Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Messi es el mejor pago de la MLS (@InterMiamiCF)

Lionel Messi percibe más del doble que cualquier otro futbolista de la Major League Soccer (MLS) y su compañero en Inter Miami, Rodrigo De Paul, se ubica en el tercer puesto del ranking salarial de la liga. Así lo reveló la Asociación de Futbolistas de la liga estadounidense (MLSPA) en su guía de salarios 2026, publicada el martes con datos vigentes al 16 de abril.

La compensación garantizada anual de Messi asciende a 28.333.333 dólares, con un salario base de 25 millones de dólares. La cifra supera por sí sola la masa salarial total de todos los equipos de la liga, a excepción de dos: el propio Inter Miami y Los Ángeles FC (LAFC), de acuerdo con la información publicada por Sports Illustrated.

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El segundo lugar del ranking corresponde al delantero surcoreano Son Heung-min, del LAFC, con una compensación garantizada de 11.152.852 dólares y un salario base de 10.368.750 dólares. Detrás de él aparece De Paul, mediocampista que llegó a Inter Miami en el verano de 2025 desde el Atlético de Madrid, con un salario base de 7.569.000 dólares y una compensación garantizada de 9.688.320 dólares.

Messi y De Paul, compañeros en el Inter Miami (Nick Turchiaro-Imagn Images)

El margen entre Messi y el resto del ranking es de una magnitud que no tiene antecedentes en la historia de la liga: el rosarino gana más del doble que cualquier otro futbolista de la MLS, una brecha que se amplió respecto a 2025, año en que su compensación garantizada era de 20.400.000 dólares con un salario base de 12 millones. Sports Illustrated precisó que el aumento representa un salto de más de 7.900.000 dólares en compensación garantizada en apenas un año.

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El delantero campeón del mundo, por su parte, devuelve cada centavo en valor. En febrero, Forbes confirmó que el Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer (MLS), con un valor de mercado estimado en 1.350 millones de dólares. El efecto Messi en todo su esplendor.

La entidad multiplicó casi por cuatro sus ingresos: de 56 millones de dólares en 2022 a cerca de 200 millones en la última temporada. Además, la Pulga fue el capitán en la inauguración del nuevo estadio con capacidad para 25.000 espectadores en el Miami Freedom Park.

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El top 10 del ranking salarial 2026, según los datos exactos publicados por la MLSPA y confirmados por Sports Illustrated, queda conformado así: Hirving Lozano (San Diego FC, 9.333.333 dólares), Miguel Almirón (Atlanta United, 7.871.000 dólares), Emil Forsberg (New York Red Bulls, 6.035.625 dólares), Sam Surridge (Nashville SC, 5.933.000 dólares), Ricard Puig Martí (LA Galaxy, 5.792.188 dólares), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps, 5.152.504 dólares) y Jonathan Bamba (Chicago Fire FC, 5.581.806 dólares).

La publicación del ranking llega en un buen momento deportivo para Las Garzas: Inter Miami acaba de vencer al Toronto FC por 4 a 2 como visitante, con goles de Messi y De Paul. El próximo partido del equipo de Florida será este miércoles ante el FC Cincinnati, también de visita.

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El conjunto de Florida se encuentra tercero en la Conferencia Este de la MLS con 22 puntos, los mismos que New England Revolution, que se mantiene segundo, pero con un partido menos. El líder es Nashville SC con 24 unidades.

<b>La lista de los futbolistas mejor pagados de la MLS</b>

Lionel Messi (Inter Miami) — USD 28.333.333 Son Heung-min (LAFC) — USD 11.152.852 Rodrigo De Paul (Inter Miami) — USD 9.688.320 Hirving Lozano (San Diego FC) — USD 9.333.333 Miguel Almirón (Atlanta United) — USD 7.871.000 Emil Forsberg (New York Red Bulls) — USD 6.035.625 Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) — USD 5.581.806 Sam Surridge (Nashville SC) — USD 5.933.000 Ricard Puig Martí (LA Galaxy) — USD 5.792.188 Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) — USD 5.152.504