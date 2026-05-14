Keiko Fujimori pide al JNE pronunciar resultados para iniciar debates de segunda vuelta y afirma dialogar con “diferentes políticos”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante su visita a Piura, propuso la realización de tres debates de cara a la segunda vuelta: uno entre candidatos presidenciales, otro para los vicepresidentes y un tercero para los equipos técnicos. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó este miércoles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que proclame los resultados oficiales de los comicios del pasado 12 de abril para iniciar los debates previos a la segunda vuelta.

“Sí, esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y yo me imagino que esta va a ser una elección bastante corta porque quedarían simplemente tres semanas”, afirmó en una rueda de prensa en Piura.

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Según su perspectiva, en ese periodo sería posible organizar tres debates: “Uno de los candidatos presidenciales, un segundo de los vicepresidentes y un tercero de los equipos técnicos. Yo creo que con tres debates y con la participación de todos estos grupos, la población podrá sacar sus mejores conclusiones”, afirmó.

Con el 99,941% del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori encabeza la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 17,179% de los votos válidos (2.876.008 votos), lo que la posiciona con solidez para el balotaje previsto para el 7 de junio.

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Fujimori planteó organizar tres debates: uno entre candidatos presidenciales, otro entre vicepresidentes y un tercero entre equipos técnicos

En la carrera por el segundo lugar, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, ocupa la segunda posición con 12,021% (2.012.455 votos), superando a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien cuenta con 11,908% (1.993.656 votos), una diferencia de 18.799 sufragios.

Al ser consultada sobre posibles alianzas para el balotaje, la candidata indicó que sus postulantes a la vicepresidencia, Miguel Torres y Luis Galarreta, “están conversando con diferentes políticos”, aunque “no necesariamente con los dirigentes de los partidos”.

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“Tenemos muy claro que nuestra alianza será con la población, pero de cara a los próximos cinco años, el próximo Congreso, ninguno de los partidos, tampoco Fuerza Popular, va a tener una mayoría y estaremos obligados a conversar, a debatir, a lograr consensos, a discrepar, por supuesto, cada uno defendiendo sus ideas”, señaló.

Con el 99,941% del conteo oficial, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,179% de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con 12,021%, superando por poco a Rafael López Aliaga

“Creo que la población va a esperar que todos los grupos, más allá de las ideas que podamos tener, podamos sentarnos a ver los temas de fondo: cómo recuperamos el orden, cómo hacemos que nuestro país siga creciendo, cómo hacemos que los programas sociales lleguen a cada rincón de nuestro país y cómo hacemos que las obras, que es lo que la gente está esperando, realmente se lleven a cabo. Esos son los temas de discusión que la gente espera de nosotros”, agregó.

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Durante la misma conferencia, Fujimori se refirió a las declaraciones del presidente interino José María Balcázar, quien reabrió la posibilidad de un indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pese a que la Comisión de Gracias Presidenciales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró inadmisibles cinco solicitudes de ese tipo, incluida una presentada por el propio exmandatario.

“El presidente Balcázar lamentablemente tiene poca credibilidad. Por lo tanto, yo voy a esperar el día lunes, que entiendo que se va a presentar el ministro de Justicia y me imagino que el primer ministro, las declaraciones correspondientes. Me imagino que serán bastante claras y, como lo dijeron semanas atrás, cuando un posible indulto a Pedro Castillo no estaba en agenda”, concluyó.

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