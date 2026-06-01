Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riqulme, define al sucesor de Úbeda en el banco (Fotobaires)

Marcelo Delgado, director deportivo del club, se reunió este lunes con el entrenador para comunicarle que Juan Román Riquelme decidió no renovarle el contrato, que vence el 30 de junio. La fecha límite para tener al nuevo DT en el cargo es el 18 de junio, cuando el plantel retome la pretemporada en el predio de Ezeiza.

Úbeda llegó al cargo como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y lo heredó tras la muerte del entrenador. En sus 32 partidos al frente del equipo registró 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 60,4%. Ganó dos Superclásicos —uno en el Monumental y otro en la Bombonera— pero la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la primera desde 1994, aceleró la decisión del presidente.

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El técnico de Colombia Néstor Lorenzo saluda a la prensa al anunciar la lista preliminar de la selección que disputará el Mundial, el jueves 14 de mayo de 2025, en Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara)

Con la salida del Sifón confirmada, el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección de Colombia. El argentino tuvo un paso como futbolista por el Xeneize entre 1996 y 1997 y mantiene una relación cercana con Riquelme desde sus tiempos en la Selección. El problema es el calendario: Lorenzo tiene asegurada su participación en el Mundial 2026 al menos hasta el 27 de junio, con el último partido de la fase de grupos ante Portugal. Si Colombia avanza, su disponibilidad se complicaría aún más.

Antonio Mohamed viene de consagrarse campeón con el Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Antonio Mohamed también fue vinculado al cargo, pero el propio entrenador se encargó de cerrar esa puerta. Horas después de consagrarse campeón de la Concachampions con Toluca ante Tigres, el Turco fue categórico: “Tengo contrato con el club, ya organizamos la pretemporada. No hay nada que pensar en otra cosa”, afirmó en declaraciones a ESPN.

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Mariano Herrón, entrenador de Boca Juniors

Entre los candidatos con mayores chances reales figura Mariano Herrón, el hombre más cercano a Riquelme en la actualidad. El ex interino acompaña al presidente en cada partido desde su palco y mantiene con él un vínculo de confianza y diálogo permanente. Su nombre cobra fuerza si el presidente decide profundizar el modelo interno del club.

Con perfil de mayor experiencia, aparecen Ricardo Zielinski (66 años), Rubén Darío Insua (65) y Gustavo Costas (62), tres nombres del gusto de Riquelme. El Ruso y el Gallego tienen contrato vigente con Belgrano y Barracas Central, respectivamente. Costas, recién desvinculado de Racing, es el más libre, aunque su identificación con la Academia lo alejaría de una propuesta xeneize.

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Cristian Kily González (Fotobaires)

Cristian Kily González es otro de los nombres en circulación. El ex volante, que jugó en Boca entre 1995 y 1996, manifestó públicamente sus ganas de dirigir al club y tuvo un contacto con Riquelme el año pasado. También fue ofrecido Jorge Sampaoli, ex DT de la Selección argentina, pese a su reconocida simpatía por River.

El caso de Alfredo Berti presenta un condicionante adicional: tanto él como Sebastián Villa —mencionados en un posible combo— tienen juicios pendientes contra Boca, y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, no muestra disposición a liberar al entrenador con facilidad.

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También pasó por la cabeza de Riquelme el nombre de Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina. El perfil encaja con los criterios del presidente, pero su compromiso con el Mundial lo deja en una situación similar a la de Lorenzo.

Boca tiene compromisos inmediatos que presionan la decisión: el cruce con O’Higgins de Chile entre el 21 y el 30 de julio por la Copa Sudamericana y la serie ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

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