Giovanni Baroni, Dismas Athanasi y Eduardo Conceição, las tres figuras a seguir de cerca en el Mundial Sub 17

Guardar

El inicio del Mundial Sub 17 renueva la ilusión de la selección argentina para quedarse con un título esquivo en su historia. El tricampeón del mundo en Mayores nunca alcanzó el partido decisivo en esa categoría y buscará que se corte la racha en la edición que comienza hoy, jueves, y concluirá el 13 de diciembre, en la que compartirá el Grupo C con Australia, Dinamarca y Mozambique.

En el plantel de Diego Placente hay seis futbolistas que ya tuvieron minutos en la Primera División, pero se destaca el nombre de Giovanni Baroni, quien fue posicionado como uno de los 10 jugadores a seguir en esta Copa del Mundo juvenil en una nota publicada por el sitio oficial de la FIFA.

PUBLICIDAD

El volante ofensivo de Talleres de Córdoba es categoría 2009 y la urgencia de variantes en su equipo lo llevó a saltar a la máxima categoría en la presente temporada. Acumula 25 juegos entre Torneo Apertura y Clausura y Copa Argentina, en los que convirtió un gol y brindó cuatro asistencias. La Casa Madre del fútbol ponderó que tuvo minutos en los seis juegos de la Selección en el Sudamericano de principios de año y subrayó las dos asistencias clave para la victoria 3-2 sobre Venezuela en fase de grupos: “Un hábil jugador zurdo con excelente visión de juego y creatividad, lleva el dorsal número 10 en el equipo de Diego Placente”. La Albiceleste obtuvo su clasificación al Mundial después de alcanzar la final de la cita continental y caer 0-4 ante Colombia en la definición.

Giovanni Baroni será el primer futbolista que use la camiseta 10 de la selección argentina después del adiós de Lionel Messi en Mayores (Créditos: @afaseleccion)

Juan Cruz Policella es otro de los futbolistas que sumaron minutos en el fútbol argentino. El jugador es apodado como “el pibe de las rabonas”, deslumbra a Guillermo Barros Schelotto en Vélez, ya rechazó a la selección de Chile y fue una de las figuras de la Celeste y Blanca en el Sudamericano. Su compañero, Simón Escobar, fue otra de las variantes del Mellizo en el Fortín, pero se perderá el inicio de los playoffs por su participación en el combinado nacional.

PUBLICIDAD

La lista se completa con otros tres representantes: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central) y Marcos Ortíz (Belgrano). Alcaraz sumó 88 minutos en el último semestre con el Bicho de La Paternal, mientras que Güich acumula 31′ disputados en el Torneo Clausura y Ortíz solo registra 2′ en la victoria 2-0 frente a Banfield de agosto pasado.

Más allá de Giovanni Baroni, la publicación de la FIFA también recoge la actualidad de nueve figuras nacientes en el mapa del fútbol internacional. Una de ellas es Dismas Athanasi, quien es el jugador más joven de la cita con 14 años, viene de ser el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones Sub 17 y vestirá los colores de Tanzania.

PUBLICIDAD

Dismas Athanasi se quedó con la Bota de Oro por sus tres goles en la Copa Africana Sub 17, en la que guió a Tanzania hacia la final perdida ante Senegal

Por otro lado, Eduardo Conceição será el encargado de abrir los caminos de Brasil en busca de la quinta estrella después de las coronaciones en 1997, 1999, 2003 y 2019. Lo catalogaron como “un extremo dinámico capaz de decidir los partidos en un instante” y pusieron la lupa en el “rápido regate” y la “excelente capacidad de decisión” del joven de Palmeiras.

En el plano sudamericano, también mencionaron el nombre de José Escorcia, delantero de Atlético Nacional que metió un gol en el 4-0 de Colombia a Argentina en la final del Sudamericano.

Ya en el ámbito europeo, Junior Zamorano es el futbolista a seguir de España. El zaguero central tiene 17 años y ya sumó minutos con la camiseta del Girona en la Segunda División. Se agrega a la lista compuesta por el italiano Diego Perillo (Atalanta), el jamaicano Jahmarie Nolan (Toronto FC), el japonés Maki Kitahara (Fujieda), el neozelandés Ethan Dyer (Sidney FC) y el qatarí Dhiaeddine Benyatla (Al-Gharafa).

PUBLICIDAD

El formato del Mundial Sub 17 arranca con una primera fase de una docena de grupos y avanzan a 16avos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros. Se disputa en el complejo de canchas Aspire Zone de Qatar, salvo la final que se desplaza al estadio Áhmad bin Ali. En la edición pasada, celebrada en 2025, Portugal se coronó campeón y Argentina cayó eliminada en 16avos por penales ante México.

Todos los citados de Argentina

La lista de convocados de la Selección para el Mundial Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);

PUBLICIDAD

Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre

13:00 - Argentina vs. Australia

Domingo 22 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Mozambique

Miércoles 25 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Dinamarca

*Todos los horarios corresponden a Argentina

Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A : Qatar, Panamá, Egipto y Grecia

Grupo B : Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador

Grupo C : Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca

Grupo D : Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo E : Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán

Grupo F : Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán

Grupo G : Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam

Grupo H : España, China, Fiji y Marruecos

Grupo I : Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica

Grupo J : República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia

Grupo K : México, Rumania, Camerún y Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras