El municipio de Concordia notificó que el empleado desvinculado mantenía un vínculo laboral simultáneo con el Gobierno de Entre Ríos.

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La Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, resolvió la cesantía de un empleado que acumuló 50 días hábiles de inasistencias injustificadas mientras se encontraba asignado al Concejo Deliberante. La medida alcanzó a un agente mensualizado cuya identidad no fue comunicada oficialmente y se adoptó tras un sumario administrativo iniciado en abril de 2026.

De acuerdo con la información remitida por el Poder Ejecutivo local, las faltas se extendieron entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de abril de 2026. En ese período, distintas áreas municipales reunieron registros y actas que, según se indicó, no acreditaron la presencia del trabajador en su puesto.

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La investigación también incorporó un dato sobre la situación laboral del agente, debido a que el municipio informó que habría mantenido un vínculo con el Gobierno de Entre Ríos. Incluso, indicaron que las autoridades provinciales también habrían iniciado actuaciones disciplinarias por hechos similares.

De acuerdo con la información publicada por El Entre Ríos, el expediente se abrió luego de que el Departamento Ejecutivo advirtiera reiteradas inasistencias y la ausencia de registros que demostraran que el empleado hubiera cumplido sus funciones.

Aunque la identidad del empleado no trascendió, se confirmó que brindaba servicios en el Honorable Concejo Deliberante de Concordia

Para reconstruir la situación, se analizaron actas elaboradas por la División Unidad de Control, informes de la Dirección de Recursos Humanos y los registros de marcación. Fue así que la documentación permitió establecer 50 jornadas de ausencia sin justificación en un lapso de cuatro meses.

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La Dirección de Liquidación de Haberes también aportó información al procedimiento. Con esos elementos, la administración municipal avanzó con el sumario y posteriormente dispuso la desvinculación del trabajador.

Durante el trámite administrativo, el municipio realizó notificaciones e intimaciones en el domicilio particular del agente. El objetivo era garantizarle los plazos previstos para realizar descargos y ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, el empleado no se presentó a las audiencias fijadas y fue declarado en rebeldía dentro de las actuaciones.

Desde la comuna consideraron que la situación reveló un “grave incumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado”. En esa línea, señalaron que el trabajador debía prestar tareas para la Municipalidad de Concordia, pero acumuló faltas reiteradas sin respaldo documental.

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El municipio agregó que en el legajo del agente ya constaban antecedentes disciplinarios. Entre ellos, mencionó suspensiones sin goce de haberes durante 2025, aunque no difundió detalles sobre las causas ni la duración de esas sanciones.

En este sentido, la comuna encuadró la resolución en una política de revisión y control de su planta de personal. Por este motivo, sostuvieron que el objetivo es “terminar con prácticas que durante años perjudicaron el funcionamiento del Estado y el esfuerzo de los contribuyentes”.

El Gobierno de Neuquén cesanteó a cinco empleados por faltas injustificadas

A finales de octubre, el Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de cinco empleados estatales por faltas injustificadas registradas en distintas áreas de la administración pública. Además, ordenó revisar si cobraron salarios durante los períodos en los que no habrían prestado servicios y, de corresponder, exigir la devolución de esos fondos.

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El Consejo Provincial de Educación intervino en el expediente que derivó en la cesantía de una auxiliar de servicios de Junín de los Andes

Las sanciones alcanzaron a trabajadores del sistema educativo y de los ministerios de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos; Trabajo y Desarrollo Humano; y Juventud, Deportes y Cultura. Los expedientes atribuyeron a los ex agentes abandono de cargo, con ausencias que fueron desde varias semanas hasta más de un año.

Las resoluciones forman parte de los controles que la gestión del gobernador Rolando Figueroa aplica sobre el empleo público provincial desde diciembre de 2023.

El caso con el período de inasistencias más extenso correspondió a una auxiliar de servicios del Colegio Ceferino Namuncurá, de Junín de los Andes. El sumario del Consejo Provincial de Educación ubicó las faltas entre marzo de 2023 y mayo de 2024.

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Otra de las medidas recayó sobre una trabajadora de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. De acuerdo con la documentación oficial citada por el medio, no asistió a su puesto entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024. La cesantía se fundó en “la acumulación de ausencias sin respaldo documental”.

La Dirección Superior de Sumarios intervino en los expedientes administrativos que evaluaron las ausencias de los agentes

La Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, también fue escenario de una de las cesantías. En ese caso, el expediente señaló faltas entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024. La investigación determinó que la trabajadora incurrió en abandono de cargo por no concurrir a cumplir sus tareas durante ese lapso.

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El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura reunió dos de los cinco casos. Uno involucró a un empleado de la Subsecretaría de Juventudes, cuyas ausencias se extendieron del 1 al 22 de julio de 2024. El trabajador presentó un descargo e impugnó la sanción. Sin embargo, los auditores entendieron que no aportó pruebas suficientes para justificar las faltas continuas.

La otra cesantía alcanzó a una empleada de la Subsecretaría de Deportes. Las actuaciones ubicaron sus inasistencias entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024. El expediente concluyó que no acreditó motivos que justificaran las ausencias ni presentó la documentación requerida.

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