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Austria, rival de Argentina en el Mundial, le ganó a Túnez pese a jugar con diez hombres: la increíble chance que falló

El combinado austríaco compartirá el Grupo J con el elenco nacional

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Austria mostró carácter con un jugador menos y le ganó a Túnez en el último amistoso de preparación antes del Mundial 2026: un resultado que no pasó desapercibido en el hotel de concentración de la selección argentina en Kansas, donde Lionel Scaloni ya tiene en el radar a uno de sus rivales en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick disputó el partido en Viena con todos sus titulares habituales -David Alaba, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic y Konrad Laimer-, aunque la excepción fue Christoph Baumgartner, volante del Leipzig, quien sufrió una molestia en el calentamiento y no llegó ni al banco.

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A los 37 minutos del primer tiempo, Laimer vio la tarjeta roja por cortar con el brazo una jugada de gol y Austria debió reorganizarse con diez.

Marcel Sabitzer, la carta goleadora de Austria (Ayari REUTERS/Lisa Leutner)
Marcel Sabitzer, la carta goleadora de Austria (Ayari REUTERS/Lisa Leutner)

Lejos de derrumbarse, los europeos aguantaron el embate de Túnez, que en los minutos posteriores a la expulsión llegó en dos ocasiones al travesaño. La capacidad de adaptación ante contextos desfavorables fue la nota saliente del equipo austríaco, una señal que la Scaloneta deberá tomar en cuenta el 22 de junio cuando se enfrenten en el Dallas Stadium.

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En el segundo tiempo, Rangnick realizó cambios -entre ellos, sacó a Alaba y a Arnautovic- y el equipo encontró mejor circulación. El lateral derecho Stefan Posch habilitó a Sabitzer, quien definió con precisión para marcar el único gol del partido. Con el 1-0 en el marcador, Austria manejó la posesión y Túnez no encontró la forma de igualar.

De hecho, el elenco austríaco estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero se perdió el gol de manera increíble. Luego de una gran atajada del arquero tunecino Mouhib Chamakh y un rebote en el palo, el balón le quedó servido a Posch, que abrió el pie para definir con el arco a su merced, aunque estrelló el esférico en el travesaño.

Posch se perdió el segundo tanto

El partido llegó en un momento en que la delegación argentina convive con una serie de dudas físicas. El caso de mayor gravedad es el del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una fractura pequeña que le impedirá atajar en los amistosos previos ante Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio).

Lionel Messi llega con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Scaloni no lo arriesgará en el primer amistoso, aunque el capitán podría estar disponible para el debut mundialista en Kansas City. Cristian “Cuti” Romero, el único jugador de la lista con una lesión de ligamento, lleva dos meses sin jugar y apunta al debut contra Argelia, aunque el entrenador evalúa darle minutos ante Islandia para que recupere ritmo.

Nahuel Molina llega casi recuperado de un desgarro, al igual que Nico González, próximo a recibir el alta médica y con chances de sumar minutos en alguno de los dos amistosos. Nico Paz, por su parte, no está lesionado: la alarma fue preventiva tras un golpe, y podría tener participación tanto en los amistosos como ante Argelia. Sobre Leandro Paredes, la información disponible indica que su molestia no llegó a ser un desgarro y habría sido una contractura que derivó en una distensión, por lo que no está en duda para el debut.

Ante ese panorama, Scaloni convocó a siete futbolistas adicionales que se entrenan con el plantel en Estados Unidos, entre ellos Nicolás Capaldo y Agustín Giay, señalados como opciones en el lateral derecho ante las dudas físicas de Molina y Gonzalo Montiel. La FIFA establece que cualquier sustitución por lesión grave debe confirmarse a más tardar 24 horas antes del debut, fijado para el 16 de junio, con la única excepción de los arqueros, para quienes se admiten reemplazos en cualquier momento de la fase final.

Tras el duelo ante Argelia, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00 (hora argentina) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, ambos partidos en el Dallas Stadium.

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