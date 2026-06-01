Guatemala

Deportaciones desde EE.UU. y México elevan la cifra de retornados en Guatemala a más de 26 mil en cinco meses

En el periodo de enero a mayo, el 97.51% de los retornados a Guatemala fueron adultos, mientras que el restante, 2.49%, son niños y adolescentes

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Vista trasera de varios hombres ingresando a un edificio blanco con una franja azul y un letrero azul que dice 'CENTRO DE RECEPCIÓN DE RETORNADOS' y 'INGRESO'.
Guatemala recibió 26.200 migrantes deportados por Estados Unidos y México entre enero y mayo de 2026, según el Instituto Guatemalteco de Migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 26 mil personas originarias de Guatemala han sido retornadas por las autoridades de Estados Unidos y México durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, el país recibió un total de 26,200 guatemaltecos deportados, una cifra que mantiene a la migración en el centro del debate público y político.

El último reporte del IGM muestra que los retornos se distribuyen de manera constante a lo largo de los primeros cinco meses del año. En enero, la institución registró 5,094 personas retornadas; en febrero la cifra ascendió a 5,432; en marzo se contabilizaron 5,595; en abril el número fue de 5,151 y en mayo alcanzó 5,590.

Estos datos reflejan la continuidad y la estabilidad del flujo migratorio forzado, sin que se observe una disminución apreciable pese a los esfuerzos de control fronterizo implementados por los gobiernos del norte.

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Las estadísticas oficiales también identifican los departamentos de Huehuetenango (5,182 personas), San Marcos (3,998) y Quiché (2,797) como los principales puntos de origen de los migrantes retornados.

Estas regiones, situadas en el occidente de Guatemala, han sido históricamente las más afectadas por la migración irregular debido a factores como la pobreza, el desempleo y la inseguridad.

El flujo constante de personas que salen y regresan a estas zonas impacta directamente en las dinámicas comunitarias, sociales y familiares, así como en la economía local.

Infografía detallando las deportaciones de guatemaltecos de enero a mayo de 2024, con un total de 26,200, gráficos mensuales y siluetas de migrantes.
Las repatriaciones mensuales a Guatemala se mantuvieron estables y superaron los 5.000 casos por mes, pese a los controles fronterizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos y hombres, mayoría entre los migrantes retornados

El perfil de los migrantes retornados muestra que la gran mayoría son adultos. Según el IGM, el 97.51% de los repatriados corresponde a personas mayores de edad, lo que equivale a 25,532 individuos. En contraste, 668 de los retornados, el 2.49% del total, son niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el 89.56% del total de retornados en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a hombres (24,057 personas), mientras que las mujeres representan el 10.44% (2,805 casos). Esta brecha de género se mantiene en las distintas regiones del país y refleja las tendencias históricas de la migración guatemalteca, en la que los varones suelen protagonizar los flujos hacia Norteamérica.

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El fenómeno de los retornos masivos desde Estados Unidos y México mantiene una atención sobre las capacidades de atención del Estado guatemalteco. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, la recepción de estos migrantes requiere de una coordinación estrecha entre distintas entidades nacionales, así como del apoyo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Un grupo de adultos y niños caminan sobre la pista de un aeropuerto. Al fondo, un avión blanco con pasajeros desembarcando por las escaleras.
Adultos representaron el 97.51% de los migrantes retornados a Guatemala, mientras que menores de edad sumaron solo el 2.49%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención debe abarcar desde aspectos básicos como la alimentación, la salud y la identificación, hasta procesos de reintegración social, educativa y laboral para lograr una readaptación efectiva.

La situación de los migrantes retornados, especialmente la de los menores, continúa siendo uno de los desafíos prioritarios para el Gobierno guatemalteco. El monitoreo y la respuesta a este fenómeno seguirán siendo temas clave para las autoridades y la sociedad, ante la persistencia de los factores que impulsan la migración y la vulnerabilidad de quienes son devueltos a su país de origen.

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