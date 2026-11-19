El porcentaje de cacao declarado en la etiqueta no garantiza la concentración final de flavanoles en el producto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chocolate negro se elabora a partir del cacao, que a su vez proviene de los granos del árbol Theobroma cacao. Esos granos son ricos en un grupo de compuestos vegetales llamados polifenoles, entre los cuales los más estudiados son los flavanoles —específicamente la epicatequina y la catequina—. Actúan como antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias documentadas en estudios de laboratorio y ensayos clínicos.

Según la Clínica Cleveland, el chocolate negro contiene entre el 50% y el 90% de sólidos de cacao, mientras que el chocolate con leche tiene entre el 10% y el 50%. Una porción de 28 gramos (1 onza) de chocolate negro con 70% a 85% de cacao aporta aproximadamente 170 calorías, 12 gramos de grasa, 13 gramos de carbohidratos, 6,8 gramos de azúcar y unos 3 a 4 gramos de fibra. También contiene magnesio y hierro en cantidades relevantes.

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La concentración de flavanoles varía según el porcentaje de cacao, pero también según el procesamiento. El tostado y la alcalinización industrial del grano pueden reducir de forma significativa el contenido de estos compuestos, por lo que el porcentaje indicado en el envoltorio no garantiza un nivel determinado de flavanoles.

El cacao contiene compuestos con actividad biológica, pero no todo el chocolate es igual

El chocolate negro acumula décadas de estudios que sugieren posibles beneficios para la salud, pero la distancia entre los titulares y lo que la ciencia realmente muestra es considerable. Los efectos más estudiados involucran el sistema cardiovascular, el metabolismo, el estado de ánimo y la microbiota intestinal. En todos esos frentes, los resultados son promisorios, pero no concluyentes, y dependen en gran medida del tipo de chocolate, la dosis y la forma de consumo.

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El cacao contiene compuestos con actividad biológica, pero no todo el chocolate es igual

El chocolate negro se elabora a partir del cacao, que a su vez proviene de los granos del árbol Theobroma cacao. Esos granos son ricos en un grupo de compuestos vegetales llamados polifenoles, entre los cuales los más estudiados son los flavanoles —específicamente la epicatequina y la catequina—. Actúan como antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias documentadas en estudios de laboratorio y ensayos clínicos.

Según la Clínica Cleveland, el chocolate negro contiene entre el 50% y el 90% de sólidos de cacao, mientras que el chocolate con leche tiene entre el 10% y el 50%. Una porción de 28 gramos (1 onza) de chocolate negro con 70% a 85% de cacao aporta aproximadamente 170 calorías, 12 gramos de grasa, 13 gramos de carbohidratos, 6,8 gramos de azúcar y unos 3 a 4 gramos de fibra. También contiene magnesio y hierro en cantidades relevantes.

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La concentración de flavanoles varía según el porcentaje de cacao, pero también según el procesamiento. El tostado y la alcalinización industrial del grano pueden reducir de forma significativa el contenido de estos compuestos, por lo que el porcentaje indicado en el envoltorio no garantiza un nivel determinado de flavanoles.

Los flavanoles del cacao reducen la presión arterial, aunque el efecto es modesto

Los flavanoles están presentes en otros alimentos de origen vegetal como el té, las manzanas y los frutos del bosque (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el chocolate negro y la salud cardiovascular es el más estudiado y el que cuenta con mayor respaldo. Un metaanálisis publicado en el European Journal of Preventive Cardiology en 2025, que analizó 145 ensayos clínicos con 5.205 participantes, encontró que el consumo habitual de alimentos ricos en flavan-3-oles —incluyendo el cacao— reduce la presión sistólica en promedio 2,8 mmHg y la diastólica en 2,0 mmHg. Los efectos fueron mayores en personas con hipertensión. Los autores calificaron la fuerza de la prueba como moderada, dado que la heterogeneidad entre estudios fue considerable.

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El mecanismo señalado es la producción de óxido nítrico, una molécula que favorece la relajación de los vasos y el flujo de sangre. El dato central del debate cardiovascular procede de un ensayo controlado aleatorizado publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, el estudio COSMOS, que administró suplementos de extracto de cacao con 500 mg de flavanoles diarios a más de 21.000 adultos mayores durante una mediana de 3,6 años. El resultado primario —reducción de eventos cardiovasculares totales— no alcanzó significación estadística, pero el análisis secundario mostró una reducción del 27% en muertes por causas cardiovasculares en el grupo que tomó el suplemento.

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) subrayó que COSMOS no fue un ensayo sobre chocolate. Sobre la etiqueta regulatoria, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos determinó en 2023 que existe prueba científica “muy limitada” para vincular los flavanoles del cacao en polvo de alto contenido con una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa declaración aplica específicamente al cacao en polvo de alto contenido de flavanoles; la FDA excluyó expresamente al chocolate negro de ese alcance, al señalar que no identificó estudios creíbles que respaldaran la misma relación para el chocolate como producto.

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Consumir chocolate negro cinco veces por semana se asocia con 21% menos riesgo de diabetes tipo 2

Uno de los hallazgos más recientes y con mayor muestra proviene de un estudio prospectivo publicado en The BMJ en diciembre de 2024, elaborado por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard. El análisis combinó datos de tres cohortes de largo plazo con 192.208 participantes seguidos durante hasta 25 años. Las personas que consumían al menos cinco porciones semanales de chocolate negro mostraron un 21% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 frente a quienes rara vez o nunca lo consumían. Por cada porción semanal adicional, el riesgo se reducía un 3% más.

El efecto fue específico del chocolate negro: no se encontró ninguna asociación significativa para el chocolate con leche. Los autores atribuyen la diferencia a la mayor concentración de flavanoles y a la menor cantidad de azúcar añadida. Sin embargo, al ser observacional, el estudio no establece causalidad.

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El suplemento de cacao no mejoró la función cognitiva en un ensayo de tres años

El estudio clínico COSMOS evaluó suplementos estandarizados en cápsulas y no el consumo de tabletas comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre los efectos del cacao en la función cognitiva tuvo su mayor prueba en el subestudio COSMOS-Mind, un ensayo clínico aleatorizado publicado en Alzheimer’s & Dementia en 2023 que siguió a 2.262 adultos mayores de 65 años durante tres años. El suplemento de extracto de cacao no tuvo efecto significativo sobre la cognición global, la memoria episódica ni la función ejecutiva. El beneficio cognitivo sí se observó en el grupo que tomó suplementos de multivitamínicos, pero no en el grupo de cacao.

El chocolate 85% mejoró el estado de ánimo y diversificó la microbiota intestinal en adultos jóvenes

El vínculo entre el chocolate negro y el estado de ánimo tiene un respaldo más reciente y mecanísticamente distinto. Un ensayo controlado aleatorizado publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl asignó a 48 adultos de entre 20 y 30 años a consumir 30 gramos diarios de chocolate al 85% de cacao, al 70%, o ninguno, durante tres semanas. Solo el grupo del 85% mostró reducciones significativas en emociones negativas como angustia, irritabilidad y nerviosismo. El grupo del 70% no presentó cambios estadísticamente significativos respecto al control.

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El análisis de microbiota intestinal a través de secuenciación genética reveló que el grupo del 85% también tuvo mayor diversidad microbiana y niveles elevados de Blautia obeum, una bacteria asociada a efectos similares a los de los probióticos. Los investigadores concluyeron que el chocolate negro ejerce un efecto prebiótico que puede mejorar el estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro, la red de comunicación entre el sistema nervioso central y la microbiota. Se trata de un estudio pequeño, con solo 48 participantes y tres semanas de seguimiento, por lo que sus conclusiones requieren replicación en estudios de mayor escala.

Una porción de entre 28 y 30 gramos al día es el límite que los especialistas consideran razonable

Los expertos en nutrición consultados en distintos estudios coinciden en que el consumo moderado de chocolate negro —alrededor de 28 a 30 gramos diarios de variedades con al menos 70% de cacao— puede integrarse en una dieta equilibrada sin representar un riesgo nutricional. Por encima de esa cantidad, el aporte calórico y de grasa saturada supera los posibles beneficios. Una barra estándar de 100 gramos de chocolate negro equivale a unas 600 calorías, una cantidad comparable a una comida completa. Quienes no consumen chocolate o prefieren otras fuentes de polifenoles pueden obtener compuestos similares en frutas del bosque, legumbres, uvas y té verde.

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