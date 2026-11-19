La experiencia como piloto de Jamie Campbell-Walter es clave los fines de semana junto a Franco Colapinto (Crédito: Bullet Sport Management)

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Con su habitual simpatía Jamie Campbell-Walter acepta el mano a mano con Infobae en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. El escocés de 53 años (16/12/1952) y su pareja, María Catarineu, son los managers de Franco Colapinto. Es interesante la historia del ex piloto escocés, que fue bicampeón del mundo y corrió en Argentina. La charla se dio en el hospitality de Alpine, el equipo donde corre su representado.

“Mi pasión empezó de chico y cuando iba a ver carreras en Brands Hatch”, cuenta en referencia al histórico autódromo inglés que cumple 100 años. Sobre sus referentes recuerda primero al Escocés Volador: “Uno de mis grandes ídolos de niño fue Jim Clark”. Aunque hubo dos figuras estelares de la F1 que lo marcaron: “Obviamente Ayrton Senna, pero también Nigel Mansell”. Del León resalta que “no creo que fuera uno de los pilotos más talentosos del planeta, pero era uno de los más feroces. Tenía pasión, y generó un poco entre los aficionados británicos lo que se ve entre los aficionados argentinos con Franco. Eran muy apasionados. Recuerdo que en 1992 la invasión de pista en Silverstone, fue impresionante de ver. Así que, para mí, el más grande era Senna. Jim Clark era mi ídolo, y Mansell me transmitió su pasión”.

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En sus inicios en monopostos ganó el torneo de invierno de la Formula Vauxhall Junior en 1993. Aunque su mundo fueron las carreras de larga duración y en 1999 logró el título del Campeonato Británico de Gran Turismo (GT) de la mano del equipo Lister Storm Racing, con el que logró su primer título ecuménico en la FIA GT, en 2000. Ambas coronas fueron a bordo de un Jaguar.

Fue con la FIA GT que corrió en Argentina en 2010 y 2011. Lo hizo en el circuito semipermanente de Potrero de los Funes al volante de un Nissan GT-R GT1 de la escuadra Sumo Power GT. Del escenario puntano que rodea un lago evoca que “es un lugar increíble. Fui dos veces. Era un circuito fantástico. He oído que ya no está operativo, lo cual es una pena, porque era una pista brillante, una especie de circuito callejero, pero también un circuito permanente. En sí era fenomenal con su paisaje: el lago y las montañas”. Al estar cerca de Mendoza, revela que también se dio una vuelta por allí porque “soy amante del vino, especialmente del vino argentino, y Mendoza es obviamente un lugar fantástico para eso. Así que tengo enormes recuerdos de correr en Argentina, de la pasión, de los aficionados y estuvo muy divertido”.

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El escocés fue campeón mundial de FIA GT en 2013 (Crédito: Bullet Sport Management)

En 2013 se consagró en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de la mano de Aston Martin y conduciendo un Vantage GTE de la clase LMGTE. Logró dos triunfos, uno de ellos en el mencionado autódromo brasileño. “El año en que ganamos el campeonato, no visitamos Argentina. Recuerdo mis días con el Lister Storm con gran pasión. Y, obviamente, con Aston Martin. Corrimos en Brasil y ganamos en San Pablo. Así que me encanta correr en Latinoamérica. Siempre son recuerdos entrañables”.

Sin embargo, en la siguiente temporada dejó de correr de forma regular y sus presencias pasaron de ser esporádicas al retiro definitivo. “En 2014 tenía 42 años y decidí parar porque había un sistema que quizá todo el mundo conoce. Ahora tienes pilotos Platino, Oro, Plata y Bronce (NdR: escala de nivel de pilotos). Cuando llegó ese sistema, no me gustó porque cambió la dinámica de funcionamiento de los equipos. Y simplemente decidí que ya había tenido suficiente. Había ganado el campeonato del mundo y luego volví a ganar en 2013, y entre 2000 y 2013 tienes muchos altibajos, y pensé que ganar dos veces es fantástico y estoy feliz. Para entonces también había empezado a representar a pilotos, así que consideré que era el momento adecuado para hacerlo, y aquí estoy hoy”.

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Fue entonces cuando fundó Bullet Sport Management junto a Nicolas Minassian, también ex piloto. “Decidí crear una empresa de representación después de eso porque quería seguir vinculado al deporte que amaba y que había practicado durante 27 años. Así que creé una empresa de representación, que todavía tenemos hoy”.

Afirma que no extraña sus días como piloto porque “estoy súper feliz representando a Franco y disfrutando de la vida. De ninguna manera voy a volver. María quiere que vuelva porque el próximo año cumplo 55, y el reglamento establece que cuando cumples 55 pasas automáticamente a ser Bronce. Y en el WEC, si eres Bronce, un Bronce rápido, por lo general puedes ganar la carrera. Pero, primero, no sé si sigo siendo rápido porque no he conducido un coche de carreras durante 12 años y, segundo, estoy demasiado ocupado”.

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El FIA GT en Potrero de los Funes 2010. Una de las dos carreras de Jamie Campbell-Walter en Argentina

Desde 2019 junto a su pareja representan a Colapinto y cuenta que “vivimos una historia increíble con Franco. Aquí estamos hoy. Así que ha sido un viaje fantástico y con muchos altibajos y algunos momentos realmente difíciles”. El fenómeno generado por su pupilo parece no tener techo al punto de ser el motor para una posible vuelta de la F1 al país “Hay conversaciones sobre el potencial de un Gran Premio de Argentina, y creo firmemente que eso solo es posible por todo lo que hicimos en el pasado con Franco y por el hecho de que él es piloto de Fórmula 1″.

Jamie y María tuvieron un rol clave ya que en los primeros años en monopostos lograron costear la campaña de Franco con patrocinantes europeos. El apoyo de Argentina llegó recién a fines de 2022 cuando se sumaron la petrolera estatal y la cartera nacional de Turismo y Deporte, en vísperas al anuncio de su llegada a la academia de Williams.

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Sobre la temporada de Colapinto reconoce que “hemos tenido un comienzo difícil y fue su primera completa”. Aunque destaca que “Franco definitivamente ha madurado a lo largo del año. Ha aprendido lo que es ser piloto de Fórmula 1″. En este año el bonaerense logró su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá y sumó puntos en otras siete de las 20 fechas disputadas hasta ahora.

Llegar a la élite no solo se mide por lo que se hace arriba del auto. “Mucha gente solo mira lo que pasa en la pista. Por supuesto, ser piloto de F1 es mucho más que conducir en el circuito. Está el aspecto comercial, el de relaciones públicas, el de marketing, ser un jugador de equipo”, explica.

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Jamie Campbell-Walter, Franco Colapinto y María Catarineu (Crédito: Bullet Sport Management)

Luego se refirió un tema candente como el hate, que llevó al propio Colapinto a hacer un video para pedirles a sus seguidores que no agredan en redes sociales a sus mecánicos, al resto de los integrantes de Alpine, ni a su compañero, Pierre Gasly, ni a otros competidores. “Ser piloto de F1 también es formar parte de una comunidad y hemos tenido muchos problemas este año que no tuvieron nada que ver con Franco. Pero aprendimos a afrontarlos de manera profesional para satisfacer a todos en la F1, en particular a su equipo, a su compañero de equipo y también a él mismo, porque no estamos aquí a corto plazo. Estamos aquí a largo plazo, y tenemos que asegurarnos de que el futuro a largo plazo de Franco esté garantizado. Y hay muchas cosas que tienes que hacer entre bastidores para asegurarte de que eso ocurra”.

Aunque admite que, principalmente, se debe responder en pista. “Lo que también tenemos que hacer es rendir en el circuito. Tuvimos algunos momentos difíciles, que fueron complicados. Pero Franco ha tenido muchos buenos momentos en los que ha estado a un buen nivel, ha pilotado realmente bien. De eso trata la F1. Se trata de rendir semana tras semana. No de tener fines de semana increíbles y luego fines de semana malos”.

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Un punto clave es saber hasta dónde se puede ir en función de las limitaciones del auto. En este punto asevera que “es más importante rendir para el equipo donde el coche sea capaz de estar, ya sea décimo, séptimo o decimocuarto. Se trata de lograr eso. Y Franco está aprendiendo eso, y creo que ahora lo tiene bien entendido. Y, por supuesto, lo que también quieres como aficionado, representante o piloto es tener esos momentos especiales. Pero si rindes semana tras semana, y luego tienes algún momento especial ocasional, ese es el objetivo y así es también como construyes una carrera en F1. Así que eso es importante. Pero, en general, estoy realmente contento con la temporada. Ha hecho un gran trabajo. Y el próximo año será aún mejor”.

Jamie Campbell-Walter y María Catarineu acompañan a Franco Colapinto a todas las carreras y este fin de semana estarán en Las Vegas. Son su contención y en el caso del escocés tiene la ventaja de saber qué es estar arriba de un auto de carrera. Eso es clave para el piloto argentino que llegó para quedarse en la Fórmula 1.

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