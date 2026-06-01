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Matilda Blanco contó el calvario que atravesó después de una cirugía estética: “Me arrepiento muchísimo”

La asesora de imagen contó los difíciles años que vivió por las secuelas que tuvo por una intervención fallida. Su advertencia

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Matilda Blanco reveló el sufrimiento provocado por una mala praxis en una operación estética realizada en 2018, que le dejó secuelas permanentes en su salud (Video: Instagram)

Matilda Blanco abrió su corazón y compartió una experiencia dolorosa que atravesó luego de someterse a una intervención estética que, lejos de mejorar su bienestar, le trajo años de sufrimiento y secuelas. La asesora de imagen y panelista relató en el programa de streaming Ángel Responde, emitido a través de Bondi Live, el calvario que vivió tras una mala praxis, dejando un mensaje de advertencia para quienes piensan en realizarse procedimientos quirúrgicos sin la orientación y la información adecuada.

Todo comenzó en 2018, cuando Matilda decidió aprovechar un cambio de siliconas para hacerse una pequeña liposucción en las rodillas y en la parte interna de las piernas. “Era una boludez, porque era una pequeña lipo en un pedacito de mis piernas que nunca tendría que haber hecho. Es algo de lo que me arrepiento muchísimo”, confesó. Según explicó, la cirujana que la atendió accedió a realizar el procedimiento, a pesar de que ya no era una práctica recomendada ni habitual.

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Lejos de obtener el resultado esperado, la operación le trajo graves complicaciones linfáticas. “Tuve problemas linfáticos, inflamación durante mucho tiempo, tener que tomar pastillas de por vida para desinflamar”, contó Matilda, que además remarcó que el daño es permanente: “Eso queda para siempre”.

Matilda Blanco, una mujer pelirroja con flequillo, gafas y auriculares negros, sentada frente a un micrófono en un estudio de radio o televisión
La asesora de imagen detalló que una liposucción en las piernas y un cambio de siliconas desencadenaron complicaciones linfáticas crónicas tras el procedimiento (Captura de video)

La panelista explicó que la recuperación fue lenta y exigente. “Gimnasio, mucho cardio y mucha bicicleta, porque las piernas tienen que estar constantemente desinflamándose. Drenaje linfático”, detalló sobre su rutina actual, que busca mantener bajo control la hinchazón y las molestias asociadas a la mala praxis.

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El impacto en su salud fue tan grande que Matilda decidió avanzar por la vía legal. “Sí, lo denuncié y fuimos a una mediación, pero ella tenía un equipo, porque todo lo que tiene que ver con las aseguradoras, te tiran por abajo. Yo hice un peritaje, pasó de todo. La mala praxis es lo más difícil de comprobar”, relató. A pesar del esfuerzo, la denuncia no prosperó y la situación quedó en la nada, como ocurre en muchos casos donde la negligencia médica es difícil de demostrar ante la justicia.

Matilda Blanco remarcó que, más allá de la moda y la presión estética, la salud siempre debe estar en primer lugar. “Lo que yo no entiendo es cómo tal vez muchos malos cirujanos no te hacen una prueba”, analizó. Incluso, en 2024 durante una emisión de LAM (América TV), relató más detalles sobre el caso. “Yo, hace unos años me hice una dermolipectomía. Me la hizo una cirujana plástica muy reconocida pero me la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y se me hizo una hernia”, inició contando.

Matilda Blanco
Producto de la mala praxis, Matilda Blanco debe realizar rutina diaria de ejercicios, drenaje linfático y tomar medicación de por vida para controlar la inflamación

Luego, continuó: “Para colmo me hizo una pequeña lipo en la rodilla, algo que no le había pedido, me tocó las linfas y quedé con un problema en el sistema linfático para toda la vida. Yo tuve que convivir con esa hernia un tiempo largo, estar fajada porque me moría del dolor y finalmente me tuvieron que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal y demás. Fue tremendo pero jamás pude hacer nada porno no tenía manera de probarlo. Ella sigue trabajando y tampoco la puedo nombrar”.

La aseguradora le ofreció a Matilda Blanco apenas 50 mil pesos (una cifra que no cubría ni la mitad de los gastos de la segunda operación) tras sufrir las consecuencias de la dermolipectomía mal realizada, a modo de compensación por los daños ocasionados. “Es una situación que me reangustia porque la pasé mal, muy mal. Tremendamente mal”, afirmó en aquel entonces frente a sus compañeros de programa, mientras analizaban el caso de Cristian Pérez Latorre, un cirujano argentino detenido en Los Angeles, California, acusado de operar sin licencia.

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