Deportes

La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

El tenista sudamericano recibió una multa de 65 mil dólares, la más alta en la historia del Grand Slam parisino, tras cuestionar la capacidad de la umpire brasileña Ana Carvalho para dirigir un partido

Guardar
Google icon
Ana Carvalho
"Lo tiene que arbitrar un hombre, porque hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo el tenista paraguayo Daniel Vallejo sobre la jueza Ana Carvalho (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Roland Garros anunció una sanción sin precedentes contra el tenista paraguayo Daniel Vallejo por sus declaraciones sobre una jueza tras su eliminación en el Grand Slam parisino.

La organización del torneo decidió multar al jugador con 65 mil euros, una cifra que representa aproximadamente la mitad del premio económico que obtuvo por alcanzar la segunda ronda del certamen.

PUBLICIDAD

La controversia se originó después de la derrota de Vallejo frente al francés Moïse Kouamé, de 17 años y una de las máximas promesas del tenis local, por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8). En una entrevista concedida al medio especializado Clay, el paraguayo cuestionó el desempeño de la brasileña Ana Carvalho, jueza del partido, y afirmó que el árbitro debió haber sido un hombre.

“Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo. Es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, afirmó Vallejo.

PUBLICIDAD

Las declaraciones provocaron una inmediata ola de críticas dentro y fuera del mundo del tenis. Diversos jugadores, entrenadores y seguidores del tenis consideraron que sus palabras tenían un carácter discriminatorio y reproducían estereotipos de género incompatibles con los valores que promueve el deporte profesional.

Ante la repercusión que alcanzó el caso, Roland Garros anunció que aplicaría una sanción “significativa”, aunque inicialmente no había revelado el monto exacto de la multa.

Daniel Vallejo recibió una multa sin precedentes en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Daniel Vallejo recibió una multa sin precedentes en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“La competencia de un juez o una jueza de silla no está determinada por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para arbitrar al más alto nivel”, sostuvo la Federación Francesa de Tenis (FFT) en un comunicado.

Amelie Mauresmo, ex número 1 del ranking WTA y directora del torneo, calificó de “inaceptables” los dichos de Vallejo. “No reflejan los valores que defendemos en Roland Garros”, argumentó.

Una vez que se conoció la sanción, Vallejo, ganador de cinco títulos Challenger y dirigido por el argentino Andrés Schneiter, aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella. Estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”, expresó.

El tenista paraguayo disputó por primera vez un main draw de un Grand Slam luego de las dos eliminaciones en las qualies de Australian Open que había registrado previamente. Logró avanzar de fase gracias a la baja del británico Cameron Norrie cuando disputaban el segundo set y estuvo a punto de alcanzar la tercera fase ante Kouamé.

Daniel Vallejo se disculpó tras la polémica que generaron sus declaraciones (Fuente: EFE/Yoan Valat)
Daniel Vallejo se disculpó tras la polémica que generaron sus declaraciones (Fuente: EFE/Yoan Valat)

En la conferencia de prensa posterior a su caída, Vallejo apuntado contra el rol del público francés y de la jueza. “Probablemente el público tuvo un 90% de influencia en la derrota. El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia", dijo el tenista.

Y agregó: “Entiendo que el público francés quiera apoyar a sus jugadores, pero sinceramente creo que el árbitro no supo controlar la situación ni tener suficiente autoridad. La situación se desbordó un poco y el árbitro no hizo nada para cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRoland GarrosDaniel VallejoParísFederación Francesa de TenisAna CarvalhoAmelie MauresmoMoise Kouamé

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini vencieron en el Rally Internacional de Taklimakan en su debut en la categoría T2 y con un equipo oficial

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

El combinado austríaco compartirá el Grupo J con el elenco nacional

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

El director deportivo Marcelo Delgado le comunicó al Sifón que no le renovarán el contrato, mientras el presidente analiza una larga nómina de posibles sucesores

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

El delantero del Chelsea fue protagonista de una sesión coordinada por varios tatuadores y el registro del resultado abrió el debate

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

Fue en el triunfo de Noruega ante Suecia, en el umbral de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

DEPORTES

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

El periplo del matrimonio cordobés para ganar una histórica carrera en China: 50 horas, 15 etapas y 8.000 kilómetros

Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

TELESHOW

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Así fue el sobreseimiento a Barbie Vélez y Fede Bal en 2017: el fallo que los dejó sin cargos tras sus graves denuncias cruzadas

Matilda Blanco contó el calvario que atravesó después de una cirugía estética: “Me arrepiento muchísimo”

Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

El personal y lúcido mundo de Mafalda tendrá una gran exposición inmersiva

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador contabiliza 9,756 accidentes viales en cinco meses que causaron 622 muertes

El Salvador contabiliza 9,756 accidentes viales en cinco meses que causaron 622 muertes

El presidente Arévalo minimiza encuesta que reporta desaprobación a su gestión

Honduras: Bajan combustibles, pero aumentos en gas doméstico y alimentos mantienen presión sobre el bolsillo de los hondureños

Deportaciones desde EE.UU. y México elevan la cifra de retornados en Guatemala a más de 26 mil en cinco meses

La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas