratégico para suplir la vacante dejada por Leão y mantener la solidez en la primera línea del sexteto dirigido por Francisco ‘Paco’ Hervás. Evaristo conoce bien la casa ’crema’: en la temporada 2024/25 defendió los colores de Universitario y se consolidó como una de las centrales más confiables del torneo. Su rendimiento durante ese ciclo le permitió ganarse el cariño de la hinchada y, aunque optó por regresar a Brasil para sumarse al Brasília Vôlei en la exigente Superliga, su vínculo con el club de Odriozola nunca se rompió del todo.

PUBLICIDAD

El anuncio oficial llegó a través de un creativo video difundido en las redes sociales de Universitario. La pieza audiovisual inicia con un recorrido visual desde las tribunas hasta el gramado del Estadio Monumental, donde la cámara revela a Sarah Evaristo, quien mira a la cámara y declara: “Vamos pumas ¡Y dale U!”. El club acompañó la publicación con la frase “Todos vuelven al lugar donde fueron felices”, en clara alusión al emotivo retorno de la central brasileña.

Sarah Evaristo regresa a Universitario tras un paso la Superliga brasileña. Crédito: X Universitario.

La dirección deportiva de Universitario apuesta por la experiencia y el conocimiento de Evaristo para sostener el proyecto que llevó al club al podio de la Liga Peruana de Vóley por primera vez en su historia. La llegada de la central fortalece la base del equipo y genera expectativas positivas entre los aficionados, que ven en la brasileña la pieza ideal para reemplazar a Mara Leão y mantener al equipo entre los protagonistas del certamen nacional. El mercado recién comienza, pero Universitario ha dejado claro que no quiere perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Movimientos en Universitario

El mercado de pases de Universitario avanza con decisiones estratégicas para consolidar el proyecto deportivo que llevó al club a lograr la histórica medalla de bronce en la Liga Peruana de Vóley. En esta etapa de definiciones, la directiva ha asegurado la continuidad de piezas clave de la última temporada.

La renovación de Catherine Flood, una de las figuras extranjeras más destacadas del plantel, se da en el marco de la ratificación de Francisco ‘Paco’ Hervás como entrenador principal. La continuidad de Maluh Oliveira, otra de las referentes en la última campaña, también refuerza la apuesta por la estabilidad y el crecimiento del grupo.

PUBLICIDAD

Video de bienvenida que presenta a Sarah Evaristo como nueva integrante del equipo femenino ’las pumas’ del Club Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario vóley.

En cuanto a las bajas, el club confirmó las salidas de Zaira Manzo, emblemática armadora que anunció su retiro tras una extensa trayectoria, y de Coraima Gómez, quien buscará nuevos desafíos profesionales fuera de Breña. A este listado se suma la partida de la central brasileña Mara Leao, reconocida como la mejor en su posición en la última temporada y figura fundamental en el histórico podio obtenido por Universitario.

En las últimas horas, el club ha sorprendido al anunciar la incorporación de su primera jugadora para la próxima temporada: Sarah Evaristo es el primer refuerzo confirmado de Universitario. Respecto a demás posibles contrataciones, fuentes cercanas a la institución indican que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero están en el radar de Universitario para reforzar el plantel, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

PUBLICIDAD