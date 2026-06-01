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Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

El delantero del Chelsea fue protagonista de una sesión coordinada por varios tatuadores y el registro del resultado abrió el debate

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A los 21 años, el futbolista nacido en Madrid amplió su repertorio corporal con un diseño del rostro del Joker

El fútbol y el arte corporal volvieron a encontrarse en la figura de Alejandro Garnacho, quien generó revuelo al mostrar en redes sociales un tatuaje que ocupa toda su espalda y reproduce el rostro del Joker. El delantero del Chelsea eligió una imagen emblemática del villano, rodeada de frases vinculadas a la temática del personaje, para plasmar en su piel un nuevo capítulo de su historia personal.

El proceso, registrado en un vídeo por el equipo No Pain By Ganga, reveló la minuciosidad requerida para un diseño de semejante magnitud. En las primeras escenas, se observa una pizarra con imágenes del futbolista y del Joker, seguida por la selección y organización de los materiales. Una vez lista la calca, entre tres tatuadores comenzaron a trabajar en simultáneo sobre la espalda del jugador, logrando un resultado de alto realismo: una figura sonriente que sostiene una carta comodín, acompañada de inscripciones acordes al universo del personaje.

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Alejandro Garnacho sumó al Joker a su colección de tatuajes (Reuters/Peter Cziborra)
Alejandro Garnacho sumó al Joker a su colección de tatuajes (Reuters/Peter Cziborra)

El futbolista ya había mostrado inclinación por este tipo de expresiones cuando en 2022 sorprendió al exhibir un diseño basado en Prison Break, con tres personajes centrales de la serie estadounidense.

A sus 21 años, el extremo izquierdo nacido en Madrid cuenta con un repertorio variado de tatuajes. En su brazo derecho luce la imagen de una mujer, mientras que en el izquierdo destaca la figura de un tigre con ojos azules. El video del proceso de su nuevo tatuaje se viralizó rápidamente, mostrando la dedicación y el trabajo en equipo necesarios para completar una obra de tal envergadura.

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En paralelo al furor generado por su tatuaje, la situación deportiva de Garnacho en Chelsea transcurre por un momento complejo. El club londinense cerró la temporada de la Premier League con una derrota ante Sunderland en la última jornada, sumado a otros resultados quedó fuera de las competiciones europeas para el siguiente ciclo. El rendimiento colectivo e individual no logró revertir una campaña que terminó sin títulos ni clasificación a torneos internacionales.

El delantero alternó titularidades y suplencias y solo anotó una vez en 24 apariciones ligueras con el Chelsea (Reuters/Andrew Couldridge)
El delantero alternó titularidades y suplencias y solo anotó una vez en 24 apariciones ligueras con el Chelsea (Reuters/Andrew Couldridge)

En el plano personal, el delantero disputó 24 partidos de Premier League con Chelsea, donde solo consiguió convertir un gol. Su participación fue intermitente y en ocasiones quedó relegado del once titular, lo que agudizó los rumores sobre una posible salida para abrir espacio a nuevas incorporaciones.

El vínculo de Garnacho con la selección argentina también ha experimentado altibajos. Pese a haber nacido en España, el atacante optó por representar a Argentina, país de origen de su madre. Debutó en el combinado nacional a los 18 años, el 15 de junio de 2023, durante una victoria 2-0 frente a Australia en Pekín. Ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Nicolás González, sumando así su primer minuto con la camiseta albiceleste.

Desde entonces, Garnacho jugó 270 minutos distribuidos en ocho partidos con la selección mayor. Su participación se divide en cuatro amistosos, tres encuentros correspondientes a las Eliminatorias para el Mundial 2026 y una aparición en la Copa América, torneo en el que formó parte del plantel campeón en 2024. A pesar de no haber anotado goles, sí brindó una asistencia en ese recorrido.

El atacante surgido del Atlético de Madrid estuvo en la prelista de 55 futbolistas de Scaloni para el Mundial, pero no superó el último corte y quedó afuera de la nómina albiceleste para el torneo que se celebrará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

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