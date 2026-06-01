El Salvador

El Salvador contabiliza 9,756 accidentes viales en cinco meses que causaron 622 muertes

Las autoridades reportaron 6,620 lesionados y un aumento de víctimas fatales de 25% respecto a 2025, con motociclistas y adultos como los más afectados

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Las últimas cifras muestran un escenario alarmante entre colisiones que se disparan los fines de semana y víctimas vulnerables en aumento. Una radiografía cruda revela patrones, causas y zonas críticas no vistas antes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Las últimas cifras muestran un escenario alarmante entre colisiones que se disparan los fines de semana y víctimas vulnerables en aumento. Una radiografía cruda revela patrones, causas y zonas críticas no vistas antes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El Salvador documentó 9,756 siniestros viales entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, según el informe más reciente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En ese período, se registraron 6,620 lesionados y 622 fallecidos, por encima de los datos del mismo lapso de 2025.

Según la información oficial (verificada este 1 de junio), el promedio diario de accidentes llegó a 65 casos en 2026, frente a 57 del año anterior. La cantidad de lesionados pasó de 5,370 a 6,620, un aumento de 23%.

Los fallecidos subieron de 497 a 622, un alza de 25%. Las autoridades también informaron 967 detenciones por conducción peligrosa, por encima de 2025.

El análisis de la institución policial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial señaló a la distracción del conductor como la principal causa de los accidentes, con 2,556 casos. Le siguieron invadir el carril (2,059), no guardar distancia reglamentaria (1,286), no respetar señales de tránsito (1,262) y la velocidad excesiva (641). Entre los lesionados, invadir el carril y la distracción del conductor encabezaron la lista, con 1,535 y 1,512 casos.

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Las causas y los perfiles de las víctimas

Las estadísticas también detallaron las causas de las muertes. La distracción del conductor provocó 211 muertes, mientras que la velocidad excesiva causó 154. Invadir el carril dejó 82 decesos, seguida de la inexperiencia con 46.

El análisis arroja luz sobre conductores distraídos, la edad productiva marcada por la fatalidad y un calendario donde los días clave sorprenden. Factores invisibles y consecuencias insospechadas conforman una tendencia preocupante (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El análisis arroja luz sobre conductores distraídos, la edad productiva marcada por la fatalidad y un calendario donde los días clave sorprenden. Factores invisibles y consecuencias insospechadas conforman una tendencia preocupante (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El informe indicó que el grupo más afectado fue el de adultos en edad productiva, en colisiones, choques y atropellos. En 2026, murieron 221 adultos en edad productiva en colisiones, 94 en choques y 108 en atropellos.

Días, tipos de siniestros y departamentos

La distribución por tipo de accidente y día de la semana mostró que los sábados y los viernes concentraron la mayor cantidad de colisiones, con 1.099 y 1.041, respectivamente. Los choques fueron más frecuentes los domingos y viernes, mientras que los atropellos tuvieron su pico los sábados. El reporte incluyó una categoría de “características especiales” para incidentes como caídas de pasajeros y derrames en carretera.

El desglose por departamento mostró que San Salvador encabezó el registro de siniestros con 3.278, seguido de La Libertad (1.399) y Santa Ana (1.066). En el número de víctimas, San Salvador también tuvo la mayor cantidad de lesionados (2.692) y fallecidos (134).

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Motociclistas, peatones y ciclistas

Los usuarios vulnerables sobresalieron en la estadística de fallecidos. De los 622 muertos en accidentes viales durante 2026, 269 eran motociclistas, 225 peatones y 13 ciclistas. Los motociclistas fueron el grupo con mayor incremento, con 44% más muertes que en 2025.

Cifras oficiales desglosan comportamientos, días críticos y regiones destacadas en lesiones y muertes en rutas nacionales. (Foto cortesía Onasevi)
Cifras oficiales desglosan comportamientos, días críticos y regiones destacadas en lesiones y muertes en rutas nacionales. (Foto cortesía Onasevi)

El total de siniestros de motocicleta subió a 2.382 y los lesionados a 2.331. La distracción del conductor fue la causa principal en esos hechos, seguida de invadir el carril y no guardar distancia reglamentaria.

Peso de cada tipo de accidente fatal: El balance nacional indicó que los choques constituyeron 36,17% de los accidentes fatales, seguidos por las colisiones (35,53%), los atropellos (17,2%), los vuelcos (6,11%) y los incidentes con características especiales (4,98%).

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