El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado

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Ayer, temprano, Patricia Bullrich le anticipó a alguien de su confianza que el oficialismo conseguiría finalmente avanzar con la reforma política en el Senado. “Va a salir con mis tiempos y con cambios, pero va a salir”, aseguró. La senadora se había comprometido a fondo con la búsqueda de las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, después de varias semanas de dubitaciones, cuestionamientos internos y advertencias sobre las dificultades para reunir los votos.

El giro se había terminado de consolidar después de la reunión de la mesa política del martes, cuando se repasaron los últimos resultados de las negociaciones con los gobernadores y las 19 firmas necesarias, aunque todavía resbalosas, parecían estar al alcance de la mano.

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El dictamen llegó y Bullrich lo celebró como una victoria propia. Sin embargo, en la Casa Rosada la satisfacción por haber superado el primer obstáculo parlamentario convive con la disputa con la ex PRO.

Bullrich celebró el dictamen del proyecto de suspensión de las PASO como una victoria propia

La senadora quedó fortalecida por su intervención en el tramo final de las conversaciones, pero en el entorno de Karina Milei reivindican más bien el trabajo de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, en las negociaciones con los gobernadores.

Pesa que, en las últimas semanas, Bullrich hubiera puesto en duda el optimismo de Santilli respecto de los consensos alcanzados. En su entorno advertían que las conversaciones del jefe de Gabinete no necesariamente se traducirían en votos efectivos en el Senado e incluso buscaban despegarla de la responsabilidad por un eventual fracaso.

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En Balcarce 50 le reconocen que, en los últimos días, se involucró como nunca en la búsqueda de adhesiones y que contribuyó a terminar de ordenar una negociación que llegaba a la comisión con varios puntos todavía abiertos. Pero algunos consideran que terminó apropiándose de una victoria construida en buena medida por otros.

“¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!”, escribió Bullrich en sus redes sociales, antes de enumerar los principales puntos del acuerdo. “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política”, sostuvo.

El mensaje de Patricia Bullrich en X

La publicación estuvo centrada en su propia actuación parlamentaria. No mencionó a Santilli ni a los Menem, a pesar de que una parte sustancial de las conversaciones para conseguir las adhesiones se había desarrollado por otros canales.

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“Diego sabía que se venían cambios. Los votos están, calculo, pero con modificaciones”, dijeron en el Senado.

Internamente, el jefe de Gabinete aparece como uno de los principales beneficiarios políticos del resultado de ayer. Karina Milei siguió de cerca esas gestiones.

La secretaria general de la Presidencia, mientras levanta más que nunca su perfil público, participó activamente de la estrategia y supervisó las conversaciones que llevaban adelante Santilli y Lule Menem. En su entorno consideran que el dictamen es, ante todo, el resultado de ese trabajo político, aunque evitan destruir el vínculo con Bullrich.

La batalla no está ganada. Pero, envalentonados por el resultado de ayer, en el oficialismo ahora aspiran incluso a superar el mínimo de 37 senadores necesario para conseguir la media sanción en la sesión prevista, en principio, para el próximo jueves 26.

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El Gobierno tiene motivos para celebrar, pero todavía no para dar por terminada la discusión. Y Bullrich, que consiguió quedar asociada a un resultado favorable después de haber advertido reiteradamente sobre los riesgos de una derrota, también deberá demostrar que puede sostener esos acuerdos cuando llegue el momento de votar.