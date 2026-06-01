La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

"Lo tiene que arbitrar un hombre, porque hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo el tenista paraguayo Daniel Vallejo sobre la jueza Ana Carvalho (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Roland Garros anunció una sanción sin precedentes contra el tenista paraguayo Daniel Vallejo por sus declaraciones sobre una jueza tras su eliminación en el Grand Slam parisino.

La organización del torneo decidió multar al jugador con 65 mil euros, una cifra que representa aproximadamente la mitad del premio económico que obtuvo por alcanzar la segunda ronda del certamen.

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La controversia se originó después de la derrota de Vallejo frente al francés Moïse Kouamé, de 17 años y una de las máximas promesas del tenis local, por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8). En una entrevista concedida al medio especializado Clay, el paraguayo cuestionó el desempeño de la brasileña Ana Carvalho, jueza del partido, y afirmó que el árbitro debió haber sido un hombre.

“Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo. Es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, afirmó Vallejo.

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Las declaraciones provocaron una inmediata ola de críticas dentro y fuera del mundo del tenis. Diversos jugadores, entrenadores y seguidores del tenis consideraron que sus palabras tenían un carácter discriminatorio y reproducían estereotipos de género incompatibles con los valores que promueve el deporte profesional.

Ante la repercusión que alcanzó el caso, Roland Garros anunció que aplicaría una sanción “significativa”, aunque inicialmente no había revelado el monto exacto de la multa.

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Daniel Vallejo recibió una multa sin precedentes en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“La competencia de un juez o una jueza de silla no está determinada por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para arbitrar al más alto nivel”, sostuvo la Federación Francesa de Tenis (FFT) en un comunicado.

Amelie Mauresmo, ex número 1 del ranking WTA y directora del torneo, calificó de “inaceptables” los dichos de Vallejo. “No reflejan los valores que defendemos en Roland Garros”, argumentó.

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Una vez que se conoció la sanción, Vallejo, ganador de cinco títulos Challenger y dirigido por el argentino Andrés Schneiter, aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella. Estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”, expresó.

El tenista paraguayo disputó por primera vez un main draw de un Grand Slam luego de las dos eliminaciones en las qualies de Australian Open que había registrado previamente. Logró avanzar de fase gracias a la baja del británico Cameron Norrie cuando disputaban el segundo set y estuvo a punto de alcanzar la tercera fase ante Kouamé.

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Daniel Vallejo se disculpó tras la polémica que generaron sus declaraciones (Fuente: EFE/Yoan Valat)

En la conferencia de prensa posterior a su caída, Vallejo apuntado contra el rol del público francés y de la jueza. “Probablemente el público tuvo un 90% de influencia en la derrota. El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia", dijo el tenista.

Y agregó: “Entiendo que el público francés quiera apoyar a sus jugadores, pero sinceramente creo que el árbitro no supo controlar la situación ni tener suficiente autoridad. La situación se desbordó un poco y el árbitro no hizo nada para cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera”.

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