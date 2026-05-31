Crimen y Justicia

Crimen de Agostina Vega en Córdoba: los estremecedores detalles del hallazgo del cuerpo en el barrio Ampliación Ferreyra

Del operativo participaron perros rastreadores, drones, helicópteros y más de 200 agentes. Los peritos ahora intentan reconstruir cómo fue asesinada la adolescente y cuál fue el móvil del homicidio

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Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Agostina tenía 14 años

Desde Córdoba.— Mientras esperan los resultados definitivos de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, fuentes de la investigación confiaron a Infobae detalles sobre el hallazgo de los restos de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. “El cuerpo fue desmembrado”, sostuvieron.

La búsqueda movilizó a más de 200 efectivos de distintas fuerzas, además de perros rastreadores, caballos, drones y helicópteros. Los rastrillajes se concentraron en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial.

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Según pudo reconstruir este medio, los restos de la adolescente fueron encontrados enterrados en distintos sectores del terreno. “Manos y antebrazo por un lado; torso y cabeza por otro”, detallaron las mismas fuentes. El hallazgo se produjo en una acequia y en una zona de bosque ubicada dentro del mismo predio.

Respecto del elemento utilizado para cometer el desmembramiento, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se empleó un arma blanca compatible con un cuchillo. Por el momento, descartan que se haya utilizado un serrucho.

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Vista frontal del arco de bienvenida azul que dice 'CIUDAD AMPLIACION FERREYRA'. Una calle asfaltada, árboles y un hombre caminando a la derecha
Los restos de la joven fueron hallados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra

Ahora la principal expectativa está puesta en los resultados de la autopsia. El estudio forense deberá aportar información clave para determinar la mecánica del homicidio, establecer si existió algún tipo de abuso sexual y precisar las circunstancias de la muerte.

Durante la conferencia de prensa realizada este sábado, el fiscal Raúl Garzón sostuvo que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 24 de mayo y la una o dos de la madrugada del domingo.

Por el hecho permanece detenido Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien fue imputado por homicidio.

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