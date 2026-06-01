Colombia

Joven fue asesinado por sicarios luego de salir de la cárcel: autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas

Fabián Alexander Sarmiento Durán registraba tres anotaciones judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de arma de fuego

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Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Las autoridades investigan qué motivó al sicariato y quiénes están detrás del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes de Atlántico están en alerta ante la cantidad de actos de violencia que ocurren a diario en las diferentes zonas del departamento. Una de las más golpeadas por la violencia es la capital, donde se presentó un nuevo ataque armado que dejó como víctima a un adolescente.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue identificado como Fabián Alexander Sarmiento Durán, de 18 años, que fue asesinado a balazos durante la noche del 31 de mayo de 2026 en el barrio El Bosque.

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Información de los medios locales indica que el ataque fue cometido por dos hombres que llegaron en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra él y otras dos personas que se encontraban en una vivienda del sector.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
El joven estuvo recluido en un establecimiento carcelario por su responsabilidad en varios crímenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso está siendo verificado por las autoridades, teniendo en cuenta que una de las principales hipótesis se refiere a una posible vendetta debido a los antecedentes judiciales de la víctima.

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Sin embargo, el joven no fue la única víctima, pues las autoridades aseguran que otras dos personas fueron lesionadas: Noemí Yamile Pérez Carranza, de 25 años, y Brayan Andrés Cantillo Ruiz, de 24, que permanecen bajo observación médica mientras se recuperan de las heridas.

Los lesionados fueron auxiliados de inmediato por los vecinos del sector, que se encargaron de trasladarlos a la Clínica San Ignacio de Barranquilla. Allí se confirmó la muerte de Sarmiento Durán, mientras que los otros dos sobrevivientes quedaron bajo cuidado del personal médico, además de ser vinculados al proceso, pues su testimonio es indispensable para la resolución del caso.

En cuanto al cuerpo del joven, se dio a conocer que fue remitido después al Instituto de Medicina Legal, en el que las autoridades se encargarán de las respectivas inspecciones para luego entregarlo a sus familiares.

Atraco en moto Bogotá-Colombia
Los criminales están siendo ubicados por la Policía - crédito Colprensa

La víctima salió de prisión tres días antes del ataque mortal

Según las autoridades, Fabián Alexander Sarmiento Durán llevaba apenas tres días de haber salido de un centro de reclusión privativo de la libertad, antes de ser sometido al atentado que acabó con su vida.

La consulta al Sistema Penal, Oral y Acusatorio mostró que el joven registraba tres anotaciones judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de arma de fuego, lo que se convierte en información valiosa para las líneas de análisis del caso que los investigadores están manejando.

Ante los primeros resultados de las investigaciones, los expertos a cargo del caso no descartan que la muerte guarde relación con actividades ilícitas en las que estuvo involucrado Sarmiento Durán en el pasado.

Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
Hay alerta ante la cantidad de menores que cometen crímenes en el departamento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por la cantidad de jóvenes involucrados en el mundo criminal

Las autoridades continúan trabajando para evitar que los jóvenes se enlisten en grupos criminales en los lugares apartados. Ante este panorama, se conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos adolescentes de 16 y 17 años por su presunta participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 5 de mayo en Sabanagrande (Atlántico), según el organismo investigador.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, cuatro personas, entre ellas los dos menores de edad, llegaron a la vivienda de la víctima, de 22 años, y le dispararon frente a su familia.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

Luego de verificar el caso, un juez con función de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ordenó medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, donde se espera que sean resocializados y no salgan a reincidir.

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