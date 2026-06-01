“Que estas personas se eduquen”: hicieron trompos con sus 4x4 en una laguna congelada y recibieron una dura condena

Dos camionetas 4x4 hicieron coleadas sobre la Laguna Corazón, en Villa Pehuenia

Los dos jóvenes que realizaron maniobras con sus camionetas sobre la Laguna Corazón a mediados del año pasado, en el Área Natural Protegida Batea Mahuida, recibieron una dura condena por parte de la Justicia: deberá realizar 96 horas de trabajo comunitario y financiar cartelería en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Todo se dio a conocer este lunes después de que el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló este lunes el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y otorgó una suspensión de juicio a prueba por un período de 12 meses.

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El episodio tuvo lugar durante el fin de semana largo del 9 al 13 de julio de 2025, cuando una caravana de camionetas de alta gama recorrió la zona de Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén. Tres de esos vehículos accedieron a la playa de la laguna e hicieron maniobras sobre el hielo, en un sector donde el ingreso vehicular está prohibido y reservado exclusivamente para peatones. Todo quedó grabado y las imágenes fueron difundidas por guardaparques del área, mostraban a los vehículos circular y girar de manera abrupta sobre la superficie congelada mientras un grupo de personas observaba.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid detalló las reglas de conducta que los imputados deberán cumplir durante el período de prueba: realizar las 96 horas de tareas no remuneradas en el organismo provincial de Áreas Protegidas y efectuar una donación destinada a la colocación de carteles en el sitio donde ocurrieron los hechos. Breide Obeid explicó que la aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba resulta viable porque la pretensión punitiva es inferior a los tres años y ambos imputados carecen de antecedentes penales. El delito imputado fue el de daños agravados a bienes de uso público.

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El delito imputado fue daños agravados a bienes de uso público, un encuadre viable porque la pretensión punitiva era inferior a tres años y ambos carecían de antecedentes penales

No es la primera vez que el caso llega a resolución parcial. En marzo pasado, el juez ya había concedido una suspensión de juicio a prueba a un primer conductor, a través del cual se logró identificar a los restantes acusados. Los tres formaron parte de ese mismo grupo que transitó la zona durante el fin de semana invernal.

Durante la audiencia, la responsable del área Ambiente de la municipalidad de Villa Pehuenia, María Laura Gómez, se dirigió directamente a los imputados: “Más allá de que este hecho no tuvo un impacto ambiental significativo, es importante que ustedes, que son padres, generen conciencia social y que pueden generar consecuencias para las generaciones futuras. Lo que hicieron pone en riesgo el paisaje que pueden disfrutar sus hijos mañana”, les señaló.

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Gómez también solicitó que se constate el cumplimiento efectivo de las horas de trabajo comunitario y fue enfática respecto al objetivo de fondo: “Que estas personas se eduquen y puedan transmitir el mensaje a sus amigos, porque no se puede llegar a un área protegida con sus camionetas y romper todo”.

El contexto del incidente había encendido las alarmas en julio de 2025 entre autoridades provinciales y ambientalistas. La Laguna Corazón se encuentra dentro del ANP Batea Mahuida, un espacio natural con altos valores de conservación cuyo acceso está regulado por normativa provincial.

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La responsable de Ambiente del municipio pidió que los imputados transmitieran el mensaje a sus conocidos, dado que son padres y sus acciones pueden tener consecuencias para las generaciones futuras

Desde la administración del área se advirtió en su momento que el ingreso a una laguna congelada con un vehículo pesado implica un riesgo de vida, dado que no se conoce el grosor del hielo en cada sector y su ruptura podría causar un accidente grave.

Las condiciones climáticas del entorno cordillerano —temperaturas bajo cero, nevadas y congelamiento del terreno— agravaban ese peligro.

El marco legal aplicable es la Ley 2539 de conservación de hábitat, que prevé sanciones por destrucción de hábitat. Desde la administración del área se remarcó que toda actividad en estos espacios debe contar con autorización previa de las autoridades correspondientes, con evaluación de impacto sobre la biodiversidad y respeto por los valores de conservación definidos para cada zona.

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El gobierno provincial se encontraba, al momento del incidente, en proceso de revisión y actualización de normativas vinculadas al uso de vehículos 4x4 en ambientes naturales, con el objetivo de fortalecer la prevención de este tipo de episodios y mejorar los mecanismos de control para futuras temporadas.