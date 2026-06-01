Crimen de Agostina Vega: qué respuestas esperan encontrar en la autopsia y por qué podría agravarse la acusación contra Barrelier

Agostina Vega tenía 14 años

Desde Córdoba.— Tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo único imputado es Claudio Barrelier, entró en una nueva etapa. Ahora, la principal expectativa de la fiscalía está puesta en los resultados de la autopsia.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, hasta última hora del domingo no había conclusiones preliminares. “Siguen trabajando en eso”, indicaron.

Los estudios forenses serán determinantes para conocer la causa exacta y el mecanismo de la muerte. “Esto permitirá establecer si el fallecimiento fue accidental o violento, si hubo abuso sexual o no y en qué momento. Incluso se puede estimar el tiempo del deceso”, confió otra fuente de de la investigación a este medio.

PUBLICIDAD

Claudio Barrelier tiene 33 años y está detenido desde el martes pasado

Durante la conferencia de prensa de este sábado, el fiscal Raúl Garzón sostuvo que el homicidio ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la madrugada del domingo 24. La autopsia permitirá determinar si esa hipótesis temporal es compatible con las evidencias forenses y establecer con mayor precisión la mecánica del crimen.

Los peritos también intentarán reconstruir la secuencia de lesiones y determinar si existieron maniobras posteriores destinadas a ocultar el crimen.

Hasta el momento, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario Bouwer, imputado por homicidio. Sin embargo, los resultados de la autopsia y las pruebas que se incorporen al expediente durante los próximos días podrían derivar en una recalificación de la acusación a un femicidio, figura que contempla la pena de prisión perpetua.

PUBLICIDAD

“Restará ver si la fiscalía incorpora uno o más agravantes, como alevosía, premeditación o criminis causae. Todas esas figuras prevén una condena a prisión perpetua”, confiaron fuentes del caso a Infobae.

Por otra parte, la fiscalía espera los resultados de las pruebas de luminol y de otros estudios realizados en la vivienda de Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico. También aguarda los informes periciales sobre el Ford Ka negro que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta el descampado de Ampliación Ferreyra, además de distintas herramientas secuestradas durante los allanamientos en la casa del acusado.

PUBLICIDAD

La casa del crimen está ubicada en la calle Juan del Campillo 878 en el barrio Cofico

Los teléfonos, otra pieza clave

Entre las pruebas bajo análisis también figuran teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. Entre ellos, el de Melisa Heredia, madre de Agostina, y el de Claudio Barrelier.

Los peritajes buscarán reconstruir comunicaciones, movimientos y contactos registrados durante las horas previas y posteriores a la desaparición de la adolescente. Para los investigadores, esos dispositivos podrían aportar información clave sobre los últimos movimientos de la víctima y el comportamiento del principal sospechoso durante los primeros días de búsqueda.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la fiscalía analiza distintos mensajes intercambiados entre Barrelier y otras personas. Uno de los más relevantes es la conversación que mantuvo con Melisa durante la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando Agostina ya llevaba cerca de tres horas desaparecida.

Los mensajes que intercambió la mamá de Agostina con Claudio Barrelier, horas después de que hija desapareciera

Según la versión que el acusado sostuvo ante la Justicia, aquella noche la madre de la adolescente le escribió para preguntarle si sabía dónde estaba su hija. Barrelier respondió que Agostina le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo y aseguró que no pudo asistirla porque no tenía movilidad.

PUBLICIDAD

Los investigadores también tienen bajo análisis otro mensaje que recibió Melisa mientras todavía se desconocía el paradero de la adolescente. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, decía el texto enviado desde un número que ahora intenta ser identificado por la Justicia.

Mientras la investigación avanza, Heredia permanece internada en la Clínica San Roque de Córdoba. Según supo Infobae, la mujer debió ser sedada nuevamente después de que le comunicaran oficialmente que los restos hallados en Ampliación Ferreyra pertenecían a su hija.

PUBLICIDAD

Su situación también tuvo impacto en el expediente. Fuentes del caso confiaron a este medio que la Justicia rechazó, por el momento, su incorporación como querellante en la causa. Sí fue aceptada para trámites de rigor como la autopsia, pero no es querellante en el término preciso, como sí lo es el padre.

El vehículo utilizado por Barrelier para descartar los restos de Agostina en el descampado, también fue peritado

¿Actuó solo?

Otra de las preguntas que siguen abiertas es si Barrelier contó con ayuda. Es decir, si existieron otras personas que participaron del homicidio, colaboraron en el traslado de los restos o intervinieron posteriormente para encubrir lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La duda no es menor. Según la hipótesis judicial, después de matar a Agostina en su vivienda de barrio Cofico, el acusado habría permanecido con el cuerpo durante alrededor de 24 horas antes de trasladar los restos hasta el descampado de Ampliación Ferreyra donde finalmente fueron encontrados. Para los investigadores, todavía resta reconstruir con precisión qué ocurrió durante ese lapso y si todas esas maniobras pudieron haber sido realizadas por una sola persona.

También intentan establecer quiénes se encontraban en la vivienda durante las horas posteriores al crimen y qué grado de conocimiento pudieron tener sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD