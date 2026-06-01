El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

La acción en el Rally Taklimakan en China con el triunfo de Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini ganaron el tradicional Rally Internacional de Taklimakan 2026 en China, en su debut oficial con Great Wall Motors (GWM), un resultado que confirma el regreso deportivo de la marca asiática al Rally Raid y proyecta su desarrollo hacia el Rally Dakar y el Campeonato Mundial de Rally Raid.

La prueba se largó el 16 de mayo y se disputó en un recorrido de 8.000 kilómetros, tras 15 etapas (dos más que el Rally Dakar) y 17 días en el desierto en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Acumuló más de 50 horas de carrera cronometrada. La victoria llegó en la clasificación general de la categoría T2, después de una competencia atravesada por calor y dunas.

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El matrimonio cordobés oriundo de General Cabrera se impuso a bordo de la GWM Tank700 Hi4T. Este lunes ganaron su quinta etapa y se consagraron ganadores de la categoría T2, que está reservada para vehículos que, si bien tienen preparación de competición, mantienen su base estándar y lucen como los de calle, es decir, no son prototipos como los de la T1 Ultimate, donde debutó el salteño Kevin Benavides en el Desafío Ruta 40, la tercera fecha del certamen ecuménico.

La acción en el Rally Taklimakan en China con el triunfo de Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini

Los representantes argentinos son los primeros competidores no chinos en ganar el Rally Taklimakan en autos. En la categoría de camiones, por ejemplo, la victoria históricamente ha quedado en manos de los rusos de Kamaz, múltiples triunfadores también en el Rally Dakar.

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Los cordobeses siguen cosechando éxitos internacionales, ya que son los vigentes campeones mundiales de la categoría Challenger en el Rally Raid y ganaron en dicha divisional el Rally Dakar en 2025. “Terminamos la carrera y ganamos la clasificación general de la categoría T2”, dijo Pertegarini. “Fue una carrera muy dura, con mucho calor y dunas. Pasamos más de 50 horas arriba del auto”, agregó Cavigliasso.

La competencia en Taklimakan marcó el inicio del plan deportivo de GWM en Asia, con ensayos previstos con vehículos construidos en la factoría de la marca bajo los mismos estándares que los autos que llegan a las concesionarias. Fue la primera escala de un programa más amplio de desarrollo que continuará con la llegada al Campeonato Mundial de Rally Raid.

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Los festejos de Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini tras ganar el Rally Taklimakan

La victoria en China quedó planteada como un trampolín hacia la próxima edición del Rally Dakar. El calendario inmediato mencionado incluye su presencia en el certamen ecuménico en la cuarta y penúltima fecha en Marruecos, prevista del 28 de septiembre al 3 de octubre. Después, figura el cierre en Abu Dhabi, si esa sede se mantiene, del 22 al 27 de noviembre. La cita representará un banco de pruebas antes del Dakar, aunque también habrá que seguir la situación de Arabia Saudita si continúa el conflicto en Medio Oriente.

Nico y Valentina viven un hito en su carrera deportiva, ya que por primera vez integran una escudería oficial y consiguen ser profesionales a tiempo completo, ya que hasta este evento en China su principal actividad era la agropecuaria.

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Nicolás Cavigliasso es el único argentino en ganar el Rally Dakar en dos categorías diferentes, ya que lo consiguió en Cuatriciclos en 2019, en la última edición sudamericana y que se disputó íntegramente en Perú. En la rampa de llegada, le propuso casamiento a Valentina. Ya en Arabia Saudita y con su pareja como navegante, vencieron en 2025 en la categoría Challenger. Iniciaron una nueva etapa juntos con un triunfo histórico.