Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

El exterior del Estadio Ciudad de México se prepara para el Mundial y se visualizan múltiples carpas blancas en el estacionamiento, además carteles de señalización indican "PUERTA 5 GATE" y "ESTACIONAMIENTO GENERAL", el cual no estará habilitado para el evento. (Luz Coello/ Infobae México)

Empezó la cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026, en menos de 10 días el Estadio Ciudad de México será el centro de atención a nivel internacional. La Selección Mexicana y Sudáfrica inaugurarán el torneo, y este partido marcará la historia del Estadio Azteca al recibir su tercera copa de la FIFA. Los ojos del mundo estarán puestos en el Coloso de Santa Úrsula.

A pesar de que el próximo 11 de junio será un día histórico para la historia del futbol en México, existe una preocupación latente por las condiciones en las que se encuentra el recinto deportivo. En mayo de 2024 el estadio cerró sus puertas para someterse a una remodelación integral, la renovación de su infraestructura y comodidades para todos los visitantes; aunque el 28 de marzo se realizó la inauguración oficial —con el juego México vs Portugal— aún se aprecian algunos trabajos a contra reloj.

PUBLICIDAD

Estadio Ciudad de México. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

En un recorrido que realizó Infobae México en las inmediaciones del estadio, la euforia mundialista aún no es evidente en el Azteca. Incluso, destaca que aún se aprecian obras por parte del Gobierno de la Ciudad de México, los vecinos mantienen sus actividades cotidianas a la espera del caos que será ingresar a sus domicilios con los cierres programados.

Comercio ambulante, letreros de suspensión y murales mundialistas en los alrededores del estadio

Una de las restricciones que habrá durante el Mundial 2026 consiste en el cierre de calles y avenidas principales en los alrededores del Azteca, esto con el objetivo de brindar un espacio totalmente peatonal para los aficionados; solo aquellas personas que cuenten con boleto el día del partido podrán ingresar a la primera milla del Estadio Ciudad de México, de lo contrario se les negará el acceso.

PUBLICIDAD

Comerciantes se mantienen con la venta en los alrededores del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Vendedores de mercancía a las afueras del Estadio Ciudad de México. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Es decir que no se permitirá la venta informal en puestos ambulantes o semifijos, todos los comercios ubicados en banquetas y calles cercanas al inmueble serán retirados. En la caminata que realizó Infobae México a 10 días de la inauguración, se observan que aún están instalados comerciantes con puesto semifijos; están ubicados cerca de las rejas del estacionamiento del estadio. A pesar de la insistencia de dialogar con uno de los comerciantes afectados, se negaron a dar su testimonio y se limitaron a seguir con sus actividades y aprovechar los días que les restan antes de ser retirados.

A días del Mundial 2026 aún realizan labores labores en el Estadio Azteca. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Los vendedores ofrecen productos de variedad, principalmente jerseys de clubes como Pumas y Cruz Azul —finalistas que compitieron por el campeonato en el torneo Clausura 2026—, otros más también venden camisetas de selecciones de Argentina, Brasil, Portugal y de México, todos estos productos sin la garantía de que sean originales. Hasta el momento, existe la incertidumbre entre los vendedores qué pasará con ellos durante el Mundial, pues no se les permitirá ingresar a sus zonas de trabajo y tendrán que instalarse muy alejados de los perímetros del Estadio CDMX.

PUBLICIDAD

Sobre el Circuito Estadio Azteca sobresale que lonas publicitarias con imágenes de la Selección Mexicana y el patrocinador de una marca de refrescos tienen sellos de “suspensión de actividades” con Folio 4033 sin número de expediente. Desde el 29 de mayo autoridades de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) junto con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se encargaron de sancionar a locales y comercios por la colocación de anuncios publicitarios sin licencia.

Lonas con "Suspensión de actividades" se encuentran colocadas en letreros publicitarios de marcas patrocinadoras del Mundial. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

La saturación de anuncios relacionados al Mundial 2026 y marcas patrocinadoras han inundado a los vecinos del Pedregal Santa Úrsula y Santa Úrsula Coapa por ser los barrios cercanos al recinto deportivo. Hasta este 1 de junio, los letreros siguen instalados como una evidencia de las irregularidades publicitarias a escasos metros del estadio, se desconoce si los retirarán a tiempo para dar otra imagen a los alrededores por donde caminará la afición.

PUBLICIDAD

Obras de movilidad y movimiento de colectivos invaden inmediaciones del Estadio Azteca

Plásticos negros rodean las instalaciones del Estadio Ciudad de México, en una de las calles colindantes aún hay una coladera destapada. (Crédito Luz Coello/Infobae México)

Familiares de personas desaparecidas colocan fichas de búsqueda en las inmediaciones del Tren Ligero, estación Estadio Azteca. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

Pega de fichas de personas desaparecidas en el Tren Ligero. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

El gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, prometió la construcción de una ruta del Trolebús, la Línea 14 que irá del Estadio Azteca a Universidad. Aunque las autoridades no han terminado con esta obra, se desconoce si estará operando durante el Mundial 2026.

Infobae pudo comprobar que en el Circuito Estadio Azteca están instalando el sistema de cableado eléctrico para las estaciones cercanas al recinto deportivo, pero se desconoce si estará a tiempo para la inauguración, además, las autoridades han insistido que el acceso al estadio solo será peatonal y no habrá paso de vehículos.

PUBLICIDAD

Realizan reparaciones en inmediaciones del Estadio Azteca. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México hay lonas que advierten los trabajos que siguen su curso pese al poco tiempo restante para la inauguración del Mundial 2026. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

Uno de los detalles que sobresalen es que, el enrejado del estadio está cubierto con plásticos negros, se están realizando trabajos de última instancia para la ceremonia de inauguración, incluso en un tramo del Cto. Azteca hay una coladera en mal estado.

No solo lo urbano ha atraído la atención de los fanáticos al futbol, sino que integrantes del Colectivo “Hasta Encontrarte” de la Ciudad de México, “Luciérnagas Buscadoras”, “Lirios Buscadoras” y “Luz de Esperanza”, encontraron en el Azteca un espacio para movilizarse.

PUBLICIDAD

Pintas con consignas de familiares de personas desaparecidas rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

En el bajo puente del Estadio Azteca persisten consignas sobre el despojo rumbo al Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Mensajes como "Hasta Encontrarles" han sido colocados junto a fichas de búsqueda de personas desaparecidas en lugares aledaños al Estadio Ciudad de México. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Fichas de búsqueda han sido pegadas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para visibilizar la crisis de personas desaparecidas en el país sede del Mundial 2026. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Inocencia González —madre de Cynthia joven desaparecida en Poza Rica, Veracruz y entrevistada por Infobae México— dijo que los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con autoridades federales no se cumplen por completo. Señaló en particular “uno de ellos el retiro constante de las fichas colocadas” en el principal escenario del Mundial 2026 en CDMX, según declaró.

González explicó que una de las principales exigencias de las familias es la falta de avances en las investigaciones de sus seres queridos. También señaló la omisión de los PDI para realizar las acciones correspondientes y sostuvo que la búsqueda seguirá con o sin respaldo institucional, según su testimonio al medio.

PUBLICIDAD

Hasta 30 minutos de caminata para llegar al Estadio Ciudad de México

Sobre el Circuito Azteca se aprecian sellos de "Suspensión de Actividades" colocados en las vallas publicitarias rojas que rodean el Estadio Azteca. Las vallas exhiben anuncios de Coca-Cola con jugadores de fútbol mexicanos. Autoridades de Coyoacán instalaron estos letreros desde el 29 de mayo (Luz Coello/ Infobae México)

La Ruta 1 Huipulco, Gran Sur - Estadio Azteca de autobuses concesionados de la CDMX no podrán ingresar al perímetro del recinto mundialista. Según compartió un checador de ruta a este medio, serán los principales afectados por este plan de movilidad de las autoridades.

“Cierran y tenemos que hacer la ruta más corta, se enojan los choferes, porque obviamente no hay pasaje o si llueve todavía nos va peor... Nos quita mucho pasaje, muchas horas de trabajo", comentó un trabajador de la ruta que prefirió omitir su nombre.

PUBLICIDAD

En el plan estratégico de las autoridades de la capital, apostarán por cierres de avenidas para que las personas puedan caminar hasta los accesos del estadio en Av. del Imán y Av. Tlalpan. Según con el tiempo que tomó a este medio hacer el recorrido en una de las rutas principales (por Avenida del Imán), la caminata hasta el acceso en Tlalpan es de hasta 30 minutos, el tiempo se reduce entre 15 a 20 minutos por la entrada de Puerta 8 (zona de estacionamientos que no estará habilitada).

Las vallas que rodean al Estadio Azteca se mantienen con fichas de personas desaparecidas y pintas colocadas por sus familiares que exigen el avance en investigaciones. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

En el plan de movilidad presentado por las autoridades presentaron siete caminos peatonales, y el tiempo de caminata es similar, de 15 minutos y hasta 30 minutos hacia los accesos al recinto. En cuestión de días se pondrá a prueba estos operativos para los miles de fans que arribarán para la inauguración, la fiesta mundialista en México empieza a tomar tintes expectantes de lo que será la tercera inauguración en el Estadio Azteca.