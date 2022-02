Cristian Zuárez sobre Laura Bozzo tras saber que pensó en quitarse la vida: “Nunca la vi tan desesperada” | ENTREVISTA

Cristian Zuárez conversó con Infobae sobre su carrera artística y sus sentimientos hacia Laura Bozzo. (Foto: Instagram)

Tras cuatro años de haber terminado su polémica relación con Laura Bozzo, Cristian Zuárez solo guarda los mejores recuerdos que vivió durante los 17 años que estuvo con la conductora de televisión. El argentino hoy en día está felizmente casado y se sigue desarrollando como músico, empresario, productor y actor.

Con 46 años, el artista es padre de una hija de 27 años de edad, pero no descarta volver a cambiar pañales con su esposa Andriana Amiel, con quien lleva 3 años de casado.

Ante su regreso a Perú con la futura madre de su hijo, Infobae conversó con Cristian Zuárez para conocer más detalles sobre su visita a tierras peruanas, así como la actual relación que mantiene con Laura Bozzo y los proyectos para su carrera artística.

¿Qué sientes de regresar al Perú después de cuatro años?

Es un honor para mi estar aquí. No he podido venir por la pandemia, los compromisos laborales, pero se dio la oportunidad, así que con mi esposa decidimos venir a pasar algunos días de vacaciones con mi familia, aprovechando que mi hermano se va a casar. Nos vamos a quedar 10 días

Indicaste que estás buscando con tu esposa especialistas en fertilidad, ¿Han podido conversar con alguno?

Ya tenemos algunas reuniones con gente preparada, con clínicas. Vamos a ver cuál es la mejor opción que nos brindan. No descartamos el tema de a adopción. Estamos viendo todas las posibilidades.

¿Cómo va tu matrimonio con Adriana Amiel?

La verdad que no la soporto mucho (risas). Puedo decir que me llevo bien, es una persona que supo como domarme. Lógicamente, uno viene de 17 años de leones y de repente me bajó todos los zumos, me volvió a la tierra. Es una mujer súper dulce, atenta, me consciente. La amo mucho. Te la paso (risas)

De pronto, toma la llamada Adriana...

Adriana, imagino que tienes mucha ilusión de darle un hijo a Cristian...

Sí, nosotros no tenemos algo nuestro, entonces queremos algo que lo sea.

¿Qué te ha parecido Perú?

Es hermoso. Es la primera vez que estoy en Perú. Tenemos unos días libres y aprovechamos para venir. Vamos a pasear, conocer y muchas cosas más. Estoy encantada. (Regresa la llamada a Cristian)

Cristian Zuárez y su esposa Adriana Miel. (Foto: Instagram)

LAURA BOZZO

¿Qué recuerdos se te vienen a la mente cuando te mencionan el nombre de Laura Bozzo?

Mucho aprendizaje durante los 17 años, experiencia y tratar ahora de ver las cosas positivas. Fue una parte de mi vida y no me molesta que me la mencionen.

En una reciente entrevista, Laura agradeció el apoyo que le brindaste durante su problema con la justicia mexicana...

A veces es bueno decir esas cosas porque uno, sin querer, espera que la otra parte lo agradezca. Ella siempre lo ha hecho de la puerta para adentro, pero que lo haga público es algo que se agradece . Sabiendo que hubo muchos dime y diretes entre ella y yo, que pasen estás cosas es positivo.

Lógicamente, en un momento tan difícil como el que ella estaba pasando lo primero que pasó por mi cabeza fue el apoyo incondicional, no tenía nada que pensar. Me alegra muchísimo que haya salido adelante con su problema.

En una entrevista, Laura confesó que pensó en quitarse la vida...

Fui el primero en pedir que no la presionen tanto porque es una personas que sufre de depresión y me pregunté si verdaderamente quieren ayudarla o cobrar el dinero. Lógicamente, es una persona que de haber tenido todo el éxito de la televisión a pasar por una mala racha, la llevaría a hacer alguna locura.

Gracias a Dios no pasó. Nunca la vi tan desesperada a Laura como la vi en esos momentos. Sus problemas tuvieron repercusión, pero también fue algo bueno porque se dio cuenta verdaderamente quiénes eran las personas que tenía a su lado.

Cristian Zuárez vivió un tórrido romance con Laura Bozzo. (Foto: Instagram: @cristianzuarez)

¿BIOSERIE O DOCUSERIE?

Se habló de una bioserie sobre Laura en la que serías el productor...

Pensé hacer una bioserie como un proyecto con Laura, pero tiene su propia gente que la maneja y yo dejo que sigan trabajando con ella. Si yo tuviera una propuesta para Laura, se la comentaría y veríamos que pasa. Ojalá que concrete algún proyecto pronto para que vuelva a la televisión.

Ella anunció que estaría planeando una docuserie con Andrés Hurtado, ¿es lo mismo?

No, de ninguna manera puede ser lo mismo. La idea que yo tengo no tiene nada que ver con una bioserie o a no ser que me lo hayan copiado , pero realmente no quiero pensar eso.

¿Aceptarías participar o hablar de la relación que tuviste con Laura?

Por supuesto, todo es un negocio. Si existe la posibilidad, lo hago . Tenemos mucho que contar, tanto Laura como yo, muchas vivencias juntos así sean buenas y malas, el arresto domiciliario, las cosas que hemos pasado y creo que es mejor escuchar todo en un sólo capítulo para que no queden dudas. La gente se enteraría de absolutamente todo ya sea en una bioserie, documental o lo que salga. Yo no tendría problemas.

CARRERA ARTÍSTICA

¿Cómo te está yendo con tu carrera como cantante?

Como cantante me va muy bien, tengo muchas propuestas y espero llevarlas a cabo este año. No descarto nada. Estoy radicado en Estados Unidos y trabajo allá. Alquilo barcos para los turistas y compro propiedades, las remodelo y las vendo.

¿Qué otros proyectos tienes preparados para el público?

Me van a ver seguido porque mi manager me está proponiendo lanzar el reencuentro del grupo “Complot” y hacer una bioserie de eso también para Netflix. Me interesa mucho. La gente de una televisora muy importante de aquí en Perú me contactó, estuvimos reunidos y me interesa mucho.

¿Te gustaría actuar en una telenovela o película en Perú?

Me encantaría recibir cualquier propuesta por el hecho de que a mi esposa le encantó Perú. Me preocupaba que no se adapte, pero sí lo hizo. Es la primera vez que viene, siente el cariño de la gente y eso es lo que me da la voluntad de decir que sí vendríamos una temporada por trabajo.

