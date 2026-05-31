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La primera baja oficial del Mundial: es una de las máximas figuras de su selección y se rompió la rodilla en un amistoso

El volante de 24 años sufrió una dura lesión y regresará a su equipo para iniciar la rehabilitación

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Billy Gilmour de Escocia aplaude a los fans mientras sale del campo debido a una lesión que lo marginará del Mundial 2026 (Reuters/Lee Smith)
Billy Gilmour de Escocia aplaude a los fans mientras sale del campo debido a una lesión que lo marginará del Mundial 2026 (Reuters/Lee Smith)

Billy Gilmour se pierde el Mundial 2026 tras sufrir una lesión de rodilla en el amistoso ante Curazao. El mediocampista del Napoli, de 24 años, abandonó el campo en el minuto 42 del partido del sábado en el estadio Hampden Park de Glasgow, en el que Escocia se impuso por 4-1. Los estudios médicos posteriores confirmaron que los tiempos de recuperación le impiden estar presente en la Copa del Mundo.

La baja llega en el peor momento para la Tartan Army, que regresa al torneo ecuménico tras 28 años de ausencia —su última participación fue en Francia 1998— y que había depositado en Gilmour buena parte de su juego asociativo en el mediocampo. El volante era el eje de la distribución de balón y el socio principal de John McGinn y Scott McTominay en la línea media.

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La Federación Escocesa de Fútbol (SFA) confirmó la noticia a través de un comunicado oficial: “Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”.

Fútbol - Partido amistoso internacional - Escocia vs. Curazao - Hampden Park, Glasgow, Escocia, Gran Bretaña - 30 de mayo de 2026. Billy Gilmour de Escocia reacciona mientras Kenny McLean, Ryan Christie y el árbitro Goga Kikacheishvil observan REUTERS/Russell Cheyne
Fútbol - Partido amistoso internacional - Escocia vs. Curazao - Hampden Park, Glasgow, Escocia, Gran Bretaña - 30 de mayo de 2026. Billy Gilmour de Escocia reacciona mientras Kenny McLean, Ryan Christie y el árbitro Goga Kikacheishvil observan REUTERS/Russell Cheyne

La jugada que desencadenó el diagnóstico fue, en apariencia, intrascendente: Gilmour cayó al suelo tras ejecutar un pase de rutina y abandonó el terreno de juego por sus propios medios, lo que inicialmente generó cierto optimismo sobre su estado. Horas después, la resonancia magnética disipó cualquier expectativa.

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El seleccionador Steve Clarke no ocultó su pesar ante la prensa: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos”. El técnico agregó que Gilmour “sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona” y que “estoy seguro de que Billy tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro”.

Para cubrir la vacante, la SFA recurrió a Tyler Fletcher, centrocampista de 19 años del Manchester United Sub 21 e hijo del histórico ex mediocampista Darren Fletcher. El joven ya ingresó en el partido ante Curazao como reemplazante directo del lesionado. El reglamento del Mundial 2026 permite sustituir a un convocado hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del equipo, siempre que la FIFA autorice el cambio y el sustituto figure en la nómina preliminar. La lista definitiva debe presentarse el 1 de junio.

La lesión de Gilmour se suma a una lista de bajas que ya afecta a varios seleccionados de cara al torneo, entre ellos Rodrygo, Éder Militão, Fermín López y Hugo Ekitiké, en un calendario que acumula casi 24 meses de fútbol ininterrumpido para muchos futbolistas de élite.

Escocia debuta en el Mundial el 13 de junio ante Haití, en lo que será su primer partido en la máxima competencia de selecciones desde hace casi tres décadas. El Grupo C del equipo de Clarke lo completan Marruecos (19 de junio) y Brasil (24 de junio).

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