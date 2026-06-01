Sociedad

“Que estas personas se eduquen”: hicieron trompos con sus 4x4 en una laguna congelada y recibieron una dura condena

Los dos conductores recibieron una sanción por daños agravados a bienes de uso público, tras las maniobras que realizaron con sus vehículos en el Área Natural Protegida Batea Mahuida

Guardar
Google icon

Dos camionetas 4x4 hicieron coleadas sobre la Laguna Corazón, en Villa Pehuenia

Los dos jóvenes que realizaron maniobras con sus camionetas sobre la Laguna Corazón a mediados del año pasado, en el Área Natural Protegida Batea Mahuida, recibieron una dura condena por parte de la Justicia: deberá realizar 96 horas de trabajo comunitario y financiar cartelería en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Todo se dio a conocer este lunes después de que el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló este lunes el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y otorgó una suspensión de juicio a prueba por un período de 12 meses.

PUBLICIDAD

El episodio tuvo lugar durante el fin de semana largo del 9 al 13 de julio de 2025, cuando una caravana de camionetas de alta gama recorrió la zona de Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén. Tres de esos vehículos accedieron a la playa de la laguna e hicieron maniobras sobre el hielo, en un sector donde el ingreso vehicular está prohibido y reservado exclusivamente para peatones. Todo quedó grabado y las imágenes fueron difundidas por guardaparques del área, mostraban a los vehículos circular y girar de manera abrupta sobre la superficie congelada mientras un grupo de personas observaba.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid detalló las reglas de conducta que los imputados deberán cumplir durante el período de prueba: realizar las 96 horas de tareas no remuneradas en el organismo provincial de Áreas Protegidas y efectuar una donación destinada a la colocación de carteles en el sitio donde ocurrieron los hechos. Breide Obeid explicó que la aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba resulta viable porque la pretensión punitiva es inferior a los tres años y ambos imputados carecen de antecedentes penales. El delito imputado fue el de daños agravados a bienes de uso público.

PUBLICIDAD

El delito imputado fue daños agravados a bienes de uso público, un encuadre viable porque la pretensión punitiva era inferior a tres años y ambos carecían de antecedentes penales
El delito imputado fue daños agravados a bienes de uso público, un encuadre viable porque la pretensión punitiva era inferior a tres años y ambos carecían de antecedentes penales

No es la primera vez que el caso llega a resolución parcial. En marzo pasado, el juez ya había concedido una suspensión de juicio a prueba a un primer conductor, a través del cual se logró identificar a los restantes acusados. Los tres formaron parte de ese mismo grupo que transitó la zona durante el fin de semana invernal.

Durante la audiencia, la responsable del área Ambiente de la municipalidad de Villa Pehuenia, María Laura Gómez, se dirigió directamente a los imputados: “Más allá de que este hecho no tuvo un impacto ambiental significativo, es importante que ustedes, que son padres, generen conciencia social y que pueden generar consecuencias para las generaciones futuras. Lo que hicieron pone en riesgo el paisaje que pueden disfrutar sus hijos mañana”, les señaló.

Gómez también solicitó que se constate el cumplimiento efectivo de las horas de trabajo comunitario y fue enfática respecto al objetivo de fondo: “Que estas personas se eduquen y puedan transmitir el mensaje a sus amigos, porque no se puede llegar a un área protegida con sus camionetas y romper todo”.

El contexto del incidente había encendido las alarmas en julio de 2025 entre autoridades provinciales y ambientalistas. La Laguna Corazón se encuentra dentro del ANP Batea Mahuida, un espacio natural con altos valores de conservación cuyo acceso está regulado por normativa provincial.

La responsable de Ambiente del municipio pidió que los imputados transmitieran el mensaje a sus conocidos, dado que son padres y sus acciones pueden tener consecuencias para las generaciones futuras
La responsable de Ambiente del municipio pidió que los imputados transmitieran el mensaje a sus conocidos, dado que son padres y sus acciones pueden tener consecuencias para las generaciones futuras

Desde la administración del área se advirtió en su momento que el ingreso a una laguna congelada con un vehículo pesado implica un riesgo de vida, dado que no se conoce el grosor del hielo en cada sector y su ruptura podría causar un accidente grave.

Las condiciones climáticas del entorno cordillerano —temperaturas bajo cero, nevadas y congelamiento del terreno— agravaban ese peligro.

El marco legal aplicable es la Ley 2539 de conservación de hábitat, que prevé sanciones por destrucción de hábitat. Desde la administración del área se remarcó que toda actividad en estos espacios debe contar con autorización previa de las autoridades correspondientes, con evaluación de impacto sobre la biodiversidad y respeto por los valores de conservación definidos para cada zona.

El gobierno provincial se encontraba, al momento del incidente, en proceso de revisión y actualización de normativas vinculadas al uso de vehículos 4x4 en ambientes naturales, con el objetivo de fortalecer la prevención de este tipo de episodios y mejorar los mecanismos de control para futuras temporadas.

Temas Relacionados

NeuquénVilla PehuaniaLaguna CorazónDaño ambientalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Córdoba: detuvieron a 15 cazadores furtivos con decenas de perros galgos en cuatro operativos en zonas rurales

La Patrulla Rural desplegó los procedimientos simultáneos en los departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña. Entre los detenidos hay un menor de edad

Córdoba: detuvieron a 15 cazadores furtivos con decenas de perros galgos en cuatro operativos en zonas rurales

A 15 años del crimen de Candela Sol Rodríguez: su mamá aseguró que “nada cambió” tras el caso Agostina Vega

En una entrevista con Infobae a la Tarde, Carola Labrador relató el impacto de la violencia de género, la ausencia de cambios y el dolor inalterable de las familias, tras la conmoción que generó el caso Agostina en Córdoba

A 15 años del crimen de Candela Sol Rodríguez: su mamá aseguró que “nada cambió” tras el caso Agostina Vega

Detuvieron a la hermana del principal sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra en Santa Fe

Se trata de una familiar de Alexis “El Corto” Hereñu, acusado por el crimen. Ya son cuatros los detenidos por el asesinato a puñaladas del adolescente

Detuvieron a la hermana del principal sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra en Santa Fe

“¿El Gálvez? No, avenida Alvear”: un conductor alcoholizado chocó contra un edificio, destruyó el auto y se salvó de milagro

El hombre de 33 años perdió el control de su Renault Logan y el vehículo terminó parcialmente incendiado. El test de alcoholemia le arrojó casi cuatro veces más que el límite legal permitido en CABA

“¿El Gálvez? No, avenida Alvear”: un conductor alcoholizado chocó contra un edificio, destruyó el auto y se salvó de milagro

Tres muertos y una niña en grave estado tras un choque fatal entre una camioneta y un camión en Tucumán

Damián José Quaino, de 39 años, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, murieron en el acto junto a su hijo Francesco, de 9 años, tras el impacto. La hija menor, Paulina, de 2 años, quedó internada con estado de salud reservado

Tres muertos y una niña en grave estado tras un choque fatal entre una camioneta y un camión en Tucumán

DEPORTES

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

TELESHOW

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Matilda Blanco contó el calvario que atravesó después de una cirugía estética: “Me arrepiento muchísimo”

Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

El personal y lúcido mundo de Mafalda tendrá una gran exposición inmersiva

INFOBAE AMÉRICA

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

Ucrania apuesta por un acuerdo de paz en los próximos meses debido a un freno del avance ruso

Los sindicatos bolivianos rechazaron negociar y mantienen los bloqueos para presionar a Rodrigo Paz

La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China

Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional