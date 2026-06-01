Cómo diferenciar las causas más frecuentes del dolor de garganta

Faringitis y amigdalitis son las causas más comunes del dolor de garganta, con síntomas y tratamientos diferenciados según la zona afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es uno de los motivos de consulta más comunes y, a la vez, uno de los síntomas más engañosos: detrás de esa molestia que parece “siempre igual” pueden convivir cuadros distintos, con tiempos de evolución y necesidades de atención diferentes.

Entre las causas más frecuentes aparecen la faringitis y la amigdalitis, dos inflamaciones que suelen confundirse porque comparten signos, pero no afectan exactamente la misma zona. Entender qué estructura está comprometida, qué pistas ofrece el examen de la garganta y cuáles son las señales de alarma ayuda a decidir cuándo alcanza con cuidados en casa y cuándo conviene consultar.

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Según la Cleveland Clinic, el dolor de garganta puede originarse en la faringe o en las amígdalas, y esa diferencia anatómica guía gran parte del diagnóstico. La faringitis es la inflamación de la faringe, en el centro de la garganta, y suele manifestarse con ardor, aspereza o dolor al tragar.

El diagnóstico del dolor de garganta varía si la inflamación se localiza en la faringe o en las amígdalas, según expertos de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amigdalitis, en cambio, afecta a las amígdalas, ubicadas al fondo de la garganta, cuya función es actuar como “filtro” frente a gérmenes que ingresan por la boca y la nariz. En la práctica, ambos cuadros pueden coexistir, pero identificar cuál predomina ayuda a orientar el origen probable y el tratamiento indicado.

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Qué cambia entre una y otra: la zona afectada y lo que se ve al mirar la garganta

La clave para distinguirlas suele estar en la localización de la inflamación. En la faringitis, el área irritada es la pared posterior de la garganta; el síntoma típico es el dolor al tragar, acompañado de sequedad o sensación de “lija”. En la amigdalitis, el hallazgo más orientador está en las amígdalas: se observan rojas, agrandadas y, a veces, con placas blancas o amarillas.

La doctora Kristin Barrett, pediatra de Cleveland Clinic, explicó que la faringitis se asocia con el dolor de garganta habitual, mientras que la amigdalitis se manifiesta por hinchazón y enrojecimiento amigdalar, con posibles exudados.

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El dolor de garganta puede deberse a causas no infecciosas como alergias, reflujo gastroesofágico, humo, alimentos picantes y uso excesivo de la voz (Crédito: Freepik)

Esa diferencia visual no reemplaza el diagnóstico profesional, pero aporta un criterio práctico: si el dolor es marcado y, al abrir la boca, se ven amígdalas muy inflamadas o con placas, la sospecha se inclina hacia amigdalitis.

Causas frecuentes: virus, bacterias y factores no infecciosos

La mayoría de los casos de faringitis y amigdalitis se explican por infecciones virales. Entre ellas se incluyen el resfriado común, la gripe y el COVID-19. En estos escenarios, el dolor de garganta puede aparecer junto con otros síntomas respiratorios, y la evolución suele ser autolimitada.

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Cuando el origen es bacteriano, el agente más relevante es el estreptococo. La faringitis estreptocócica es una de las causas bacterianas más conocidas y requiere evaluación para confirmar el diagnóstico y definir si corresponde antibiótico.

Las infecciones virales son responsables de la mayoría de los casos de dolor de garganta, aunque el estreptococo destaca entre las causas bacterianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todo dolor de garganta es infección. Cleveland Clinic también menciona causas no infecciosas que pueden generar irritación o inflamación sostenida: alergias, reflujo gastroesofágico, exposición a irritantes (como humo), alimentos picantes, respiración bucal y uso excesivo de la voz. En estos casos, el abordaje cambia: identificar el disparador suele ser tan importante como aliviar el síntoma.

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Cómo se presentan: síntomas que orientan el diagnóstico

En la faringitis, los signos suelen concentrarse en la sensación de irritación: garganta seca o áspera, dolor al tragar, ronquera y, en algunos casos, tos leve. Es frecuente que se combine con secreción nasal o estornudos, sobre todo si hay un cuadro de resfriado. Esa mezcla puede confundir, porque el foco no siempre está en un solo punto: un mismo virus puede inflamar faringe y amígdalas al mismo tiempo.

La amigdalitis, en cambio, se reconoce por el compromiso amigdalar: amígdalas agrandadas, enrojecidas y con placas blancas o amarillas. Puede acompañarse de fiebre, decaimiento y malestar general. En niños, también se describen síntomas digestivos, como dolor abdominal y vómitos.

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Existen causas no infecciosas del dolor de garganta, como alergias, reflujo gastroesofágico, irritantes ambientales y uso excesivo de la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas afecciones pueden inflamar los ganglios del cuello, lo que se percibe como sensibilidad o “bultos” dolorosos a los lados de la garganta. Un dato particular merece atención: la asimetría marcada entre una amígdala y la otra. Barrett advirtió a Cleveland Clinic que si una amígdala es mucho más grande que la otra podría tratarse de un absceso amigdalino, una complicación que requiere atención urgente.

Señales de alarma: cuándo conviene consultar sin demora

Aunque muchos dolores de garganta mejoran con medidas generales, existen síntomas que justifican evaluación médica inmediata. Cleveland Clinic recomienda consultar si aparece fiebre alta, dificultad para respirar o tragar, empeoramiento progresivo, persistencia por más de una semana o una amígdala claramente más grande que la otra.

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El tratamiento del dolor de garganta depende del origen: las causas virales requieren cuidados generales y las bacterianas pueden precisar antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de la consulta no es solo aliviar el dolor: el equipo de salud puede indicar pruebas para descartar infecciones bacterianas (como estreptococo) y detectar complicaciones. En particular, identificar a tiempo un absceso amigdalino reduce el riesgo de cuadros graves y acelera el tratamiento adecuado.

También conviene extremar la vigilancia en menores, personas inmunodeprimidas y pacientes con síntomas respiratorios que comprometan la deglución o la ventilación.

Tratamiento: qué se recomienda según la causa

El manejo depende del origen. Si el cuadro es viral, lo habitual es que mejore por sí solo en pocos días o hasta una semana. En esa etapa, las medidas de alivio suelen incluir reposo, hidratación, gárgaras con agua tibia y sal y analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, siempre con indicación profesional, especialmente en niños o personas con condiciones previas.

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Las señales de alarma como fiebre alta, dificultad para respirar, persistencia o asimetría amigdalar requieren consulta médica urgente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se confirma una infección bacteriana, pueden indicarse antibióticos. Barrett señaló que los antibióticos se usan en amigdalitis o faringitis bacteriana, pero no sirven cuando el cuadro es viral. Por eso, automedicarse con antibióticos sin diagnóstico no solo no ayuda: también puede favorecer resistencia antimicrobiana y retrasar la atención correcta.

Entre las recomendaciones prácticas que suelen acompañar el tratamiento figuran evitar irritantes (humo, bebidas muy frías o muy calientes si aumentan el dolor), preferir líquidos tibios, cuidar la voz y utilizar pastillas o sprays para la garganta solo si fueron recomendados por un profesional. Si el dolor aumenta, la fiebre no cede o aparece dificultad para tragar, la indicación es consultar de manera oportuna.