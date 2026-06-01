El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41: las imágenes de su celebración

El vestido rosa de Gimena Accardi se robó la noche en su cumpleaños 41 en Buenos Aires (Instagram)

Gimena Accardi celebró sus 41 años en un bar de Buenos Aires y mostró en Instagram las imágenes de un festejo íntimo en el que el centro de la escena fue un vestido rosa de mangas largas y volados, elegido para recibir una nueva etapa personal después de su separación de Nicolás Vázquez.

La actriz cumplió años el 27 de mayo y esperó hasta el último fin de semana del mes para hacer la celebración. En las fotos que compartió se la ve con una torta de brownie, dulce de leche y crema chantilly, coronada con frutos rojos, una vela roja y una bengala plateada.

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Las postales exhibieron una reunión con música a cargo de un DJ, tragos y la presencia de amigos y seres queridos. Accardi mostró solo fragmentos del encuentro y preservó la intimidad de la celebración con imágenes en blanco y negro y a color.

Gimena Accardi celebró sus 41 años con una reunión íntima en un bar de Buenos Aires (Instagram)

Uno de los elementos que concentró más atención fue el vestido que eligió la actriz. Se trató de un diseño de autor en color rosa viejo, confeccionado en microfibra 100% polyester, con una silueta ajustada al cuerpo, mangas largas hasta los puños y un pequeño hueco para los pulgares.

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La prenda sumó volados en la cintura y la falda, un recurso que aportó movimiento y volumen. El diseño también incluía un tajo en gran parte de la falda y un largo pensado para dejar ver las piernas sin perder estructura.

En una de las historias que publicó, Accardi definió esa elección de vestuario con una frase breve: “Mi vestido de hada”. La imagen la mostraba sentada en uno de los rincones del lugar, con las piernas cruzadas y el look completo a la vista.

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El conjunto se completó con botas negras de caña alta y suela plana, además de accesorios minimalistas. El peinado fue un recogido con moño y ondas suaves, mientras que el maquillaje mantuvo un registro natural con delineado intenso para remarcar la mirada.

El vestido rosa viejo con volados marca el estilismo central del festejo de cumpleaños

Las fotos también respondieron qué tipo de festejo eligió la actriz para su cumpleaños: una reunión nocturna, en un bar porteño, con pocos invitados, música y una puesta simple centrada en la mesa dulce y el estilismo. En una de las escenas más comentadas apareció sosteniendo la torta mientras le cantaban el feliz cumpleaños.

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Ese postre fue otro de los datos destacados de la noche. La torta combinó brownie, dulce de leche, crema chantilly y frutos rojos, con una decoración que reforzó la estética del encuentro.

Las imágenes mostraron a Buenos Aires como escenario de una celebración sin despliegue masivo, pero cuidada en cada detalle visual. Entre risas, gestos de emoción y fotos seleccionadas, Accardi dejó ver un momento de cercanía con su entorno más próximo.

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La difusión del festejo llegó poco después de otra aparición que había generado atención en redes: una escapada a la Costa junto a Seven Kayne, que reavivó rumores sobre un supuesto romance. Esta vez, la actriz eligió que el foco estuviera en su cumpleaños, el vestido rosa y una noche atravesada por música, torta y la llegada a los 41 años.

La actriz comparte en Instagram fragmentos de una noche con música, tragos y pocos invitados

A principios de mayo Gimena Accardi relató el impacto que tuvo en ella la exposición mediática y los comentarios maliciosos que recibió en redes sociales tras su separación de Nico Vázquez. En una entrevista en el programa de Mario Pergolini, la actriz describió cómo, para proteger su salud mental, tomó la decisión de dejar de ver televisión, cerrar sus redes sociales y refugiarse en su casa acompañada de amigas. “Nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. Preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis y conozco mis límites, debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor”, expresó Accardi.

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