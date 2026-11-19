Los hechos ocurrieron tras la finalización del encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La final de una competencia barrial en Palpalá, provincia de Jujuy, derivó en incidentes violentos entre simpatizantes, con agresiones contra el árbitro y una intervención policial para despejar el predio. El conflicto comenzó al terminar el partido decisivo de la liga de los barrios, cuando parte del público cuestionó las decisiones tomadas por el juez durante el encuentro.

Lo que debía ser el cierre de un torneo seguido por vecinos y familias se transformó en una secuencia de corridas, golpes y lanzamiento de objetos. La tensión aumentó en pocos minutos y obligó a requerir la presencia de personal de seguridad en el lugar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos a los que pudo acceder el medio local Jujuy al Momento, el episodio ocurrió hace algunos días en un escenario deportivo de la ciudad siderúrgica.

Tras la conclusión del partido, un grupo de simpatizantes del equipo que no obtuvo el resultado esperado dirigió sus reclamos hacia el árbitro principal, y las expresiones de disconformidad pasaron de los cuestionamientos verbales a ataques físicos.

La situación se agravó cuando integrantes de la hinchada contraria intervinieron en el enfrentamiento. A partir de ese momento, se produjeron golpes de puño, desplazamientos de grupos dentro del predio y lanzamiento de proyectiles.

PUBLICIDAD

La participación de seguidores de ambos equipos convirtió el incidente en una batalla campal, con enfrentamientos simultáneos entre varias personas y dificultades para restablecer la calma de manera inmediata.

Ante la dimensión de la gresca, se solicitó apoyo a las dependencias de la Unidad Regional N° 8. El operativo incluyó la llegada de efectivos policiales y miembros del cuerpo de Infantería, quienes aplicaron tareas disuasivas para separar a los grupos enfrentados y recuperar el control del lugar. La presencia de los uniformados permitió que el resto de los asistentes se retirara del sitio una vez que la situación fue contenida.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se registraron personas con heridas graves ni denuncias formales vinculadas con la agresión al juez ni con los incidentes posteriores. La ausencia de presentaciones judiciales no impide que puedan realizarse actuaciones si surgen nuevos elementos o si alguna de las personas involucradas decide avanzar con una denuncia.

Batalla campal en Chubut

Hace una semana, un hecho similar se registró en Chubut. En esta oportunidd, un joven, de 21 años, terminó internado esa noche en el Hospital María Humphreys.

Todo ocurrió el domingo 8 de noviembre, el partido enfrentaba al equipo del Barrio INTA contra Deportivo Merlo en las canchas de Marquitos, ubicadas en la esquina de Oris de Roa y Diana Spencer, en la zona oeste de la ciudad. El encuentro correspondía a un torneo de la Liga Independiente Mar y Valle y se disputaba pasadas las 17:30 cuando ocurrió la agresión.

PUBLICIDAD

El jugador agresor había sido expulsado por el árbitro antes de acercarse al joven que estaba en el suelo

Maximiliano G., de 21 años, cayó al suelo durante una jugada. En ese momento, el árbitro expulsó al futbolista rival que había estado involucrado en el conflicto. Sin embargo, lejos de retirarse del campo, el expulsado se acercó al joven que permanecía tendido y le propinó una patada directamente en la cabeza. Luego salió corriendo y fue alcanzado a los pocos metros por otros jugadores. Mario G., padre de Maximiliano, presenció la escena y la describió así a El Chubut: “Como lo vio tirado en el piso, fue y le pegó una patada en la cabeza. Fue tremendo”. Y fue más lejos en su reflexión: “Lo podía haber matado tranquilamente”.

La agresión desencadenó una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Las corridas y los empujones se extendieron por el predio y obligaron a la intervención policial. Los uniformados también debieron proteger al árbitro, que quedó expuesto a los reclamos de varios integrantes de uno de los equipos. Con 76 minutos del segundo tiempo disputados, el juez decidió suspender el partido.

PUBLICIDAD