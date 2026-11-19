La conductora usó su beneficio en el reality y emparejó de forma estratégica a sus compañeros en un complejo desafío (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Elizabeth “La Negra” Vernaci aprovechó el premio de la medalla dorada y diseñó las duplas para el desafío del muro en MasterChef Celebrity (Telefe), con una estrategia que incluyó elegir a Pablo Giralt por su calma, juntar a Mala Fama con Juli Poggio y separar a Lizy Tagliani de Rocío Robles.

La conductora había ganado la prueba de la semana anterior y, como beneficio, pudo decidir con quién cocinaría y cómo quedarían conformados los demás equipos. Antes de dar su veredicto, Wanda Nara le pidió que evaluara bien su elección: “Tiene que ser alguien con quien te entiendas, que cierres los ojos y sepas que puede llegar a querer”.

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Elizabeth Vernaci eligió a Pablo Giralt para hacer dupla en el desafío del día (MasterChef Celebrity/ Telefe)

Vernaci reconoció que su primera afinidad era con Lizy, pero desestimó esa alternativa. “Yo me entiendo con Lizy, pero… las dos manos izquierdas, está psiquiátrica”, bromeó. También se refirió al cantante de Mala Fama: “A Hernán lo amo. ¿Se le entiende cuando habla? A veces sí, a veces no”.

Finalmente, explicó el criterio que definió su propia dupla: “A mí me gusta mucho alguien tranquilo, me gusta Giralt”. La decisión conformó el primer equipo de la noche junto al periodista deportivo, que recibió la elección entre risas y comentarios de sus compañeros.

Para el segundo armado, Vernaci combinó al cantante de cumbia con la influencer. La ex Gran Hermano no se sorprendió con la resolución: “Yo sabía, sabía que nos ibas a mandar juntos”. Luego celebró la posibilidad de trabajar con el músico y le advirtió: “Hernán, no soy la Negra, pero conmigo te vas a divertir”.

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Hernán de Mala Fama y Juli Poggio, la pareja inesperada de la noche

Poggio también contó que la combinación entre ambos ya había sido imaginada fuera del programa. “Amo porque sí, pará. Es la fantasía de Juli Nair, que decía que iba a ser muy gracioso que estuviéramos juntos nosotros dos”, dijo tras escuchar la decisión de Vernaci.

La dupla anticipaba problemas de comunicación. Poggio recordó una situación previa con Mala Fama y contó: “Creo que a veces hablamos como otro idioma. El otro día, ¿cómo me dijiste? ‘Pichiquichi’, y yo decía: ‘¿Me dijiste Mili Pili?’”. Damián Betular sumó humor a la escena al imitar palabras inventadas, mientras Vernaci sostuvo que, pese a las diferencias, podían coordinarse.

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La estrategia de la ganadora de la medalla también apuntó a romper la cercanía entre Lizy Tagliani y Rocío Robles. “Lizy es muy amiga de Rocío. Las voy a separar, lo lamento”, anunció. La conductora reaccionó con un “¡No!”, mientras Tagliani ironizó sobre la situación: “Somos las lindas en una película de terror, somos las primeras que mueren”.

Vernaci eligió separar a Lizy Tagliani y Rocío Robles. La humorista formó dupla con Sebastián Presta y la modelo terminó emparejada con Edith Hermida

Vernaci ubicó a Robles con Edith Hermida y dejó a Tagliani junto a Sebastián Presta. Al justificar esa combinación, mencionó una supuesta pelea entre Hermida y Robles. “No sé si poner a las dos, porque son enemigas ellas dos”, lanzó, antes de confirmar la pareja.

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Así quedaron establecidos los cuatro equipos: Vernaci-Giralt, Mala Fama-Poggio, Hermida-Robles y Presta-Tagliani. Después llegó la revelación del desafío: el muro volvió al estudio y cada integrante debió hacer el mismo plato que su compañero, con la misma presentación, vajilla y sabor, pero sin poder verlo durante los 60 minutos de competencia.

La dupla que Vernaci armó entre Edith Hermida y Rocío Robles expuso sus diferencias durante la prueba. Las participantes debían presentar un crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas, pero la coordinación entre ambas se convirtió en uno de los focos de la devolución.

Edith Hermida y Rocío Robles, enemigas íntimas

Consultada sobre la mayor dificultad de la noche, Robles señaló “el oído de Edith”. Hermida respondió: “Intenté hacer lo mejor, quizás ella objetaba demasiado las cosas que yo decía. Hubiese preferido que fuera al revés. Yo no tengo ningún problema en acatar órdenes, aunque parezca tan cocorita”.

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La devolución no mejoró el clima entre las dos. Mientras Damián Betular analizaba el plato de Hermida, ella sentenció: “Ya está, dame el delantal gris, ¿qué querés que te diga?”. Robles sumó: “Justo las dos peores no podíamos cocinar juntas”. Martitegui hizo una salvedad: “Son las dos más problemáticas, no sé si las peores”.

Al final, Wanda Nara vinculó el cruce con la decisión inicial de Vernaci: “Es difícil crear sociedades, claramente no están para ser socias… La Negra utilizó su beneficio y me parece que funcionó bien, logró lo que quería”. Robles anticipó cuál sería su prioridad si obtuviera una medalla: “Primero me tengo que vengar de Edith, lamentablemente. Ni olvido ni perdón”.

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