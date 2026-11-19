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Una multitud de hinchas argentinos y colombianos esperó durante horas en las inmediaciones del Hotel Estelar Alto Prado para recibir a Boca Juniors, que aterrizó este miércoles por la noche en Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El vuelo chárter que trasladó a la delegación completa, encabezada por el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena, tocó tierra cerca de las 22, hora argentina, tras un viaje de más de nueve horas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Entre la marea de banderas azules y amarillas, también hubo una cantidad considerable de camisetas xeneizes vestidas por colombianos, que consideran al club como propio. Esa identificación se construyó a lo largo de las décadas gracias a futbolistas que dejaron su huella en la institución, desde Chicho Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba hasta los actuales Álvaro Montero y Sebastián Villa.

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Cuando el micro con la delegación apareció frente al hotel, la multitud estalló en cánticos. Leandro Paredes, Merentiel y Villa fueron los futbolistas más solicitados por los hinchas, que levantaron sus teléfonos para registrar el momento y entonaron con fuerza “En todas partes vamo’ a estar, esta es la barra de Boca”.

El plantel del Club Atlético Boca Juniors arriba en autobús a Barranquilla, donde una multitud de aficionados aguarda tras las vallas de seguridad. Los futbolistas descienden del vehículo oficial y se acercan a los simpatizantes para firmar camisetas, sacarse fotografías y saludarlos en la vía pública

La recepción se replicó más allá de Barranquilla. Miles de argentinos eligieron Cartagena de Indias y Santa Marta para hospedarse en los días previos a la final, en una movilización que comenzó antes de la llegada del plantel y que, según estimaciones de la organización, podría reunir a unos 30.000 hinchas de Boca en la ciudad sede del partido, programado para el sábado a las 19:30.

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Apenas arribado, Arruabarrena enfrentó a los micrófonos y se refirió al desgaste del traslado y a la preparación pendiente. “Un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, ya llegamos acá y a tratar de preparar el partido para decir presente el día sábado”, señaló el entrenador. Sobre las condiciones climáticas de Barranquilla, evitó generar alarma: “Ya veremos el tema de la humedad, el tema del calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”.

El Vasco también se refirió al rival de turno. “Es un equipo que ha llegado a una final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el día sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrar en el campo, que es donde se definen las cosas”, explicó.

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El director técnico de Boca Juniors habló a su llegada a la ciudad de Barranquilla, donde este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Santiago Ascacíbar, por su parte, expresó su satisfacción por haber alcanzado el objetivo planteado a comienzo de semestre. “La verdad que contento, feliz por estar acá. Era un poco lo que nos propusimos nosotros a principio de este semestre y bueno, ahora a seguir por otro paso más”, afirmó el mediocampista. Sobre el acompañamiento de los simpatizantes xeneizes, agregó: “Como siempre decimos, la gente de Boca está en todos lados y nos hace sentir ese apoyo”.

Con el objetivo de fortalecer la unión grupal antes de la definición continental, el entrenador decidió viajar con el plantel completo. La nómina incluyó a los arqueros Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín, quien acompaña al grupo mientras continúa su recuperación de una lesión en la rodilla y será el único futbolista que no estará disponible para jugar.

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También integraron la delegación los defensores Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas y Malcom Braida; los mediocampistas Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios; y los delanteros Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro y Rodrigo Bacigalupe.

Dado que el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) habilita solo 23 planillas por equipo, diez futbolistas quedarán al margen del banco de suplentes, una decisión que se conocerá recién en la previa inmediata al partido.

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Tomás Aranda se metió en la pelea por la titularidad ante Atlético Mineiro

Entre las novedades futbolísticas que trajo el cuerpo técnico, la más relevante pasa por la plena recuperación de Tomás Aranda. El delantero dejó atrás la fractura de peroné sufrida en agosto y sumó minutos en las últimas presentaciones ante Defensa y Justicia y Banfield, lo que lo posiciona como una de las principales cartas de desequilibrio para integrar el ataque junto a Merentiel y Villa.

Boca tiene previsto realizar su primer entrenamiento en suelo colombiano este jueves por la tarde, en el Estadio Romelio Martínez, tras un cambio de planificación que dejó afuera al predio de la Federación Colombiana de Fútbol, finalmente ocupado por Atlético Mineiro. Tanto esa práctica como la del viernes se realizarán a las 19:30, el mismo horario pautado para la final, con el objetivo de que el plantel se adapte a las condiciones climáticas de Barranquilla, donde se espera una temperatura máxima de 32°C para el día del partido.

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