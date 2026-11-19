Un hombre de 75 años murió tras sufrir múltiples picaduras de un enjambre en una zona rural de San José de Feliciano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 75 años murió este miércoles en San José de Feliciano, Entre Ríos, luego de que un enjambre de abejas lo atacara mientras circulaba por un camino rural. Los estudios realizados por los médicos que intervinieron en el caso determinaron que sufrió un paro cardíaco como consecuencia de las múltiples picaduras.

El hecho se registró después de las 16, en inmediaciones de la Escuela Técnica N° 29. Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida dentro de un campo, junto a un camino vecinal, aparentemente sin signos vitales.

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En esa zona rural, se encontraban trabajadores municipales que realizaban tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas con maquinaria vial. Uno de los operarios observó que el hombre caminaba con dificultad y, minutos más tarde, lo vio desvanecido dentro del campo. El trabajador dio aviso a los familiares de la víctima y se activó el pedido de asistencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de Entre Ríos y personal sanitario. Cuando llegaron, confirmaron que el hombre ya había fallecido. Las primeras averiguaciones permitieron establecer que había recibido numerosas picaduras mientras se desplazaba por el sector.

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La Fiscalía de turno ordenó la intervención de personal de la División Investigaciones, la Sección Criminalística, un médico policial y un médico forense para establecer las circunstancias del fallecimiento. De acuerdo con las actuaciones, el ataque de las abejas habría provocado una descompensación que derivó en la caída del hombre. Tras completarse las pericias, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

La información difundida por la Jefatura Departamental no precisó la identidad de la víctima ni la ubicación exacta del enjambre. Tampoco se informó si, luego del hecho, se adoptaron medidas específicas en el camino vecinal para prevenir nuevos ataques.

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La respuesta del organismo ante una picadura de abeja puede variar según cada persona y la cantidad de picaduras recibidas. El insecto introduce veneno en la piel que, en la mayoría de los casos, provoca dolor inmediato, ardor, enrojecimiento e inflamación limitada alrededor de la zona afectada. Por lo general, esos síntomas disminuyen con el correr de las horas.

Las reacciones a las picaduras de abejas varían según la cantidad de insectos y la sensibilidad de cada persona al veneno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el ataque involucra a muchas abejas, la acumulación de veneno puede causar un cuadro de mayor gravedad. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, mareos y debilidad. La asistencia médica resulta especialmente necesaria si la persona afectada es adulta mayor o tiene antecedentes de enfermedades cardíacas o respiratorias.

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También existe la posibilidad de una reacción alérgica grave o anafilaxia, que puede producirse incluso luego de una sola picadura. Ese cuadro puede incluir urticaria, hinchazón fuera de la zona afectada, inflamación de labios, lengua o garganta, problemas para respirar, descenso de la presión arterial, desmayo y alteraciones del ritmo cardíaco.

En esos casos, la atención debe ser inmediata. Las guías médicas recomiendan solicitar emergencias ante dificultades respiratorias, inflamación en la cara o la garganta, pérdida de conocimiento o malestar general luego de un ataque con múltiples insectos. Las personas que saben que tienen alergia al veneno de abejas suelen contar con indicación médica para llevar adrenalina autoinyectable, aunque su uso no reemplaza la asistencia en una guardia.

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Ante la presencia de un enjambre, se aconseja alejarse del área y buscar refugio en un lugar cerrado, como una vivienda o un vehículo. Los movimientos bruscos y los intentos de espantar a los insectos pueden aumentar la reacción defensiva del grupo. En el caso ocurrido en Feliciano, la investigación médica y judicial concluyó que las picaduras desencadenaron el cuadro que terminó con la muerte del hombre de 75 años.