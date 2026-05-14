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Diego Elías vs Mostafa Asal: día, hora y canal TV del partido por semifinales del PSA World Championships 2026

El número tres y el número se medirán por el boleto a la gran final en Giza, Egipcio. Ambos apuntan a hacerse con su segundo título en el certamen más importante de la élite del squash

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Diego Elías vs Mostafa Asal: día, hora y canal TV del partido por semifinales del PSA World Championships 2026.
Diego Elías vs Mostafa Asal: día, hora y canal TV del partido por semifinales del PSA World Championships 2026.

El duelo entre Diego Elías y Mostafa Asal por las semifinales del PSA World Championships 2026 promete ser uno de los puntos culminantes de la temporada en el squash internacional. El enfrentamiento tendrá lugar en Giza, Egipto, y reunirá a dos de los grandes protagonistas del circuito en busca de la final del torneo más prestigioso del calendario profesional.

Elías llega a este compromiso tras una sólida victoria sobre el joven Mohamad Zakaria, una de las sensaciones del circuito. La primera manga fue la más pareja: Zakaria, con apenas 16 años, mostró gran determinación y puso en aprietos al peruano, que llegó a estar 8-3 arriba. Sin embargo, el local reaccionó, remontó varios puntos y obligó a Elías a exigirse para cerrar el set por 11-9.

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En los dos siguientes sets, la experiencia de Elías marcó la diferencia. El peruano elevó su nivel, ajustó su juego y se impuso con contundencia por 11-1 y 11-3, dejando sin opciones a Zakaria. El joven egipcio, campeón mundial juvenil en 2024, había llegado a esta instancia tras una temporada ascendente, pero volvió a ser superado por la solidez y jerarquía de Elías, quien ya lo había vencido en la final del El Gouna International Open el mes anterior.

La palabra de Diego Elías tras vencer al egipcio Zakaria y sacar boleto a las semifinales de la PSA World Championship 2026. Crédito: PSA.

Por el pase a la final, el ‘Puma’ tendrá enfrente a Mostafa Asal, actual número uno del mundo y máximo referente del squash profesional. El egipcio viene de firmar una actuación histórica en cuartos de final, donde barrió al galés Joel Makin con un insólito triple 11-0. A sus 25 años, Asal se ha consolidado como el rival a vencer, protagonizando junto a Elías una de las rivalidades más intensas y atractivas de la era moderna.

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La rivalidad entre Elías y Asal es hoy una de las más intensas y seguidas en el squash mundial. Ambos han protagonizado duelos memorables en las últimas temporadas, alternando victorias en instancias decisivas. El historial favorece ligeramente al egipcio, pero Elías viene de imponerse en su enfrentamiento más reciente, lo que anticipa un partido de alto voltaje y máxima exigencia táctica y física.

Diego Elías vs Mostafa Asal: día, hora y canal TV

El esperado enfrentamiento entre el peruano Diego Elías y el egipcio Mostafa Asal por las semifinales del PSA World Championships ya tiene fecha y hora confirmadas: se disputará el viernes 15 de mayo a las 15:00 horas (hora de Perú). El encuentro, que reúne al número tres y al número uno del mundo en una de las rivalidades más atractivas del squash internacional, será transmitido en señal abierta por Latina TV.

Diego Elías avanza a paso firme en la PSA World Championship 2026, donde busca hacerse con el título que conquistó dos temporadas atrás. Crédito: Instagram PSA.
Diego Elías avanza a paso firme en la PSA World Championship 2026, donde busca hacerse con el título que conquistó dos temporadas atrás. Crédito: Instagram PSA.

Además, los aficionados podrán seguir el partido a través de la página web del canal y por las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores, lo que garantiza un acceso amplio y gratuito a uno de los duelos más importantes del deporte peruano en la temporada. La cobertura multiplataforma permitirá que miles de seguidores acompañen a Elías en su búsqueda de la final del torneo más prestigioso del circuito.

El historial entre Diego Elías y Mostafa Asal

El historial general favorece al jugador africano por 11-8; sin embargo, las estadísticas recientes equiparan las fuerzas de cara a este choque. El peruano llega con la confianza al tope tras imponerse de forma inobjetable en el último cruce entre ambos, disputado el mes pasado en las semifinales de El Gouna.

Además, Elías ya sabe perfectamente lo que es doblegar a Asal en escenarios de máxima presión. En la recordada final del PSA World Championships 2024, el deportista nacional tocó el cielo al coronarse campeón mundial superando, precisamente, al actual líder del ranking en su propia casa.

Diego Elías venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026.
Diego Elías venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026. Crédito: PSA

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