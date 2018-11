"La gente piensa que dejando de comer y corriendo van a adelgazar, lo cual es un error. Pero lo que si van a lograr es perder masa muscular y quedarse sin energías. Además muchas personas no hacen lo más importante que es el trabajo de musculación", agregó el entrenador personal. También, destacó que: "Todos los gimnasios tienen que pedir un certificado de aptitud física (aunque no todos lo cumplen). Es fundamental que antes de empezar el ejercicio se realice un chequeo médico". Además Tangona aseguró que "hay mucha deserción en los gimnasios porque los hacen hacer actividades que no son las adecuadas y les producen mucho dolor. Cada persona tiene que hacer actividad física según sus propias características como su edad y su estado físico".