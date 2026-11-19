Nenu López y Franco Zunino confirmaron el final de su relación a través de sus cuentas de Instagram

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Nenu López y Franco Zunino confirmaron el fin de su relación a través de sus cuentas de Instagram, exactamente una semana después de que se filtrara una grabación de su pelea a los gritos. Aquel audio sacudió las redes sociales y reabrió los rumores de infidelidad que el ex participante de Gran Hermano había intentado desmentir públicamente.

Fue la influencer quien dio el primer paso. En sus historias de Instagram publicó una placa de fondo negro con letras blancas y un corazón rojo: “Quiero contarles que decidimos ponerle fin a nuestra relación. Hoy elegimos priorizarnos y tener tranquilidad. Les pido respeto y privacidad en este momento. Gracias por el cariño”. Aproximadamente una hora después, Zunino replicó la misma modalidad con un mensaje casi idéntico, aunque sumó un detalle que marcó la diferencia: “Es algo muy triste para mí”, cerró junto a un emoji de corazón roto.

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La historia de esta pareja arrancó en las entrañas del reality. Ambos se conocieron durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde una conexión que comenzó con miradas cómplices y charlas íntimas en la casa más famosa del país terminó en un noviazgo que se consolidó puertas afuera. Después de que Zunino fuera eliminado el 15 de junio, esperó a López tal como le había prometido. Apenas ella salió, el abrazo y el beso que protagonizaron fue uno de los momentos más comentados de aquella gala.

Lo que siguió fue un noviazgo intenso y de alta exposición. La pareja no tuvo pudor en hablar de su vínculo sin filtros: en julio confesaron en el stream de Telefe, ante una incrédula Daniela Celis, que tenían relaciones sexuales tres veces por día desde que dejaron el reality. “Va intensa la cosa”, resumió la propia López en aquella transmisión que se viralizó de inmediato. El romance, que apenas llevaba seis meses desde los primeros indicios de atracción dentro de la casa, llegó ahora a un final abrupto.

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El vínculo sentimental entre ambos comenzó durante su participación en el reality Gran Hermano Generación Dorada de Telefe

El quiebre se precipitó la semana pasada, cuando Pepe Ochoa puso al aire una grabación que captó una pelea a los gritos entre la pareja en el interior de su departamento. En el audio se escuchaba a López reclamarle a Zunino entre lágrimas por un mensaje borrado y por haber mencionado en televisión una “noche loca”. El conductor aseguró, además, que el vínculo arrastraba crisis recurrentes y deslizó la posibilidad de una infidelidad de parte del joven.

Horas después de la difusión de los audios, Zunino salió a dar su versión en el programa Todo lo contrario (Streams Telefe). Negó el engaño y aclaró que la grabación correspondía a una pelea de tiempo atrás: “El audio que filtraron fue de una pelea que tuvimos hace un montón. Ahora estamos distanciados”, dijo. Reconoció que la situación le generaba tristeza y malestar, aunque descartó cualquier infidelidad: “La gente dice que le fui infiel y no. Es algo que me tiene mal, pero no pasó”, afirmó.

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La pareja protagonizó momentos de alta repercusión mediática tras dar detalles sobre su vida íntima en el stream de Telefe

López, por su parte, publicó un descargo en sus historias cuestionando la difusión de su intimidad y rechazando que la pelea estuviera vinculada a un engaño. “Me parece increíble que hayan tomado un audio mío llorando y atravesando un momento de angustia para construir una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó”, escribió. Añadió que en toda relación existen situaciones que desde afuera nadie conoce en su totalidad y pidió que no se sacaran conclusiones sobre una historia que otros no vivieron.

El anuncio oficial de la separación llegó el martes 18 de noviembre, siete días después del escándalo mediático. Ambos eligieron el mismo formato —la placa oscura, el texto breve, el pedido de respeto— para comunicar una decisión que, según señalaron, fue tomada en conjunto. La diferencia entre los dos mensajes fue sutil pero elocuente: mientras el comunicado de López fue conciso y neutral, Zunino fue el único en expresar abiertamente el dolor que le produce el final del vínculo.

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