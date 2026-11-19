Las autoridades de Crimea reportaron un nuevo ataque contra el puente que une la península con Rusia (Europa Press)

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El Ejército ucraniano atacó por tercera vez esta semana el puente de Crimea, lo que obligó a suspender de forma temporal el tránsito ferroviario en la infraestructura que conecta la península anexionada con Rusia, horas antes de la cumbre entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen, China.

El líder impuesto por Moscú en Crimea, Serguéi Axiónov, informó que el tráfico quedó interrumpido después del nuevo ataque. “Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional”, escribió en redes sociales.

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Fuentes independientes y canales de Telegram informaron de impactos sobre la línea ferroviaria. Según esas versiones, Ucrania lanzó más de una decena de misiles y drones contra el puente después de la medianoche. Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar para evaluar los daños y Axiónov pidió a la población que siguiera únicamente la información oficial sobre el estado de la infraestructura.

El ataque se produjo después de que Ucrania destruyera el martes unos 270 metros de carretera en el puente. La ofensiva también provocó la caída al mar de uno de los dos arcos de la estructura, con un peso estimado en 5.000 toneladas. El tránsito de trenes se restableció ese día tras varias horas de suspensión.

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Las autoridades reconocieron daños estructurales y afirmaron que repararán el puente, aunque medios rusos plantearon que una reconstrucción integral podría quedar condicionada al fin de la guerra. En 2022, otro ataque contra el puente de Crimea obligó a detener la circulación por carretera durante más de cuatro meses.

Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, admitió que la ofensiva buscó presionar a Moscú ante su negativa a aceptar una tregua sobre objetivos energéticos durante las recientes negociaciones con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi.

El Kremlin no descartó que la operación guarde relación con el encuentro en Shenzhen entre Putin, Trump y Xi. Medios rusos compararon la cita con la Conferencia de Yalta de 1945. Kiev y varios gobiernos europeos cuestionaron la reunión y rechazaron cualquier reparto de zonas de influencia en Europa sin su participación.

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Putin, que considera al puente de Crimea uno de los símbolos de su gestión, no se pronunció sobre los ataques. Se espera que lo haga al concluir su viaje a China, donde participa de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Zelensky afirmó el miércikes que los drones y misiles de largo alcance desarrollados en el país fueron empleados contra el puente de Kerch en una operación preparada durante semanas, mientras Rusia mantiene sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

“Nuestras tecnologías y empresas se están desarrollando muy bien”, escribió Zelenski en redes sociales. El mandatario sostuvo que uno de los ataques a gran escala contra la conexión entre Rusia y la península de Crimea ocupada ocurrió durante la noche del lunes. Según explicó, la operación utilizó armas ucranianas de nueva generación.

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“En este momento, estamos entre los tres primeros del mundo en desarrollo tecnológico. En Europa, creo que somos los número uno”, afirmó el jefe de Estado, quien justificó la ofensiva contra el puente de Kerch por los bombardeos rusos sobre territorio ucraniano. Kiev considera que los ataques contra esa infraestructura pueden afectar el abastecimiento de las tropas rusas desplegadas en el frente.

Los ataques del último mes dejaron al menos 372 civiles muertos y 1.981 heridos, de acuerdo con datos divulgados por la Misión de Monitoreo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania. La cifra de víctimas civiles representa un aumento del 95% respecto de octubre de 2025, según el organismo.

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“En los primeros diez meses de este año se han registrado más muertes de civiles que en todo 2025, lo cual, a su vez, fue peor que el año anterior”, declaró Danielle Bell, directora de la misión de Naciones Unidas en Kiev. “El mundo no debe insensibilizarse ante el saldo mortal que la guerra cobra entre la población civil de Ucrania”, agregó.

(Con información de EFE y Associated Press)