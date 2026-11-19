El nuevo descubrimiento refuta la afirmación que el optometrista Gordon Walls sostuvo en 1942 sobre la inmovilidad ocular en mamíferos nocturnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de la Universidad Johns Hopkins determinó que los murciélagos mueven sus ojos para estabilizar la visión durante el vuelo, lo que refuta el mito sobre una supuesta ceguera que se mantuvo sin cuestionar durante más de 80 años.

La investigación, publicada en la revista Current Biology liderada por la doctora Kathleen Cullen, demostró que estos animales no dependen únicamente de la ecolocalización (el sistema con el que emiten sonidos y detectan ecos para orientarse), sino que integran la vista y el sonido de manera coordinada.

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El trabajo se centró en la especie Carollia perspicillata, conocida como el murciélago de cola corta de Seba. El equipo registró los movimientos oculares de los animales mientras les presentaban patrones visuales en movimiento y mientras rotaban sus cabezas de manera pasiva.

Rastrean objetos en movimiento con un reflejo ocular similar al de los ratones

Los murciélagos de cola corta de Seba cuentan con un reflejo optocinético capaz de seguir patrones visuales en un rango de diez grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados contradicen al optometrista Gordon Walls, quien afirmó en 1942 en The Vertebrate Eye and Its Adaptive Radiation, que los ojos de pequeños mamíferos nocturnos, incluidos murciélagos, “nunca se mueven ni siquiera por reflejo”. Según la experta, comprender cómo el cerebro combina estos sentidos podría ayudar a tratar trastornos del equilibrio y a diseñar mejores tecnologías de rehabilitación y asistencia en las personas.

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Durante los experimentos, los ejemplares siguieron los patrones visuales en un rango de unos 10 grados en cada dirección. Sus ojos acompañaban lentamente el movimiento y luego regresaban al centro con rapidez; esa respuesta se denomina reflejo optocinético (un mecanismo que mantiene estable la imagen sobre la retina) y resultó comparable al observado en ratones y otros mamíferos.

Sin embargo, cuando los investigadores rotaron las cabezas de los murciélagos de lado a lado, sus ojos casi no se movieron; esto contrasta con lo que ocurre en la mayoría de los mamíferos, donde la rotación de la cabeza genera una respuesta ocular clara.

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El sistema visual parece especializarse para el vuelo acrobático

Los análisis de microtomografía computarizada revelaron que los órganos del oído interno de los murciélagos son casi idénticos a los de los ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales sí mostraron reacciones oculares fuertes ante estímulos de los órganos otolíticos (estructuras del oído interno que detectan la gravedad y el movimiento lineal) cuando se los rotó sobre un eje inclinado. Escáneres de microtomografía computarizada revelaron que esos órganos del equilibrio son casi idénticos a los de los ratones. La diferencia, según el equipo, reside en cómo el cerebro procesa esas señales.

Los investigadores proponen que el sistema de movimiento ocular permanece en reposo cuando el individuo está quieto, pero probablemente se activa durante maniobras de vuelo rápidas y acrobáticas. La comparación se realizó entre cuatro murciélagos y seis ratones.

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“Este estudio demuestra que las soluciones del cerebro para la navegación son más flexibles de lo que suponíamos”, afirmó Cullen. La investigadora también destacó que “incluso en un animal tan especializado como el murciélago, se integran múltiples sentidos de maneras que dependen del comportamiento y del entorno”.

Otra investigación confirma que los murciélagos usan la vista para cazar

Los murciélagos nóctulos comunes elevan su velocidad de vuelo hasta los 28,4 kilómetros por hora en presencia de luz ambiental (Gentileza, estudio: Los murciélagos salvajes cazan insectos más rápido en condiciones de luz al integrar información acústica y visual, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences)

Un estudio previo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, aportó evidencias complementarias desde el campo. Los investigadores del Instituto Leibniz de Investigación en Zoología y Vida Silvestre y la Universidad de Aarhus equiparon a 21 murciélagos de la especie Nyctalus noctula, conocida como nóctulo común, con sensores en miniatura para registrar su comportamiento durante la caza.

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Los datos mostraron que, cuando los ejemplares cazaban con mayor iluminación ambiental, reducían a la mitad su tasa de ecolocalización y emitían llamadas hasta 7 decibelios más fuertes. Además, agitaban las alas con más intensidad y volaban más rápido: la velocidad de búsqueda de alimento pasó de aproximadamente 18,7 km/h en la oscuridad a unos 28,4 km/h con luz.

La captura de presas fue cerca de un 50% más rápida en condiciones de mayor luminosidad. En cambio, cuando los individuos simplemente se desplazaban sin cazar, sus llamadas y su vuelo no variaban según el nivel de luz.

Reducir la ecolocalización no afecta la eficiencia de caza

El sistema ocular de estos animales responde a estímulos de gravedad en ejes inclinados pero permanece casi inmóvil ante giros laterales de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Stidsholt, primera autora del estudio e investigadora postdoctoral en la Universidad de Aarhus, explicó: “Demostramos que los murciélagos reducen el seguimiento acústico de sus presas cuando disponen de suficiente luz como información sensorial complementaria”. Y aclaró que ese ajuste no perjudica su desempeño.

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Christian Voigt, responsable del Departamento de Ecología Evolutiva del Leibniz-IZW, señaló que los murciélagos insectívoros son muy activos durante las primeras horas de la noche, al anochecer, momento en que probablemente combinan ecolocalización y visión con mayor eficacia.

“Nuestro estudio proporciona la primera evidencia directa de que los murciélagos dependen de información multisensorial al buscar alimento, lo que pone de relieve la notable flexibilidad de sus sistemas sensoriales”, afirmó.

Ambas investigaciones convergen en la misma conclusión: no son animales que navegan exclusivamente por el sonido. Su cerebro integra visión y sonar para tomar decisiones en fracciones de segundo, un proceso que los científicos apenas comienzan a comprender en detalle.

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