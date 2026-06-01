Honduras: Bajan combustibles, pero aumentos en gas doméstico y alimentos mantienen presión sobre el bolsillo de los hondureños

Fotografía de archivo del 3 de noviembre de 2023 de un vendedor informal de aguacates en un mercado en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Los consumidores hondureños enfrentarán desde el lunes 1 de junio de 2026 una semana con bajas en varios combustibles y alzas en el gas doméstico y productos de la canasta básica.

La Secretaría de Energía informó rebajas en gasolina superior, diésel y kerosene, mientras subieron la gasolina regular y el GLP.

La nueva estructura de precios de los combustibles entró en vigencia el lunes 1 de junio de 2026 y refleja un comportamiento mixto del mercado energético, marcado por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Entre las rebajas figura la gasolina superior, que baja 1,42 lempiras por galón y queda en 145,61 lempiras en Tegucigalpa. El diésel también disminuye 1,64 lempiras y se ubica en 137,28 lempiras por galón.

Aumentos insostenibles

El kerosene registra la mayor reducción de la semana: baja 4,55 lempiras y fija su precio en 124,21 lempiras por galón.

La tendencia no fue uniforme para todos los carburantes. La gasolina regular subió 22 centavos y alcanzó 134,85 lempiras por galón, mientras que el gas licuado de petróleo de uso vehicular registró un ajuste de dos centavos, con un valor de 52,12 lempiras.

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El Gobierno de Honduras asume temporalmente el 50% del aumento en el precio de gasolina y diésel para proteger a las familias. (Cortesía: BCIE)

El aumento más sensible para los consumidores fue el del GLP doméstico, utilizado para la preparación de alimentos. Según la nueva estructura de precios, este producto aumenta 4,01 lempiras y pasa a costar 249,62 lempiras.

Aunque el combustible continúa beneficiándose de un subsidio gubernamental temporal, el ajuste impacta de forma directa en el gasto familiar. Las autoridades energéticas han explicado en reiteradas ocasiones que los cambios semanales responden al comportamiento de los mercados internacionales.

Ante este escenario, el Gobierno mantiene medidas de compensación y subsidios en algunos productos energéticos para amortiguar el impacto económico sobre la población.

Suben productos básicos

Mientras los consumidores analizan los nuevos precios de los combustibles, también se registraron aumentos en varios productos esenciales de la canasta básica.

El presidente de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa de la Comida, Adalid Irías, informó que durante la semana hubo variaciones en los precios de 13 productos de consumo frecuente.

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De acuerdo con Irías, ocho de esos artículos experimentaron aumentos, lo que suma presión sobre las familias que ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

El gobierno de Honduras destina más de siete mil millones de lempiras en subsidios para contener el precio de los combustibles ante las alzas internacionales. (Cortesía: Sen.hn)

Aunque no se detalló el listado completo de productos afectados, Irías advirtió que las alzas en alimentos continúan erosionando la capacidad adquisitiva de la población, en particular en los sectores más vulnerables.

Efecto en hogares

Economistas y representantes de organizaciones de consumidores han señalado que el comportamiento de los combustibles y los alimentos constituye uno de los principales indicadores del costo de vida en el país.

Las rebajas en productos como el diésel y la gasolina superior podrían moderar algunos costos operativos en actividades productivas y de transporte, aunque esos beneficios suelen trasladarse de manera gradual a otros sectores de la economía.

En cambio, los incrementos en alimentos y servicios básicos suelen reflejarse de forma más inmediata en el presupuesto familiar, ya que forman parte del consumo cotidiano de la mayoría de los hogares.

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