Hermana de Dilan Cruz se quebró ante el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Estamos a tiempo de evitar un error”

Tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta, la hermana de Dilan Cruz mostró su rechazo - crédito @denis011114 - @delaespriella_style/Instagram

El resultado de la primera vuelta presidencial abrió un nuevo capítulo de tensión en Colombia, tras la reacción pública de la creadora de contenido Denis Cruz, que cuestionó el avance electoral de Abelardo de la Espriella hacia la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.

El candidato presidencial obtuvo el 43,74% de los votos y consolidó su paso a la definición presidencial, mientras Iván Cepeda alcanzó el 40,90% y quedó como su contendor directo.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento de la creadora de contenido surgió poco después de conocerse las cifras oficiales. Desde su cuenta de Instagram, expresó una postura crítica frente al resultado electoral y al respaldo ciudadano que recibió el candidato.

Abelardo de la Espriella se consolidó como aspirante en la segunda vuelta presidencial y este resultado provocó el rechazo de muchas personas - crédito Sergio Acero/Reuters

En su mensaje, con su rostro en lágrimas, escribió: “No puedo creer que el abogado que defendió al agente del ESMAD que m4tó a mi hermano Dilan Cruz delante de todo el país, haya ganado la primera vuelta con más de 10 millones de votos (sic)“.

PUBLICIDAD

Más adelante se lee: “Este 21 de junio, todos a votar. Aún estamos a tiempo de evitar un error que nos cueste años (sic)”. Post que acompañó con la canción Wildflower de Billie Eilish.

La reacción volvió a ubicar en el debate público el caso de Dilan Cruz, cuya muerte durante las protestas de 2019 sigue siendo uno de los episodios más recordados del estallido social en el país. Su nombre reaparece cada vez que se discuten los límites del uso de la fuerza en manifestaciones y el papel de las autoridades en el control del orden público; de allí el dolor de su hermana.

PUBLICIDAD

La hermana de Dilan Cruz expresó inconformidad con el respaldo ciudadano recibido por el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @denis011114/Instagram

Este es el caso que rodea a Dilan Cruz y la razón por la que su hermana se mostró devastada

El hecho que rodea su muerte ocurrió el 23 de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá, durante una movilización del paro nacional. En medio de la intervención del antes llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), un agente utilizó una escopeta calibre 12 con munición tipo bean bag, considerada “menos letal” y el disparo impactó al joven cuando se desplazaba de espaldas en la vía pública.

El proyectil alcanzó la parte posterior de su cabeza y provocó un trauma craneoencefálico severo. Tras el impacto, fue auxiliado en el lugar y trasladado al Hospital Universitario San Ignacio, donde ingresó en estado crítico y permaneció bajo observación médica en la unidad de cuidados intensivos.

PUBLICIDAD

Dos días después, el 25 de noviembre de 2019, el centro médico confirmó su fallecimiento por daño cerebral irreversible. El informe del Medicina Legal calificó la causa de muerte como homicidio derivado de un proyectil de arma de fuego, lo que elevó la discusión institucional y judicial sobre el caso.

La creadora de contenido Denis Cruz reaccionó al resultado electoral con el caso de su hermano Dilan Cruz - crédito @denis011114/Instagram

El proceso avanzó entre decisiones de competencia hasta que la Corte Constitucional ordenó que la investigación pasara a la Fiscalía General de la Nación, luego de un periodo de disputa con la justicia penal militar.

PUBLICIDAD

Tras la investigación por el hombre que disparó contra él, surgió el nombre de Manuel Cubillos Rodríguez, entonces capitán del Esmad. Desde ese momento, la familia del joven insiste en buscar justicia, aunque el proceso no concluye con una condena penal y sigue en etapa de investigación.

De hecho, la Procuraduría llegó a imponer en primera instancia una sanción económica al uniformado, pero el caso continúa abierto y sin responsables judiciales definidos.

PUBLICIDAD

El disparo que impactó a Dilan Cruz ocurrió durante una intervención del entonces Esmad, cuando se utilizó una escopeta calibre 12 con munición tipo 'bean bag' - crédito Colprensa

Lo llamativo del caso es que la defensa de Manuel Cubillos fue asumida por la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, liderada por el abogado Abelardo de la Espriella. Ese vínculo profesional volvió a ocupar la atención pública tras los resultados electorales, al coincidir con la candidatura del jurista a la Presidencia de la República.

En ese escenario, la declaración de Denis Cruz, hermana del joven asesinado, reactivó la discusión pública alrededor del caso y su impacto en la conversación política actual. Su mensaje en redes sociales combinó el resultado electoral con el recuerdo de su hermano y cerró con un llamado a la participación en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, jornada que definirá la persona que ocupará la Casa de Nariño a partir del 8 de agosto.

PUBLICIDAD