Boca quiere sacarse la espina a nivel internacional después de 18 años (REUTERS/Ricardo Moraes)

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Boca Juniors levantó su último trofeo internacional en 2008, cuando se adjudicó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí como campeón de la Libertadores 2007. Transcurrieron 18 años desde aquella última conquista a nivel continental, racha que podría cortarse este sábado en Barranquilla en la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro. Además de romper ese maleficio, el Xeneize tiene a su merced la posibilidad de despegarse en soledad del cuarto escalafón a nivel mundial, compuesto por clubes que ostentan 18 títulos internacionales en sus vitrinas.

A saber: Real Madrid es el máximo exponente con 33 trofeos internacionales, seguido por el Al Ahly de Egipto, que alzó 27, y el Barcelona, con 20. Por debajo integran esta tabla histórica Boca, Independiente y Milan, con 18 en total.

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En este punto hay que hacer una salvedad: Boca se cuenta cuatro títulos internacionales (dos de ellos datan de la época amateur) dentro de sus 75 estrellas. Allí figuran la Copa Tie Competition 1919 que le ganó a Nacional de Montevideo y la Copa Cusenier 1920 que le ganó al ya desaparecido Universal de Uruguay. Además, los de la Ribera se bordaron otras dos estrellas de certámenes rioplatenses por las dos ediciones de la Copa Confraternidad Escobar-Gerona de 1945 y 1946, ante Nacional y Peñarol, respectivamente (en la primera mencionada, tanto el Xeneize como el Bolso fueron declarados campeones ya que ganaron un partido cada uno).

Lo concreto es que desde la Recopa Sudamericana 2008 hasta ahora, Boca dilapidó tres finales de América contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023), pero además dejó pasar otras oportunidades claras de quebrar la racha continental. Entre la primera y última final de Libertadores perdida, el Xeneize cayó en tres series de semifinales del máximo certamen sudamericano: ante Independiente del Valle en 2016, ante River en 2019 y ante Santos en 2020. Y además, también fue eliminado por el Millonario en las semis de la Sudamericana 2014.

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Es por esto que la disputa de esta Sudamericana 2026 toma mayor trascendencia e internamente todo Boca está convencido de que es el momento de golpear la mesa y lustrar la chapa de campeón internacional que lo llevó a estar en los primeros lugares del ranking mundial

LAS TRES CHANCES QUE PERDIÓ BOCA A NIVEL INTERNACIONAL DESDE SU ÚLTIMA CONQUISTA EN 2018

LIBERTADORES 2012: BOCA 1-3 CORINTHIANS

La formación de Boca para la caída en el Pacaembú ante Corinthians en 2012

Corinthians conquistó la Copa Libertadores 2012 con una final que se resolvió en dos escenarios y dejó al club brasileño con su primer título continental. Tras el 1-1 en Buenos Aires, el equipo dirigido por Tite venció 2-0 a Boca Juniors en San Pablo y cerró su campaña invicto.

Boca había llegado a la final después de eliminar a Unión Española, Fluminense y Universidad de Chile. Con Julio César Falcioni como entrenador, contaba con referentes como Juan Román Riquelme, Agustín Orión y Santiago Silva. Corinthians, por su parte, había dejado en el camino a Emelec, Vasco da Gama y Santos.

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La serie comenzó el 27 de junio en La Bombonera. Boca, que buscaba su séptima Libertadores, golpeó primero, a los 72 minutos, con Facundo Roncaglia. Pero Romarinho igualó a solo seis minutos del final tras definir por encima de Agustín Orión. El 1-1 trasladó toda la definición al Pacaembú. Allí, el 4 de julio, el Timao tomó el control de la final desde la solidez de su estructura. Emerson Sheik marcó los dos goles del 2-0, a los 53 y 72 minutos, y aseguró el 3-1 global.

La final también quedó atravesada por la salida de Riquelme, quien comunicó tras el encuentro que no continuaría en Boca. En las horas previas, un posteo de uno de los hermanos del actual presidente boquense generó un sinfín de rumores y enrareció el clima de un partido por demás importante. La decisión del 10 marcó el cierre de una etapa para un equipo que había disputado tres finales de Libertadores en cinco años.

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LIBERTADORES 2018: BOCA 3-5 RIVER

La final más dolorosa: en Madrid ante River (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

River Plate conquistó la Copa Libertadores 2018 tras vencer 3-1 a Boca Juniors en la prórroga, en Madrid, y selló un 5-3 global en una final que comenzó en Buenos Aires y terminó, de manera excepcional, fuera de Sudamérica.

La serie fue la primera final de Libertadores entre los dos clubes y quedó condicionada por la suspensión de la revancha prevista en el estadio Monumental. Tras el ataque al micro de Boca el 24 de noviembre, la Conmebol trasladó el partido al estadio Santiago Bernabéu, donde se jugó el 9 de diciembre. La decisión abrió un proceso de reclamos de ambos clubes: Boca pidió la descalificación de River, mientras que el conjunto millonario cuestionó la pérdida de su localía. El organismo rechazó el pedido de Boca y confirmó la disputa del partido.

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El encuentro de ida se disputó el 11 de noviembre de 2018 en La Bombonera: Boca abrió el marcador a los 33 minutos por medio de Ramón Ábila, pero Lucas Pratto igualó dos minutos después. Antes del descanso, Darío Benedetto puso el 2-1 para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. En el segundo tiempo, un despeje defectuoso de Carlos Izquierdoz terminó en su propio arco y estableció el 2-2 definitivo. La igualdad dejó a la serie sin un favorito definido, ya que en las finales no se aplicaba la regla del gol de visitante.

En el Santiago Bernabéu, Boca tomó ventaja a los 43 minutos del primer tiempo. Benedetto definió ante Franco Armani luego de un pase de Nahitan Nández. River reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 67 minutos, cuando Pratto culminó una jugada iniciada por Ignacio Fernández. El 1-1 llevó el partido al tiempo suplementario. Boca perdió a Wilmar Barrios por doble amonestación al inicio de la prórroga y quedó con diez jugadores. River aprovechó la superioridad numérica y tuvo mayor control de la pelota en el tramo final.

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A los 108 minutos, Juan Fernando Quintero convirtió el 2-1 con un remate de zurda que ingresó cerca del ángulo. Boca buscó el empate y Leonardo Jara estrelló un tiro en el poste. En la última acción, con el arquero Esteban Andrada incorporado al ataque, Gonzalo Pity Martínez corrió desde mitad de cancha y marcó el 3-1 con el arco vacío.

LIBERTADORES 2023: BOCA 1-2 FLUMINENSE

La última chance dilapidada: contra Fluminense en el Maracaná (EFE/ Antonio Lacerda)

Fluminense venció 2-1 a Boca en la prórroga y ganó su primera Copa Libertadores el 4 de noviembre de 2023, en un Maracaná con casi 70.000 espectadores. Germán Cano abrió el marcador, Luis Advíncula igualó para Boca y John Kennedy decidió el título en el tiempo suplementario.

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La final única enfrentó a dos equipos con recorridos contrastantes. Boca, dirigido por Jorge Almirón, había alcanzado la definición sin ganar en los cruces de eliminación directa y mediante tres tandas de penales. Fluminense, conducido por Fernando Diniz, eliminó a Argentinos Juniors, Olimpia e Internacional para disputar el partido decisivo en su ciudad.

El 1-1 se mantuvo hasta el final de los 90 minutos. Como el reglamento de la final preveía tiempo suplementario en caso de igualdad, el título quedó abierto para una prórroga de 30 minutos. A los 99 minutos, Diogo Barbosa envió un balón largo para Keno, quien asistió de cabeza a John Kennedy. El delantero remató de primera y puso el 2-1. Kennedy recibió su segunda tarjeta amarilla por sacarse la camiseta durante la celebración y dejó a Fluminense con diez jugadores. Boca buscó el empate en los minutos restantes, pero también terminó con un futbolista menos: Frank Fabra fue expulsado a los 105 minutos. El conjunto brasileño resistió la presión final y sostuvo la diferencia hasta el pitazo de Wilmar Roldán.

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Para Boca, la derrota extendió la espera por su séptimo título continental, que no consigue desde 2007. El equipo argentino había llegado a su duodécima final de Libertadores, mientras que Fluminense disputó la segunda después de perder la definición de 2008 ante Liga de Quito.