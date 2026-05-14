Perú

Ivana Yturbe deja un mensaje honesto sobre su salud y calma a sus seguidores: "Todo está controlado"

La modelo y exreina de belleza reapareció en Instagram tras varios días de ausencia para revelar que atraviesa un problema de salud que la obliga a reducir sus actividades, aunque prefirió mantener en reserva su diagnóstico

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Primer plano de Ivana Yturbe, mujer de cabello largo y oscuro, con un top blanco, tocando su rostro con la mano. Usa un anillo y pulsera, fondo texturizado
Ivana Yturbe preocupa a sus seguidores al revelar que enfrenta un problema de salud bajo supervisión médica en Cusco.

Ivana Yturbe encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar un mensaje en sus historias de Instagram en el que confirmó que atraviesa un problema de salud. La modelo de 30 años, esposa del futbolista Beto Da Silva, explicó que la situación la llevó a reducir su presencia en redes sociales y a reorganizar sus prioridades, aunque aclaró que se encuentra bajo atención médica y que su estado es estable.

La publicación, acompañada de una fotografía tomada desde una habitación con vista al paisaje de Cusco, ciudad donde reside la pareja, fue el primer contacto de Yturbe con su comunidad digital tras varios días de silencio que generaron inquietud entre sus fans. La exintegrante de Esto es Guerra no reveló el diagnóstico específico, pero fue directa al admitir que su cuerpo le exigió un freno.

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“Por aquí andamos de locos, espero poder hacerles un update. Consejo número uno: háganle caso a su cuerpo, es muy sabio. Amo hacer todo lo que me gusta; hoy por hoy priorizo mi salud por mí y las personas que me aman”, escribió la influencer en la historia que compartió en sus redes sociales de Instagram.

Sin diagnóstico público, pero con seguimiento profesional

Pese a la preocupación que generó su mensaje inicial, Yturbe buscó tranquilizar a quienes la siguen y aclaró que no enfrenta la situación sola. La modelo aseguró que cuenta con el acompañamiento de un equipo de especialistas y que, en cuanto tenga información más clara sobre su estado, lo compartirá con su comunidad.

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Una captura de pantalla de un mensaje de texto sobre un fondo oscuro, superpuesto a una vista de ventana con árboles y un cielo nublado
La exreina de belleza Ivana Yturbe reaparece en Instagram tras varios días de ausencia para informar sobre su situación de salud.

"Escuchar a tu cuerpo es muy importante, así que sorry si ando un poco desconectada. No se preocupen, que todo está controlado y supervisado por médicos y profesionales. Cuando tenga más info me animaré a hablar. Por el momento prometo estar lo más activa que pueda por aquí“, agregó la modelo.

La decisión de no revelar el diagnóstico fue deliberada. Yturbe explicó que todavía no cuenta con información completa sobre su padecimiento, por lo que prefiere esperar antes de hacer declaraciones más detalladas. La promesa de un “update” futuro mantuvo a sus seguidores atentos a cualquier novedad en sus plataformas.

Un mensaje de prevención para sus seguidores

Más allá de su situación personal, la exreina de belleza aprovechó el espacio para enviar un llamado a la prevención. Yturbe instó a su comunidad a no ignorar las señales del cuerpo y a realizarse chequeos médicos con regularidad, un consejo que, según dejó entrever, nació de su propia experiencia reciente.

La publicación recibió una avalancha de mensajes de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo peruano, quienes le desearon una pronta recuperación. La modelo agradeció el cariño recibido y reafirmó su intención de mantenerse conectada con su audiencia dentro de sus posibilidades.

Ivana Yturbe anuncia la fecha de su boda con Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

El mensaje llegó en un momento de relativa calma en la vida personal de Yturbe. A inicios de 2026, la pareja anunció la postergación de su boda religiosa, que estaba prevista para junio en Cusco.

“Este año no se da, tenemos objetivos diferentes”, declaró la modelo al programa de Magaly Medina, aunque ambos dejaron abierta la posibilidad de celebrar la ceremonia en una fecha posterior. Pese a ese anuncio, el vínculo entre Yturbe y Da Silva se mantiene sólido, según muestran las publicaciones recientes de la propia modelo en sus redes.

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