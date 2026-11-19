El presidente de Chile, José Antonio Kast (REUTERS/Susana Vera)

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, celebró la reunión trilateral entre el presidente estadounidense Donald Trump, su homólogo ruso Vladimir Putin y el dictador Xi Jinping y defendió una región de Asia-Pacífico integrada por naciones “libres y soberanas”.

“Aplaudimos la iniciativa de que se sienten a conversar y les deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro que sostendrán”, afirmó Kast durante su intervención en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) este jueves, en Shenzhen, China.

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El mandatario chileno sostuvo que el encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia ofrece una oportunidad para reunir a las principales potencias y “construir un mundo más seguro”. La cita trilateral prevé abordar asuntos como las guerras en Ucrania e Irán, además del control de los arsenales nucleares.

Kast recordó las intervenciones de Xi en la APEC de 2013, cuando el mandatario chino definió a Asia-Pacífico como una “gran familia”, y de Trump en 2017, cuando el presidente estadounidense habló de una “constelación de naciones” independientes. “Chile cree que en ambas hay una verdad”, señaló el jefe de Estado, quien planteó una cooperación regional basada en el respeto a la soberanía de cada economía.

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En el plano comercial, Kast destacó que más de dos tercios de las exportaciones chilenas tienen como destino economías que integran la APEC. El mandatario pidió una apertura comercial fundada en reglas recíprocas y estables, a la vez que resaltó las posibilidades del cobre, el litio y las energías renovables para impulsar la transformación tecnológica de Chile, en sectores como la minería, la agricultura y la gestión del agua.

“Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita. Tenemos el sol y el viento para producir energía limpia. (...). Queremos que ese potencial se traduzca en una mayor productividad, innovación y mejores oportunidades para nuestro pueblo”, expresó.

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Xi Jinping estrecha la mano del presidente de Chile, José Antonio Kast (REUTERS/Ng Han Guan)

Kast reclamó además una mayor cooperación regional ante el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. En ese sentido, advirtió que esas actividades utilizan las mismas rutas que el comercio legítimo.

El miércoles, el jefe de Estado celebró que el país latinoamericano enviara casi 100 millones de cajas de cerezas a China en la última temporada, durante la inauguración de una exhibición dedicada a ese producto en Shenzhen. Kast recordó que hace cinco años las exportaciones alcanzaban unos 70 millones de cajas.

El presidente señaló que cerca de 250.000 personas trabajan en Chile durante la cosecha de cerezas y vinculó el crecimiento de las ventas al mercado chino con el empleo de miles de familias. “Hay cerca de 250.000 personas trabajando en Chile en esta cosecha. Son muchas familias las que dependen de que el producto llegue a China, porque es la posibilidad de mejorar su calidad de vida en base a un trabajo esforzado”, afirmó.

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Kast indicó que la superficie destinada a ese cultivo pasó de 7.000 hectáreas a cerca de 80.000 hectáreas en los últimos 20 años. Las cerezas chilenas llegan a unos 150 millones de consumidores chinos, según el mandatario, mientras el Gobierno chileno aspira a ampliar esa cifra hasta los 300 millones.

Xi Jinping estrecha la mano del presidente de Chile, José Antonio Kast (REUTERS/Ng Han Guan)

“El consumidor chino, con justa razón, es cada día más exigente. Quiere mejor fruta, más dulce, más fresca y que llegue en perfectas condiciones a su mesa. Y ese es nuestro foco hoy en día: la calidad”, dijo Kast.

El mandatario llegó el martes a Shenzhen para participar en la cumbre de APEC. También intervino ante el foro empresarial del organismo y mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de China, Perú y Singapur. Kast continuará su gira asiática con una visita a Japón desde la noche local de este jueves.

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(Con información de EFE)