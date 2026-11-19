Camila Deniz rechazó las acusaciones de fuga tras una colisión con un vehículo de aplicación

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Camila Deniz, conocida más popularmente como Camilota, rompió el silencio y salió al cruce de las versiones que la señalan como responsable de un accidente de tránsito con un auto de aplicación del que, según los testimonios que circularon en redes sociales, habría huido sin detenerse. La hermana de Thiago Medina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que rechazó con dureza las informaciones y apuntó contra quienes, según ella, difunden falsedades para ganar repercusión.

“Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión. Lo único que hacen es embarrar mi nombre y hablar sin saber”, escribió la influencer en su perfil. El descargo no se detuvo ahí: Deniz también cuestionó la ligereza con la que, a su entender, se propagan rumores sobre figuras públicas. “Me causa gracia leer tantas boludeces y ver hasta dónde son capaces de llegar por un par de visitas”, agregó, molesta por la difusión del episodio.

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La influencer publicó un descargo en su cuenta de Instagram contra las versiones difundidas en internet

El incidente había comenzado a circular este martes cuando se difundió el testimonio de una supuesta pasajera que viajaba en el vehículo de aplicación involucrado en el choque. “Cuando vas en un auto de aplicación y choca con la hermana de Thiago de GH. La Camilota se escapa y el auto de aplicación persiguiéndola con nosotros adentro. Estoy estallada”, escribió la joven en sus redes. El relato se viralizó con rapidez y generó un aluvión de comentarios sobre la exparticipante de Cuestión de Peso.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del presunto choque ni sobre quién habría tenido responsabilidad en el impacto. Sin embargo, la reacción de la influencer fue tajante a la hora de desmentir la versión que la involucraba en un delicado hecho.

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Frente a eso, Deniz cerró su descargo con un mensaje que apuntó directamente a la prensa y a los usuarios que reproducen información sin verificarla. “Yo sé perfectamente quién soy y lo que hice. No necesito inventar historias para tener prensa ni visualizaciones. Antes de hablar de mí, infórmense y tengan un poquito de respeto”, concluyó en su historia, con un emoji de guiño que subrayó el tono irónico de sus palabras.

El enojo de Camilota: "“Yo sé perfectamente quién soy y lo que hice. No necesito inventar historias para tener prensa ni visualizaciones"

El episodio se produce apenas dos semanas después de que la propia Camilota celebrara públicamente la compra de su primera camioneta. En aquel momento, la joven compartió con sus seguidores su alegría por haber “cumplido un sueño”, según sus propias palabras en una publicación de Instagram que cosechó miles de reacciones positivas. Ahora, ese mismo vehículo quedó en el centro de la controversia.

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Camila Deniz es conocida masivamente por su vínculo familiar con el exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina y por su propio paso por Cuestión de Peso, el ciclo de El Trece dedicado a la salud y el bienestar, donde construyó una base de seguidores fiel que sigue sus pasos en las redes sociales. Su presencia en las plataformas digitales la convierte en un blanco frecuente de rumores y especulaciones, algo que ella misma reconoció en su descargo al afirmar que ya tiene práctica en lidiar con este tipo de situaciones. Con millones de seguidores activos en distintas plataformas, cada episodio que la involucra se amplifica con rapidez y encuentra una audiencia masiva dispuesta a opinar.

Por ahora, la versión de Camila es la única que circula de manera directa sobre el hecho. El conductor del auto de aplicación involucrado no realizó declaraciones públicas, y tampoco trascendió si el incidente fue radicado formalmente ante alguna autoridad de tránsito.

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