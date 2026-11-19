Mario Pergolini, Agustín Aristarán y Evelyn Botto charlaron sobre la terapia alternativa de Graciela Alfano (Video: ODP, Eltrece)

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Graciela Alfano no necesita mucho para generar conversación. Esta vez bastaron unas imágenes en un jacuzzi iluminado con luces de colores, publicadas en sus historias de Instagram durante una escapada a Uruguay, para que Mario Pergolini y el equipo de Otro Día Perdido (Eltrece) se detuvieran a opinar. Las fotos de la exvedette dentro del agua bajo tonos azules, amarillos y verdes, en lo que ella misma identificó como una sesión de cromoterapia, fueron el disparador de un segmento que combinó humor, escepticismo y más de una teoría disparatada.

La conductora eligió Conchillas, un pequeño pueblo del departamento de Colonia, para tomarse unos días de descanso junto a su amiga Gabriela Castellani. Desde allí compartió los registros de la experiencia en el jacuzzi de un hotel orientado al bienestar, acompañados únicamente por el hashtag #terapiacromatica. Sin explicaciones adicionales ni referencias a efectos buscados, las imágenes —con Alfano posando dentro del agua iluminada— se bastaron solas para circular y llegar al estudio de ODP.

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Graciela Alfano compartió imágenes en un jacuzzi iluminado durante una sesión de cromoterapia en Uruguay

Fue Agustín “Rada” Aristarán quien trajo el material a la mesa durante la sección de chismes del programa. Con su estilo entre la ironía y el absurdo, presentó las fotos ante Pergolini y Evelyn Botto, y las reacciones no tardaron en llegar. Pergolini fue el primero en marcar su posición respecto al método: “No existe la cromoterapia”, sentenció, sin demasiado margen para el debate. Su escepticismo fue una constante a lo largo de todo el segmento.

Mientras Pergolini se mantenía en ese rol, Rada y Botto construyeron su propio universo de interpretaciones sobre las imágenes. “Se fueron de spa a Chernóbil, por lo que veo”, lanzó él al ver los tonos verdosos del agua. Botto aportó su versión: “Es la pileta del pantano de Shrek”. Rada insistió: “Para mí es una pileta con agua sabor a kiwi radioactivo”. “Con agua con resaltador”, sumó ella. La pregunta de Botto —“¿Te dará superpoderes?“— encontró respuesta en Rada: “No sé, pero una buena gastroenteritis quizás”.

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Uno de los momentos que compartió Alfano en su cuenta de Instagram

El segmento también tuvo su costado más formal. Rada cuestionó en tono jocoso si la práctica contaría con algún tipo de validación oficial: “¿Esto estará aprobado por la ANMAT?”. Botto completó: “La OMS todavía no se expidió”. La cromoterapia, también llamada terapia del color, propone el uso de luces o entornos cromáticos con el objetivo de generar bienestar, pero se la clasifica dentro de la medicina alternativa y no cuenta con respaldo científico como tratamiento médico validado. Pergolini, fiel a su postura, no entró en detalles y prefirió el descreimiento directo.

Fue precisamente él quien le puso punto final al segmento. Después de escuchar a Rada y Botto encadenar comparaciones durante varios minutos, Pergolini cortó con un rotundo: “¡Basta, me tienen harto!”. La frase cerró la secuencia y el programa siguió adelante.

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Del lado de Alfano, la escapada a Conchillas tuvo más capítulos. Castellani publicó un registro de ambas recorriendo en bicicleta calles de tierra rodeadas de árboles, una postal que completó la imagen de los días que compartieron en ese entorno. El pueblo uruguayo, ubicado en el oeste del departamento de Colonia y próximo al Río de la Plata, conserva parte de su arquitectura vinculada a un pasado de origen industrial británico y se mantiene alejado del turismo más masivo. La sesión de cromoterapia en el jacuzzi fue, sin embargo, la imagen que se quedó dando vueltas, al menos en el estudio de Otro Día Perdido.