Ucrania estima en unos mil el número de prisioneros por cada parte en el próximo intercambio con Rusia (Europa Press)

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Ucrania y Rusia preparan un posible intercambio de cerca de mil prisioneros por cada parte, acordado en las conversaciones con mediación de Estados Unidos que se reanudaron a principios de mes en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en el marcó del primer contacto directo entre las delegaciones de ambos países desde febrero. Como resultado de ese encuentro 314 prisioneros recuperaron la libertad, con 157 liberados por cada bando.

Hasta el momento, el comisionado ucraniano de Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, indicó que Kiev todavía coordina los detalles con Moscú para la nueva entrega de presos y que aún no existe una cifra definitiva. “Aún no hay una cifra definitiva, pero ronda los mil. Actualmente estamos coordinando esto con la parte rusa”, afirmó Lubinets, quien también ejerce como Defensor del Pueblo.

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El funcionario señaló que la prioridad será la liberación de los ciudadanos gravemente heridos o enfermos. “Se trata tanto de prisioneros de guerra como de civiles”, añadió. Lubinets también mencionó a las mujeres recluidas en cárceles rusas y sostuvo que “quien haya estado más tiempo en cautiverio debe regresar antes”.

Las negociaciones más complejas se centran en los defensores de Mariúpol, detenidos desde mayo de 2022. La ciudad industrial, situada a orillas del mar de Azov y en la provincia de Donetsk, fue escenario de una de las primeras grandes batallas tras la invasión rusa iniciada en febrero de ese año.

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Lubinets confirmó además contactos con asesores de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, para futuros mecanismos humanitarios. Entre esos asuntos figura el retorno de más de 20.650 niños ucranianos desplazados o deportados a territorio ruso o a zonas bajo control de Moscú.

Prisioneros rusos (Europa Press)

Cabe recordar que el Gobierno de Ucrania celebró el pasado 23 de octubre el canje de prisioneros con Rusia que permitió la liberación de 270 ciudadanos ucranianos, entre ellos 261 militares y nueve civiles, la mayoría cautivos desde 2022.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky informó que gran parte de los liberados participó en la defensa de Mariúpol. También regresaron combatientes que estuvieron en los frentes de Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Kiev, Mikoláyiv y Chernígov.

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“La mayoría de los liberados son guerreros que defendieron Ucrania en Mariúpol. También regresan defensores de los sectores de Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Kiev, Mikoláyiv y Chernígov. Muchos fueron condenados ilegalmente en Rusia”, afirmó Zelensky en redes sociales.

Entre los liberados figuraron cinco personas a las que se daba por muertas tras el ataque contra el centro de detención de Olenivka, en Rusia, ocurrido en julio de 2022. Decenas de prisioneros ucranianos murieron entonces y Kiev atribuyó la autoría a Moscú.

“Recordamos a todos y cada uno y seguimos buscándolos a todos. Gracias a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios”, expresó el mandatario ucraniano.

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El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov, precisó que 38 de los 261 militares liberados son oficiales. Algunos permanecían detenidos desde que cayeron prisioneros en 2018 y 2020, durante la guerra en el Donbás.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza regresaron del cautiverio ruso (@ZelenskyyUa)

Las autoridades indicaron que los excautivos recibirán atención médica, rehabilitación y compensaciones económicas para facilitar su regreso a la vida cotidiana.

El defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, señaló que el canal humanitario con la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, permitió acordar el intercambio de siete civiles por cada parte. Entre los civiles que volvieron a Ucrania se encontraba una mujer de 90 años con movilidad reducida, una mujer de 50 años con graves problemas de salud y una mujer con un niño pequeño. Las tres quedaron atrapadas en Mariúpol cuando las fuerzas rusas tomaron la ciudad.

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(Con información de EFE)