Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada: “Estoy enamorado”

El humorista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, oficializó su romance con la joven enfermera Heidy Amado y compartió cómo es su relación lejos de las cámaras. ATV: Magaly Tv la Firme.

El popular cómico peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, oficializó su romance con una joven de 22 años, sorprendiendo a sus seguidores y al espectáculo local.

Luego del fin de su relación con Monserrat Seminario, el humorista no solo confirmó el vínculo sentimental, sino que expuso detalles de la convivencia y la complicidad que comparte con su nueva pareja, la enfermera Heidy Amado.

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La noticia se hizo pública tras la emisión de imágenes exclusivas en 'Magaly TV La Firme’, donde Melcochita y Heidy Amado aparecieron juntos y cariñosos en una reconocida salsoteca limeña. El avance del programa anunció la presencia de ambos en el set para brindar detalles de su historia, generando expectativa y reacciones inmediatas entre el público y la prensa de espectáculos.

Melcochita oficializa su relación y revela intimidad

Durante la promoción del programa, la voz en off presentó la historia como “Noventa y 20, Melcochita y su enfermera vienen al set a contarnos su historia”, en alusión a la marcada diferencia de edad entre ambos.

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El propio humorista sorprendió con una confesión directa: “Estoy enamorado de ella... yo pensaba que me iba a rechazar, nos comprendemos”. Este testimonio dejó en claro que la relación va más allá del plano profesional o de cuidado médico.

Melcochita explicó que la conexión con Heidy se basa en la comprensión mutua y el respaldo emocional que han construido fuera del foco mediático. La pareja, que hasta ahora mantenía un bajo perfil, decidió dar el paso al reconocimiento público tras la difusión de imágenes que confirmaban su cercanía.

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Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.

Las reacciones de Monserrat Seminario y la polémica por la convivencia

La confirmación del romance no tardó en generar reacciones. Monserrat Seminario, madre de las hijas de Melcochita y su expareja, se presentó en el set de Magaly TV La Firme para dar su versión sobre la joven vinculada al humorista. Seminario aseguró que conocía a Heidy desde hace años y que incluso convivió durante dos años en su hogar junto a sus hijas.

“Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, expresó Monserrat, visiblemente incómoda. Según relató, Heidy formó parte del entorno familiar y compartió espacios íntimos con las menores. “Dos años ha vivido en mi casa con mi familia. Ella dormía en el cuarto con mis hijas”, afirmó durante la entrevista.

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La modelo también deslizó que la joven enfermera mantendría contacto con otros hombres durante la etapa en la que ya estaba vinculada sentimentalmente con Melcochita. “Ella sabe, con dos, Carlos y Sebastián, ustedes lo pueden investigar”, comentó, agregando un tono de ironía y sugiriendo un trasfondo de celos y desconfianza.

La aún esposa de Melcochita aseguró que la joven cercana al cómico estaría administrando su dinero y enviando órdenes sobre sus gastos familiares. ATV/ Magaly TV La Firme.

¿Quién es Heidy Amado y cómo comenzó el vínculo con Melcochita?

Heidy Amado, identificada como enfermera, fue presentada públicamente como la nueva pareja sentimental de Melcochita, aunque hasta el momento no ha confirmado oficialmente el romance.

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La joven fue vista en reiteradas ocasiones acompañando al humorista en salidas nocturnas y eventos sociales, lo que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Según Monserrat Seminario, la cercanía entre ambos comenzó después de su separación definitiva con el artista. “Desde el día que se fue de la casa Pablo”, aseguró la modelo, quien también negó que la joven estuviera únicamente a cargo de los cuidados médicos de Melcochita. “Ella no es su enfermera, ella está como su mujer, no como su enfermera”, manifestó tajantemente.

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El informe de 'Magaly TV La Firme’ mostró imágenes de la pareja compartiendo momentos juntos, mientras la narración ironizaba sobre la diferencia generacional. Las redes sociales no tardaron en viralizar los clips, generando memes y comentarios sobre la nueva etapa sentimental del humorista.

Heidy Amado es captada caminando con auriculares, mientras se revelan imágenes que la vinculan a Melcochita en una fiesta y a Monserrat Seminario, destacando sus conexiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida privada de Melcochita tras la separación

Tras su separación de Monserrat Seminario, Melcochita se ha mostrado renovado y abierto a una nueva oportunidad sentimental. El cómico reconoció que, tras una etapa de incertidumbre, encontró en Heidy Amado a una persona que lo comprende y lo apoya en el ámbito personal y emocional.

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En la entrevista programada en Magaly TV La Firme, ambos prometen revelar cómo es su convivencia lejos de los escenarios y cómo enfrentan la exposición pública. Para Melcochita, esta nueva relación representa un cambio importante en su vida, alejándolo de los conflictos del pasado y permitiéndole disfrutar de una etapa de estabilidad afectiva.

Melcochita habla en vivo sobre la joven que acompaña sus noches de salsa. Captura: Magaly TV La Firme.