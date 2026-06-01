Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus denuncias cruzadas

El descargo entre lágrimas de Barbie Vélez contra Fede Bal, luego de que él recordara la turbulenta relación que mantuvieron y la denuncia por violencia de género que ella le impuso, reactivó el tema a más de una década del polémica que ocupó muchísimas horas de televisión y terminó en la Justicia.

El 4 de abril de 2017 se resolvió el sobreseimiento de la actriz y el conductor en la causa que enfrentaba a ambos por lesiones dolosas leves calificadas. La medida también incluyó la desvinculación de la hija de Nazarena Vélez por cargos de hurto, y dejó sin responsabilidad penal al conductor por el mismo delito.

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La controversia pública se originó cuando Barbie Vélez apareció en la portada de una revista con unos moretones en uno de sus brazos. En esa ocasión, la joven actriz denunció haber sido víctima de violencia de género. Por su parte, Federico Bal sostuvo que ella había destruido su departamento y que él solo intentó frenarla.

El informe pericial sostuvo que “las lesiones de la Sra. Pucheta desaparecerán en menos de un mes, pero su psiquis recordará los hechos por mucho más tiempo”

La causa incluyó peritajes médicos que analizaron las lesiones de ambos. Un informe de la División Medicina Legal de la Policía Federal Argentina consignó que el actor presentaba un hematoma de tres centímetros en la rodilla izquierda y refería una contusión en el brazo izquierdo, zona en la que tenía un tatuaje. Según el informe, las lesiones tenían una antigüedad de entre tres y cinco días y eran compatibles con el choque contra un objeto duro. Se aclaró que su curación e incapacidad laboral no superarían los treinta días.

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Los informes médicos y peritajes sobre la relación de Fede Bal y Barbie Vélez

El perito médico Carmelo Nápoli aportó una interpretación contundente en aquel momento: “Bárbara Nazarena Pucheta es una víctima más de violencia de género, violencia de pareja, donde muchas veces son muy difusos los límites entre el amor y la violencia”, afirmó. El especialista enfatizó que “las lesiones que presenta la Sra. Pucheta, posiblemente desaparezcan de su cuerpo en menos de un mes, pero su psiquis guardará los momentos violentos por mucho más tiempo”.

Barbie Vélez y Fede Bal tuvieron un noviazgo que empezó en 2015 y terminó en 2017 en medio de un gran escándalo mediático y judicial

En otro peritaje, Guillermo Darsy, médico legista de la Comisaría de la Mujer y la Familia en Tigre, examinó a Vélez y determinó que presentaba “múltiples hematomas en el brazo derecho de diferentes diámetros, escoriación tenue en hemicuello derecho que lo relaciona con opresión a nivel cervical anterior, globo hemático en la región occipital”. Todas las lesiones fueron calificadas como leves y compatibles con la fecha de los hechos denunciados.

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En términos generales, la Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuir de manera categórica el origen de las lesiones a una sola de las partes. Las versiones de ambos resultaron contradictorias y, según el fallo, “carecen de fuerza convictiva suficiente para tener por acreditada la situación invocada por los mismos, al no verse corroboradas por elementos probatorios”.

El fallo judicial determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar a ninguna de las partes por las lesiones constatadas

El proceso judicial sobre la causa entre Barbie Vélez y Federico Bal se cerró con la absolución de ambos por falta de pruebas concluyentes sobre la autoría de las lesiones. A pesar de los informes médicos y las denuncias cruzadas, la Justicia consideró que las contradicciones en los relatos y la ausencia de elementos probatorios objetivos impidieron llegar a una condena. Así, ambos quedaron libres de cargos.

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Durante el proceso, la Justicia destacó que Bal modificó su versión de los hechos en diversas ocasiones. Inicialmente, acusó a Vélez de golpearlo en las rodillas y el brazo. Más adelante, afirmó que también había recibido lesiones en los muslos y la mano izquierda, supuestamente causadas con el taco de un zapato. Sin embargo, el reconocimiento médico solo constató un hematoma en la rodilla izquierda, descartando otras lesiones.

El fallo resaltó la existencia de “dos versiones contradictorias sobre la forma en que se habrían producido las lesiones”. Mientras el hijo de Carmen Barbieri atribuyó los daños físicos a quien era su pareja, ella lo negó y sostuvo a la vez que él fue el agresor. Esta dinámica se replicó en la imputación cruzada: cada uno responsabilizó al otro por las lesiones, pero ninguna de las acusaciones pudo ser comprobada fehacientemente.

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Las contradicciones en los relatos de ambos protagonistas fueron clave para que la Justicia dispusiera el sobreseimiento

El informe pericial de Nápoli fue categórico sobre el impacto psicológico de la violencia en la pareja: “La vida de las mujeres puede volverse un bien tan frágil que cualquiera puede disponer de ella impunemente”, sentenció el especialista.

La resolución judicial consideró que, ante la falta de pruebas objetivas y las versiones opuestas, no era posible avanzar con una condena. El magistrado determinó el sobreseimiento de ambos, cerrando así una de las causas mediáticas más resonantes del espectáculo argentino de los últimos años.

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