El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa para una fotografía antes de una sesión de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 19 de noviembre de 2026 (Sputnik/Sergei Bobylyov/REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó un acuerdo preliminar con Irán al considerarlo “una pérdida de tiempo”, criticó el Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado en junio entre Washington y Teherán y aseguró que buscará un pacto duradero para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Sus declaraciones surgieron tras su diálogo con la corresponsal principal de la Casa Blanca de Fox News, Jacqui Heinrich, desde Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) “Quiero un acuerdo que sea duradero”, afirmó antes de su reunión con el dictador chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

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“Quiero un acuerdo que pueda durar... Si tenemos un mal presidente, un presidente débil, quiero un acuerdo que esté por encima del presidente. (Quiero) terminarlo y pronto, de una forma u otra”, insistió Trump sobre el conflicto bélico antes de defender el bloqueo militar estadounidense contra Irán, al cual calificó como “lo más eficaz que hemos hecho”.

Por otra parte, sostuvo que el Memorando de Entendimiento de Islamabad demoró el proceso para dar cierre a la guerra, aunque permitió a Washington evaluar la posición de Teherán en las negociaciones. “Eso retrasó un poco las cosas”, señaló y agregó: “En realidad, no fue un error. Los conocimos muy bien durante ese período y nos dimos cuenta de que no eran de fiar”.

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El inquilino de la Casa Blanca defendió en Shenzhen la estrategia de su administración frente a la guerra y sentenció: “Lo que estamos haciendo es lo correcto”. Además, subrayó que existen indicios de que Irán evalúa desarrollar armas químicas y biológicas, en medio de versiones sobre un presunto plan iraní para detonar una bomba sucia radiactiva en Washington.

Una maqueta impresa en 3D que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un mapa en el que se muestra el estrecho de Ormuz, se aprecian en esta ilustración (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

“Hay indicios de que Irán está considerando el gas, está considerando la bioenergía, porque los hemos excluido con la energía nuclear”, declaró. El presidente sostuvo que las opciones nucleares supondrían mayores dificultades para Teherán: “La energía nuclear es mucho más difícil. También están considerando el gas y las armas biológicas. No es agradable. Y otras cosas. Ya veremos”.

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Ante el panorama incierto en Medio Oriente y la tensión por los recientes bombardeos iraníes contra aliados de EEUU, Trump aludió al 1 de enero como una fecha relevante para la evolución del conflicto: “Se acerca un nuevo año y veremos qué sucede después del 1 de enero”.

En otro tramo de la entrevista, Trump afirmó que las autoridades iraníes mataron a 75.000 manifestantes en los últimos ocho meses. “Han matado a 75.000 manifestantes. ¿Quién había oído hablar de algo así antes?”, expresó el presidente estadounidense. “No se puede protestar cuando tienes dos ametralladoras frente a ti y una multitud de miles de personas”, agregó.

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Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) advirtió que podrá interceptar, abordar, desviar o capturar buques que reciban mercancías procedentes de embarcaciones vinculadas con puertos o zonas costeras de Irán, aunque las transferencias ocurran en aguas internacionales.

La actualización de las instrucciones para los barcos que operan en la región fue difundida el miércoles. La medida apunta a impedir que el régimen utilice transferencias de carga entre buques para eludir el bloqueo naval impuesto por Washington sobre sus exportaciones.

28/04/2026 El destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' en una imagen de archivo ECONOMIA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS CENTCOM EN X

CENTCOM señaló que los barcos receptores podrán ser considerados parte de una maniobra de evasión, incluso si nunca entraron en aguas territoriales iraníes ni atracaron en puertos del país.

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“Esas embarcaciones pueden ser detenidas, abordadas, desviadas, capturadas o dirigidas a regresar al puerto iraní del que procedía la carga”, precisó el organismo militar estadounidense.

La advertencia añadió que los capitanes que no acaten órdenes legales de las fuerzas encargadas de aplicar el bloqueo podrían afrontar medidas coercitivas. Entre ellas figura el uso de la fuerza, conforme a las normas jurídicas aplicables. La disposición se concentra en las operaciones de transferencia de barco a barco, una práctica que permite trasladar petróleo y otros productos entre embarcaciones sin que el buque receptor deba ingresar al puerto de procedencia. Ese método dificulta la identificación del origen y el destino de las cargas. Estados Unidos busca así ampliar los controles sobre el comercio iraní más allá de los barcos que zarpan de manera directa desde instalaciones portuarias del régimen persa.

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El bloqueo naval estadounidense comenzó el 13 de abril y quedó suspendido en junio, tras un entendimiento preliminar entre Washington y Teherán. La falta de avances en ese proceso llevó a la administración estadounidense a restablecer las restricciones el 14 de julio. Desde entonces, las medidas afectaron en especial la capacidad iraní para vender crudo. Datos de inteligencia marítima y fuentes de seguridad indicaron que las exportaciones de petróleo quedaron casi paralizadas durante varios meses. Pese a las restricciones, Irán mantuvo algunos envíos de gas licuado de petróleo y combustible para aviones.