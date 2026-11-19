Carmen Barbieri impactó a los fans de María Becerra al desfilar en su show

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Carmen Barbieri fue una de las invitadas especiales del show de María Becerra este miércoles y tuvo una participación durante la interpretación de “Sexo es la moda”. La conductora y actriz se sumó a la puesta en escena luego de las apariciones de Marta Fort y Valu Cervantes en las fechas anteriores, en un regreso que cobró relevancia por su reciente internación.

La presencia de Carmen Barbieri estuvo integrada a uno de los momentos coreografiados del recital. La artista apareció en el centro del escenario con el cabello corto, rubio y peinado hacia atrás. Para la ocasión eligió un conjunto oscuro de mangas largas y un saco de escote en V, aunque la iluminación de la puesta, con tonos violetas, fucsias y rojos, no permitió distinguir con precisión todos los detalles de la vestimenta.

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A su alrededor, las bailarinas ingresaron con prendas oscuras y accesorios de plumas, mientras Barbieri comenzó a recorrer la pasarela. La conductora saludó al público con una mano en alto y avanzó con calma hacia uno de los extremos del escenario, acompañada por la coreografía y el diseño de luces dispuesto para la canción.

María Becerra le dio lugar a su invitada durante ese tramo del espectáculo y se apartó para que concentrara la atención del público. Barbieri respondió con una ovación dirigida a la cantante, un gesto que fue seguido por un abrazo entre ambas antes de que continuara su recorrido sobre la pasarela.

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Fede Bal mostró cómo se preparó Carmen Barbieri para desfilar en el show de María Becerra

Tras quitarse los lentes, la actriz completó su participación ante los gritos de los asistentes. La aparición de Barbieri se produjo en medio de la puesta de “Sexo es la moda”, una dinámica que la intérprete ya había utilizado en presentaciones previas con otras figuras invitadas.

Luego de su aparición junto a María Becerra, Carmen Barbieri compartió en sus redes sociales una nueva señal de su recuperación. La conductora publicó imágenes de una cena con amigos, su primera salida nocturna desde que recibió el alta médica tras permanecer seis días internada por COVID-19 y una infección urinaria.

Carmen Barbieri reapareció en el show de María Becerra tras su internación

En el mensaje que acompañó el video, Barbieri se refirió al proceso que atravesó y a la posibilidad de retomar actividades cotidianas. “Después de seis días de internación, atravesando COVID y una infección urinaria muy severa, volver a disfrutar de estos momentos tiene un sabor muy especial”, escribió en Instagram. La publicación incluyó escenas de la velada y terminó con la conductora cantando un tango en el salón del restaurante.

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La salida fue en la Cantina Bruno, donde estuvo acompañada, entre otros, por Juan Curubeto y Flor Jhazz. Según contó, la noche comenzó como una cena entre amigos, pero tomó otro rumbo cuando se acercó al micrófono para interpretar “Dicha pasada”. El músico Franco la acompañó con su acordeón durante ese momento.

“Tuve el placer de compartirlo con un gran artista que me acompañó con su acordeón”, señaló Barbieri. Al final de su publicación, dejó una reflexión sobre su presente después de la internación: “La vida es hoy, y hay que celebrarla”.

La actriz y conductora Carmen Barbieri aparece en el salón de un restaurante cantando con un micrófono junto a un músico que toca el acordeón. En las imágenes se observa a los comensales sentados a las mesas mientras siguen la interpretación musical. Hacia el final de la grabación, Barbieri se pone de pie en el centro del local mientras los asistentes aplauden y registran el momento con teléfonos móviles.

La conductora había regresado días antes a Con Carmen, el ciclo que encabeza en El Nueve. Durante su vuelta al aire relató que, cuando el cuadro de COVID-19 comenzaba a ceder, se le detectó una infección urinaria causada por una bacteria. “Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, explicó.

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Barbieri contó que llegó a tener 41 °C de fiebre y que ambos cuadros afectaron su organismo al mismo tiempo. También reconoció que quedó anémica y con debilidad física. “El viernes creí que me moría”, afirmó al reconstruir los días más complejos de su internación, aunque celebró la posibilidad de volver a trabajar y reencontrarse con su equipo.

Luego de semanas alejada de la televisión por temas de salud, Carmen Barbieri regresó a su lugar como conductora de su ciclo (Con Carmen – El Nueve)

Además, agradeció la atención que recibió en el hospital Zabala y mencionó al doctor Espina entre los profesionales que la asistieron. La conductora adelantó que tiene previsto someterse a una internación breve para realizarse estudios y controles luego del tratamiento con antibióticos y sueros.

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La cena, el video que compartió y su participación en el recital de Becerra forman parte de sus primeras apariciones públicas tras recibir el alta médica. Barbieri sostuvo que continúa en recuperación, pero volvió de forma paulatina a sus compromisos laborales y a los encuentros con amigos.